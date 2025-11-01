Antena Căutare
Home Ana, mi-ai fost scrisa in ADN Stiri Cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider de audienţă

Cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider de audienţă

Aproape 1.1 milioane de telespectatori la nivel naţional au urmărit povestea serialului original de la Antena 1.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 01 Noiembrie 2025, 14:27 | Actualizat Sambata, 01 Noiembrie 2025, 14:38
Galerie
Cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider de audienţă | Antena 1

Cele mai noi episoade ale serialului original semnat Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, i-au captivat joi seara pe telespectatori, producţia impunându-se ca lider de piaţă, la nivelul mai multor categoriilor de public. Aproape 1.1 milioane de telespectatori la nivel naţional au urmărit povestea serialului original de la Antena 1.

Cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider de audienţă

Astfel, conform Kantar Media, cele mai noi episoade ale serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN s-au impus ca lider de audienţă la nivelul ȋntregii ţări, serialul original semnat de Ruxandra Ion conducând clasamentul audienţelor, cu 5.5 puncte de rating și 16.6% cota de piaţă, urmat de Pro TV cu 5.1 puncte de rating și 15.3% cota de piaţă. Şi pe intersecția cu producția premiera show-ului Trădătorii, de la Pro TV, respectiv 21.33 – 23.10, serialul de la Antena 1 conduce clasamentul audiențelor, atât pe segmentul urban, unde a ȋnregistrat 4.8 puncte de rating și 15.3% cota de piaţă, urmat de Pro TV, cu 4.2 puncte de rating și 13.4% cota de piaţă, cât și pe segmentul naţional, pe care Antena 1 a ȋnregistrat 5.6 puncte de rating și 17.7% cota de piaţă, fiind urmat și de această dată tot de Pro TV, cu 3.8 puncte de rating și 12.1% cota de piaţă.

În minutul de aur, la ora 21.35, aproape 1.1 milioane de telespectatori la nivel naţional urmăreau povestea originală Ana – Mi-ai fost scrisă în ADN.

Articolul continuă după reclamă

Emoții intense, răsturnări de situație și decizii care nu mai pot fi reparate i-au surprins aseară pe telespectatorii serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN.

Revenirea Alexiei (Rebecca Nicolescu) acasă a dus la un schimb de replici pe care nimeni nu și l-ar fi imaginat vreodată ȋntre ea și Ana (Karina Jianu): „Eu cred că noi două merităm o nouă șansă, dincolo de toate problemele părinților noștri. Nu noi suntem vinovate pentru ce au greșit ei. Putem fi mai bune! Putem măcar să ȋncercăm!”, i-a spus Ana. Tot atunci, Tudor (Vlad Udrescu), a surprins o discuţie ȋntre Basty (Andrei Aradits) și comisarul Savu(Sorin Miron), care i-a spus: „Matei Mincu mi-a făcut o vizită și mi-a oferit oportunitatea să te dau în gât”, ȋn vreme ce Basty i-a reamintit planul lor: ”E important să te știe de partea lui, deocamdată.”

Tensiunea s-a simţit puternic ȋn aer și ȋntre Victoria (Alina Chivulescu) și Damian (Andi Vasluianu): „Cum era vorba aia? În dragoste și-n război totul e permis?”, a ȋntrebat Damian, dar Victoria nu s-a lăsat intimidată: „Dar asta nu e dragoste!”, i-a spus ea, iar replica lui nu a ȋntârziat să apară: „Atunci poate să fie și război și știi foarte bine că eu o să câștig!”.

Seara s-a ȋncheiat cu cine Alexiei cu Șerban (Adrian Rȋmboacă), angajatul Victoriei, pentru a le face în ciudă Anei și lui Tudor. Ei erau de față când cei doi se pregăteau să plece din casă.”Am spus că o să ieșim la masă, dar de ce te uiți așa șocat... era timpul să te uit, nu crezi?”, i-a spus Alexia lui Tudor.

Ce se va ȋntâmpla pe mai departe, telespectatorii vor putea afla urmărind cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă ȋn ADN, difuzate ȋn fiecare joi, de la 20.30, la Antena 1.

Sursa: Kantar Media

Copyright: ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile Urban all si National

Karina Jianu, Andi Vasluianu și Alina Chivulescu
+7
Mai multe fotografii

Perioada 30 octombrie 2025

Ana Bodea, dezvăluiri dureroase despre problemele de sănătate din perioada în care era balerină. "Avea 28 kilograme...
Înapoi la Homepage
AS.ro Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Observatornews.ro Crimă rezolvată cu ajutorul unei fetiţe de 12 ani. Bătrână, otrăvită de o tânără pentru locuinţă Crimă rezolvată cu ajutorul unei fetiţe de 12 ani. Bătrână, otrăvită de o tânără pentru locuinţă
Descoperire șocantă în Norvegia: Autobuzele electrice „made in China” pot fi controlate de la distanţă printr-o cartelă SIM din România Descoperire șocantă în Norvegia: Autobuzele electrice „made in China” pot fi controlate de la distanţă printr-o cartelă SIM din România

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Ana Bodea, dezvăluiri dureroase despre problemele de sănătate din perioada în care era balerină.
Ana Bodea, dezvăluiri dureroase despre problemele de sănătate din perioada în care era balerină. "Avea 28...
Horoscopul chinezesc pentru luna noiembrie 2025. Vezi ce rezervă astrele pentru fiecare zodie
Horoscopul chinezesc pentru luna noiembrie 2025. Vezi ce rezervă astrele pentru fiecare zodie Catine.ro
Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 30 octombrie 2025. Ce reacție a avut Alexia când a văzut-o din nou pe Ana. Ce s-a întâmplat
Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 30 octombrie 2025. Ce reacție a avut Alexia când a văzut-o din nou pe Ana. Ce s-a...
Noi detalii despre actorul Selahattin Paşalı din serialul Ömer. Ce mai face protagonistul îndrăgit
Noi detalii despre actorul Selahattin Paşalı din serialul Ömer. Ce mai face protagonistul îndrăgit Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cum îi urmărea Securitatea comunistă pe studenți. Scrisoarea ironică „interceptată” în 1985: „Untul la kilogram, smântână 3 feluri la alegere, 15 feluri de brânzeturi”
Cum îi urmărea Securitatea comunistă pe studenți. Scrisoarea ironică „interceptată” în 1985: „Untul la... Libertatea.ro
Tot ce trebuie să știi dacă vrei să-ți cumperi o mașină second-hand. Sfaturile lui Titi Aur: „Trebuie să fii uns cu alifiile vieții un pic”
Tot ce trebuie să știi dacă vrei să-ți cumperi o mașină second-hand. Sfaturile lui Titi Aur: „Trebuie... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce discuta!“
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce... BZI
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare HelloTaste.ro
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când s-a prăbușit
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR Jurnalul
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera Națională București
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera... Kudika
Dispozitivul care pare inofensiv, dar îți crește factura la energie cu peste 200 de lei pe lună
Dispozitivul care pare inofensiv, dar îți crește factura la energie cu peste 200 de lei pe lună Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Amendă de 100 de ori mai mare pentru cei care taie ilegal copaci în Bucureşti
Amendă de 100 de ori mai mare pentru cei care taie ilegal copaci în Bucureşti Observator
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal MediCOOL
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor DeParinti
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț!
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț! ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x