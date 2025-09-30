Antena Căutare
Oana Hănțoiu, actrița din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, în lacrimi de ziua ei. Cum a surprins-o fiul său: „Astăzi, fac 41 de ani"

Oana Hănțoiu și-a celebrat ziua de naștere într-un cadru intim și plin de emoții. Iată cum a surprins-o fiul ei.

Publicat: Marti, 30 Septembrie 2025, 12:38
Oana Hănțoiu a împlinit 41 de ani | Antena 1, Instagram

Oana Hănțoiu a împlinit frumoasa vârstă de 41 de ani. Actrița este recunoscătoare pentru tot ceea ce are în viață, mai ales pentru iubirea fiului ei, Leon.

Ce surpriză i-a făcut Leon mamei sale, actrița Oana Hănțoiu

De aniversarea Oanei Hănțoiu, Leon i-a făcut o surpriză imensă, care a emoționat-o până la lacrimi pe actriță. Fiul ei i-a dăruit un buchet de flori și i-a cântat „La mulți ani”. Băiețelul a fost ajutat de tatăl său să pună la punct surpriza, dar și să cânte.

Oana l-a îmbrățișat pe micuț cu lacrimi în ochi, mulțumindu-i: „Mulțumesc, iubirea mea!”

Și tatăl lui Leon, Kamara, a transmis un mesaj cu ocazia aniversării Oanei, conform unei surse: „Leon i-a dăruit un buchet Mămicii sale de ziua ei. La mulți ani cu sănătate și fericire!”

Deși Oana și Kamara nu mai formează un cuplu, ei sunt o echipă care își sprijină fiul în toate. Micuțul Leon se confruntă cu probleme de sănătate încă de la naștere, iar părinții să fac tot posibilul pentru a trăi o viață împlinită.

„Astăzi, fac 41 de ani. Astăzi, mă gândesc la toate femeile, mai ales la mamele de copii speciali. E greu să fim noi. Dar avem o strălucire aparte. Îmi doresc să găsim mereu puterea să zâmbim. Iar nouă, tuturor, ne doresc să fim mai buni”, este mesajul transmis de Oana Hănțoiu cu ocazia aniversării sale.

Leon are 11 ani și suferă de tetrapareză spastică, o formă de paralizie cerebrală, iar mama sa îi este alături la fiecare pas. În ciuda diagnosticului dificil, micuțul crește înconjurat de dragoste și încredere.

În această vară, el a făcut și rujeolă, iar momentul a fost unul de panică pentru actriță. Amândoi au fost internați în spital, iar Leon s-a recuperat rapid sub îngrijirea medicilor.

colaj oana hănțăoiu, leon ținând o poză cu el și oana
„Așa arată rujeola. Câteva zile de febrǎ, urmate de câteva bubițe pe obraz care, la început, păreau a fi răspunsul unei alergii, apoi, o erupție în toată regula. Partea rea e că, la fiecare erupție, are febră. Partea bună e cǎ trece prin asta ca un campion, așa cum e el. Probabil îl ajută și un tiramisu de căpșune făcut de mămica lui, cu dragoste”, relata îndrăgita actriță pe rețelele de socializare.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

