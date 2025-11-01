Cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider de audienţă

Aproape 1.1 milioane de telespectatori la nivel naţional au urmărit povestea serialului original de la Antena 1.

Cele mai noi episoade ale serialului original semnat Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, i-au captivat joi seara pe telespectatori, producţia impunându-se ca lider de piaţă, la nivelul mai multor categoriilor de public. Aproape 1.1 milioane de telespectatori la nivel naţional au urmărit povestea serialului original de la Antena 1.

Astfel, conform Kantar Media, cele mai noi episoade ale serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN s-au impus ca lider de audienţă la nivelul ȋntregii ţări, serialul original semnat de Ruxandra Ion conducând clasamentul audienţelor, cu 5.5 puncte de rating și 16.6% cota de piaţă, urmat de Pro TV cu 5.1 puncte de rating și 15.3% cota de piaţă. Şi pe intersecția cu producția premiera show-ului Trădătorii, de la Pro TV, respectiv 21.33 – 23.10, serialul de la Antena 1 conduce clasamentul audiențelor, atât pe segmentul urban, unde a ȋnregistrat 4.8 puncte de rating și 15.3% cota de piaţă, urmat de Pro TV, cu 4.2 puncte de rating și 13.4% cota de piaţă, cât și pe segmentul naţional, pe care Antena 1 a ȋnregistrat 5.6 puncte de rating și 17.7% cota de piaţă, fiind urmat și de această dată tot de Pro TV, cu 3.8 puncte de rating și 12.1% cota de piaţă.

În minutul de aur, la ora 21.35, aproape 1.1 milioane de telespectatori la nivel naţional urmăreau povestea originală Ana – Mi-ai fost scrisă în ADN.

Emoții intense, răsturnări de situație și decizii care nu mai pot fi reparate i-au surprins aseară pe telespectatorii serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN.

Revenirea Alexiei (Rebecca Nicolescu) acasă a dus la un schimb de replici pe care nimeni nu și l-ar fi imaginat vreodată ȋntre ea și Ana (Karina Jianu): „Eu cred că noi două merităm o nouă șansă, dincolo de toate problemele părinților noștri. Nu noi suntem vinovate pentru ce au greșit ei. Putem fi mai bune! Putem măcar să ȋncercăm!”, i-a spus Ana. Tot atunci, Tudor (Vlad Udrescu), a surprins o discuţie ȋntre Basty (Andrei Aradits) și comisarul Savu(Sorin Miron), care i-a spus: „Matei Mincu mi-a făcut o vizită și mi-a oferit oportunitatea să te dau în gât”, ȋn vreme ce Basty i-a reamintit planul lor: ”E important să te știe de partea lui, deocamdată.”

Tensiunea s-a simţit puternic ȋn aer și ȋntre Victoria (Alina Chivulescu) și Damian (Andi Vasluianu): „Cum era vorba aia? În dragoste și-n război totul e permis?”, a ȋntrebat Damian, dar Victoria nu s-a lăsat intimidată: „Dar asta nu e dragoste!”, i-a spus ea, iar replica lui nu a ȋntârziat să apară: „Atunci poate să fie și război și știi foarte bine că eu o să câștig!”.

Seara s-a ȋncheiat cu cine Alexiei cu Șerban (Adrian Rȋmboacă), angajatul Victoriei, pentru a le face în ciudă Anei și lui Tudor. Ei erau de față când cei doi se pregăteau să plece din casă.”Am spus că o să ieșim la masă, dar de ce te uiți așa șocat... era timpul să te uit, nu crezi?”, i-a spus Alexia lui Tudor.

Ce se va ȋntâmpla pe mai departe, telespectatorii vor putea afla urmărind cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă ȋn ADN, difuzate ȋn fiecare joi, de la 20.30, la Antena 1.

Sursa: Kantar Media

Copyright: ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile Urban all si National

Perioada 30 octombrie 2025