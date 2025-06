Cum arăta în adolescență actrița Alina Statie din "Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN". Puțini au reușit să o recunoască

Alina Statie, actrița din rolul Ramonei din "Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN", a fost concurentă la X Factor în 2021, impresionând jurații cu vocea ei.

Alina Statie, cunoscută sub numele de scenă A.L.I., nu este doar actriță, ci e și cântăreață.

Alina și-a construit o carieră remarcabilă în muzică, actorie și arte vizuale, fiind foarte pasionată și de pictură. Cu o voce puternică și o prezență scenică captivantă, Alina a reușit să se impună în peisajul artistic autohton, abordând o gamă variată de genuri muzicale și proiecte artistice.

Cum arăta în adolescență Alina Statie

Ali, originară din Balș, județul Olt, și-a descoperit pasiunea pentru muzică încă din copilărie, începând să cânte la vârsta de 3-4 ani. La 9-10 ani, a fost atrasă de muzica populară, care a avut un impact profund asupra sa. Ulterior, și-a extins orizonturile muzicale, abordând genuri diverse precum rock, blues, soul, latino și rock'n'roll.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Adelaida Zamfira revine pe micile ecrane în serialul original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Alina a studiat Ingineria Sistemelor Multimedia la Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică, iar ulterior a urmat un master în Inginerie de Sunet în București. Această combinație de pregătire tehnică și talent artistic i-a permis să se implice activ în producția muzicală și video, realizând propriile piese și videoclipuri.

Alina menține o legătură strânsă cu fanii ei de pe Instagram și postează adesea videouri cu ea cântând, iar de-a lungul anilor, prietenii ei virtuali i-au putut urmări evoluția.

Artista are mai multe poze cu ea din adolescență pe contul ei de Instagram, iar pentru telespectatorii care au văzut-o doar în serialul "Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN", Alina e de nerecunoscut.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În 2021, Alina a revenit în atenția publicului prin participarea la „X Factor”, unde a impresionat juriul cu o interpretare inedită ce a combinat folclorul românesc cu rock-ul internațional. Alina i-a surprins pe jurați când a început cu „Lie ciocârlie” și a continuat cu „Stairway to Heaven” de la Led Zeppelin, demonstrând versatilitatea și creativitatea sa artistică.

În 2023, Alina și-a lansat primul ei album, intitulat „CELE 3”, care reflectă diversitatea stilistică și profunzimea ei emoțională. Albumul include piese originale care combină influențe din diferite genuri muzicale.

Începând cu 2024, Alina a demarat proiectul „A.L.I. Live Project”, alături de o trupă de muzicieni talentați, cu care susține concerte live ce oferă o experiență muzicală autentică și energică. Trupa este formată din Adam Skye (chitară), Bogdan „Boogie” Bereucă (tobe), Ștefan Bocioc (clape) și Andrei Crăciun (chitară bas).

Pe lângă cariera muzicală, Alina s-a implicat și în actorie, interpretând rolul Ramonei în serialul „Ana – Mi-ai fost scrisă în ADN”, difuzat pe Antena 1. Această incursiune în lumea televiziunii i-a permis să-și exprime talentul artistic și în alte forme de artă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Emilian lansează Pământul, o poezie muzicală inspirată din trăirile personajului său din serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN

Alina Statie (A.L.I.), interpretează rolul Ramonei în „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, angajată şi ea la compania Victoriei, foarte bună prietenă cu David (Andrei Barbu), o tânără plină de secrete şi de surprize.

„În luna ianuarie am fost chemată la un casting de către Domnica Cîrciumaru, careia îi mulţumesc pentru că m-a propus pentru acest proiect. Veneam după o pauză de actorie, în care îmi dedicasem tot timpul carierei muzicale. Am fost foarte fericită când am fost anunţată că am obtinut rolul, iar pe această cale doresc să îi mulţumesc doamnei Ruxandra Ion şi întregii echipe.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ramona, personajul căruia îi dau viață, este o fată efervescentă, o fire extrem de curioasă și un pic cam dependentă de job, sau mai bine spus foarte pasionată de ceea ce face. Aici este unul dintre punctele în care mă întrepătrund cu Ramona cel mai mult, pentru că mă consider un om extrem de norocos - am șansa să fac ceea ce îmi place, iar când faci totul cu pasiune, orele zboară pur si simplu”, dezvăluie Alina.

Citește și: Cum se menține în formă Alina Chivulescu, actrița din Ana, mi-ai fost scrisă în ADN. Secretul siluetei ei