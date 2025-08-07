Vlad Udrescu, protagonistul din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, vacanță offline și cu muzică live

Antena Căutare
Pentru Vlad Udrescu, interpretul lui Tudor Istrate din serialul original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, vara aceasta a fost mai mult decât o simplă pauză între două sezoane de filmări.

Publicat: Joi, 07 August 2025, 13:10
A fost o vacanță necesară, o ocazie rară de deconectare și de reîntoarcere la lucruri simple, dar esențiale: muzică, liniște, festivaluri, oameni și momente trăite cu adevărat.

Citește și: Cel de-al doilea sezon al serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN va avea premiera joi, 28 august, 20.30, la Antena 1

„Am reușit să mă deconectez. Și de la muncă, și din mediul online. Am fost la două festivaluri, unde m-am bucurat de concerte live și am descoperit sau redescoperit trupe extraordinare. Nu mai ascultasem de ceva timp muzică live. Am recuperat, cât de cât. E un feeling aparte să asiști la evenimente live. Și chiar m-am bucurat că am ales să-mi petrec vacanța așa. Suntem contemporani cu niște artiști foarte, foarte faini”, spune Vlad.

Printre cele mai intense experiențe din vacanță, Vlad povestește cu entuziasm despre un concert memorabil susținut de Smag På Dig Selv, o trupă instrumentală daneză care a ridicat publicul în picioare din primele acorduri.

Articolul continuă după reclamă

„A fost un show absolut nebunesc, spontan, vibrant. Unul dintre acele momente rare pe care le vrei iar și iar. Cred că m-aș bucura să retrăiesc concertul lor. A ridicat publicul în picioare instant. A fost senzație”.

Chiar dacă a ales o vară în care să nu se gândească la muncă, inspirația nu l-a părăsit.

„ Am încercat să mă destind și să nu mă gândesc foarte mult la lucru. Hmm... Recunosc, l-am prins pe solistul de la Youngblood. Are o energie și o prezență care m-au inspirat. E fascinant. Recomand. Am apucat să particip ca spectator și la SEAS - Stagiunea Estivală a Artelor Spectacolului Constanța, un festival extraordinar în care am avut bucuria să văd un spectacol deosebit numit Regina Nopții de la Teatrul din Galați. Ca să revin la întrebare... cred că mă inspir destul de mult din munca altor colegi, ceea ce îmi oferă ocazia să stau cât de cât conectat la realitatea imediată. Îmi place să văd pe viu concerte, spectacole de teatru sau orice fel de artă performativă. Mă îmbogățește”.

Deși a trăit intens fiecare zi de vacanță, Vlad recunoaște că liniștea i-a fost aliat. Nu și-a dorit agitație sau locuri spectaculoase pentru poze, ci spațiu să respire. Iar dacă ar exista un episod special de vacanță cu Tudor, personajul său, actorul știe exact ce i-ar oferi: „L-aș odihni bine, pentru că are nevoie. Nu contează unde, doar să nu-l strige nimeni. Să aibă timp să se așeze cu el însuși.”

Întrebat dacă i-a lipsit platoul de filmare, răspunde sincer: „Am profitat cât am putut de liniște. A fost o vară trăită exact cum aveam nevoie – simplu, sincer, pe ritm. Acum mă pregătesc să reintru în pâine cu spectacolele Novecento pe care îl joc pe 6 august în cadrul Seawave Film Fest la Constanța și Hamlet, în regia lui Declan Donnelan. Îl vom juca pe 15 august în cadrul SEAS - Stagiunea Estivală a Artelor Spectacolului Constanța apoi, continuăm filmările la serialul Ana, mi-ai fost scrisă in ADN”.

Vlad Udrescu se pregătește să revină pe platourile de filmare pentru un nou sezon din serialul original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, ce poartă semnătura Ruxandrei Ion și este produs de Dream Film Production pentru Antena 1. Serialul continuă poveștile de iubire, de căutare și de vindec-re, din această toamnă, în exclusivitate pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Citește și: Cum arată Karina Jianu în costum de baie. Actrița din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN a făcut furori la plajă în vacanță

