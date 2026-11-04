Antena Căutare
Home Asia Express Stiri Asia Express, 4 noiembrie 2026. Ce echipă a fost eliminată înainte de marea finală. Irina Fodor a anunțat finaliștii

Asia Express, 4 noiembrie 2026. Ce echipă a fost eliminată înainte de marea finală. Irina Fodor a anunțat finaliștii

Irina Fodor a anunțat ce echipă a părăsit Asia Express - Drumul Mătăsii, după o cursă de ultimă șansă incredibilă. Iată cine și-a luat la revedere din competiție.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Miercuri, 04 Noiembrie 2026, 23:49 | Actualizat Miercuri, 04 Noiembrie 2026, 23:48
Ce echipă a fost eliminată înainte de marea finală Asia Express - Drumul Mătăsii | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

În această seară s-a desfășurat cursa pentru ultima șansă din semifinala Asia Express. O echipă a fost calificată direct în finală, și anume Valerie Lungu și Alex Gîlcă.

Cea de-a doua echipă din finala Asia Express - Drumul Mătăsii este formată din Gabi Torje și Alin Alexuc, care au ajuns primii la Irina Fodor din cursa pentru ultima șansă.

Citește și: Asia Express, 4 noiembrie 2026. Cine a câștigat cursa pentru ultima șansă și a obținut un loc în marea finală

Articolul continuă după reclamă

Ce echipă a fost eliminată înainte de marea finală

Mai este un singur loc în marea finală și două echipe: Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu și Mirela Vaida și Oana Tomoiagă.

„Așa cum ne așteptam: Torje și Alexuc au ajuns primii și am rămas noi”, spune Oana.

„Tensiunea era între noi și fete, despre care nu mai știam nimic de dimineață”, spune Mirela. „Ne-am luat în brațe pentru că am simțit că este un moment greu și pentru mine, și pentru Oana.”

„Noi am venit îmbrățișase și îmbrățișate plecă, chiar dacă plecăm în seara aceasta”, adaugă Oana.

Citește și: Concurenții de la Asia Express au devenit vânzători online pentru o zi. Cine s-a descurcat cel mai bine la proba neașteptată

„A treia echipă care intră în finala Asia Express sezonul 9, Drumul Mătăsii, este formată din Mirela și Oana”, anunță Irina Fodor.

„Bravo, fetele”, spune Ana.

„Fetele, ne pare rău”, le spune Mirela.

Citește și: Gabi Torje și Alin Alexuc, de nerecunoscut la Asia Express! Misiunea neobișnuită care i-a pus în dificultate pe cei doi

„Am simțit bucurie pentru noi că n-am plecat și chiar era o mare victorie pentru că ajungem în stage-ul 10, ultimul stage al acestei competiții, atât de grele”, explică Mirela. „Ne durea sufletul de fete, pentru că fetele au fost pentru noi niște prietene, chiar niște prietene bune.”

mirela vaida, oana tomoiagă, loredana chivu și ana-maria mocanu
+12
Mai multe fotografii

„Am simțit că n-a fost degeaba toată munca asta”, a mai spus ea.

Asia Express, 4 noiembrie 2026. Cine a câștigat cursa pentru ultima șansă și a obținut un loc în marea finală...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
Observatornews.ro "Puiul turbo" care crește la 2 kg într-o lună, interzis. Carnea s-ar putea scumpi "Puiul turbo" care crește la 2 kg într-o lună, interzis. Carnea s-ar putea scumpi
Observatornews.ro Expert în Resurse Umane: Cele mai multe angajări, prin recomandări. Cele clasice sunt blocate Expert în Resurse Umane: Cele mai multe angajări, prin recomandări. Cele clasice sunt blocate
Antena 3 Românca închisă în China de 9 ani nu poate fi adusă în țară. Ministerul Justiției explică ce condiție au pus autoritățile chineze Românca închisă în China de 9 ani nu poate fi adusă în țară. Ministerul Justiției explică ce condiție au pus autoritățile chineze
AS.ro Gigi Becali nu mai ştie cifrul de la seiful lui. Singurul om care îl cunoaşte: „Şi mail-ul, parolele, numai el” Gigi Becali nu mai ştie cifrul de la seiful lui. Singurul om care îl cunoaşte: &#8222;Şi mail-ul, parolele, numai el&#8221;
Comentarii


Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Vezi Cu gura plină în Asia Express în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Vezi Cu gura plină în Asia Express în AntenaPLAY!
Citește și
Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, primele declarații după eliminarea de la Asia Express. Ce au spus la finalul aventurii
Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, primele declarații după eliminarea de la Asia Express. Ce au spus la finalul...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Asia Express, 4 noiembrie 2026. Cine a câștigat cursa pentru ultima șansă și a obținut un loc în marea finală
Asia Express, 4 noiembrie 2026. Cine a câștigat cursa pentru ultima șansă și a obținut un loc în marea finală
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x