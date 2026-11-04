Asia Express, 4 noiembrie 2026. Ce echipă a fost eliminată înainte de marea finală. Irina Fodor a anunțat finaliștii

Irina Fodor a anunțat ce echipă a părăsit Asia Express - Drumul Mătăsii, după o cursă de ultimă șansă incredibilă. Iată cine și-a luat la revedere din competiție.

Ce echipă a fost eliminată înainte de marea finală Asia Express - Drumul Mătăsii | Antena 1

În această seară s-a desfășurat cursa pentru ultima șansă din semifinala Asia Express. O echipă a fost calificată direct în finală, și anume Valerie Lungu și Alex Gîlcă.

Cea de-a doua echipă din finala Asia Express - Drumul Mătăsii este formată din Gabi Torje și Alin Alexuc, care au ajuns primii la Irina Fodor din cursa pentru ultima șansă.

Citește și: Asia Express, 4 noiembrie 2026. Cine a câștigat cursa pentru ultima șansă și a obținut un loc în marea finală

Articolul continuă după reclamă

Ce echipă a fost eliminată înainte de marea finală

Mai este un singur loc în marea finală și două echipe: Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu și Mirela Vaida și Oana Tomoiagă.

„Așa cum ne așteptam: Torje și Alexuc au ajuns primii și am rămas noi”, spune Oana.

„Tensiunea era între noi și fete, despre care nu mai știam nimic de dimineață”, spune Mirela. „Ne-am luat în brațe pentru că am simțit că este un moment greu și pentru mine, și pentru Oana.”

„Noi am venit îmbrățișase și îmbrățișate plecă, chiar dacă plecăm în seara aceasta”, adaugă Oana.

Citește și: Concurenții de la Asia Express au devenit vânzători online pentru o zi. Cine s-a descurcat cel mai bine la proba neașteptată

„A treia echipă care intră în finala Asia Express sezonul 9, Drumul Mătăsii, este formată din Mirela și Oana”, anunță Irina Fodor.

„Bravo, fetele”, spune Ana.

„Fetele, ne pare rău”, le spune Mirela.

Citește și: Gabi Torje și Alin Alexuc, de nerecunoscut la Asia Express! Misiunea neobișnuită care i-a pus în dificultate pe cei doi

„Am simțit bucurie pentru noi că n-am plecat și chiar era o mare victorie pentru că ajungem în stage-ul 10, ultimul stage al acestei competiții, atât de grele”, explică Mirela. „Ne durea sufletul de fete, pentru că fetele au fost pentru noi niște prietene, chiar niște prietene bune.”

„Am simțit că n-a fost degeaba toată munca asta”, a mai spus ea.