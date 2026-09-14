Antena Căutare
Home Asia Express Asia Express, 14 septembrie. Ce au fost nevoite să facă Mirela Retegan și fiica ei: „Efectiv eu șchiopătam”

Asia Express, 14 septembrie. Ce au fost nevoite să facă Mirela Retegan și fiica ei: „Efectiv eu șchiopătam”

Mirela Retegan a avut parte de un moment dificil în cadrul unei noi probe de la „Asia Express”.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Luni, 14 Septembrie 2026, 20:38 | Actualizat Luni, 14 Septembrie 2026, 22:28
Asia Express, 14 septembrie. Ce au fost nevoite să facă Mirela Retegan și fiica ei: „Efectiv eu șchiopătam”
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Concurenta a fost pusă în fața unei provocări desfășurate pe un teren de fotbal, unde nu a fost suficient doar să își dorească să reușească. Presiunea, emoțiile și dorința de a duce misiunea la bun sfârșit au făcut-o pe Mirela să izbucnească în lacrimi.

Asia Express, 14 septembrie. Ce au fost nevoite să facă Mirela Retegan și fiica ei: „Efectiv eu șchiopătam”

Proba a presupus trei exerciții de antrenament, fiecare dintre ele testând într-un mod diferit abilitățile concurenților. Pentru Mirela, însă, dificultatea nu a venit doar din natura exercițiilor, ci și din faptul că își dorea foarte mult să se descurce cât mai bine.

Pe terenul de fotbal, fiecare secundă a contat. Concurenții au trebuit să fie atenți la indicații, să își coordoneze mișcările și să ducă la bun sfârșit toate cerințele primite. Într-un astfel de context, orice greșeală putea deveni frustrantă, mai ales atunci când efortul depus nu se concretiza imediat în rezultatul dorit.

Articolul continuă după reclamă

Pentru Mirela Retegan, momentul s-a dovedit a fi unul încărcat emoțional. Concurenta nu și-a ascuns frustrarea și a ajuns să plângă, recunoscând că situația a afectat-o puternic.

„Efectiv mi-era ciudă”, a spus Mirela, explicând astfel starea prin care trecea în timpul provocării.

Trei exerciții care i-au pus răbdarea la încercare

Cele trei exerciții de antrenament au transformat terenul de fotbal într-un adevărat test pentru concurenții de la „Asia Express”. Nu doar pregătirea fizică a fost importantă, ci și capacitatea de a rămâne concentrat atunci când lucrurile nu ies din prima.

Pentru Mirela, fiecare încercare nereușită a venit cu o doză suplimentară de frustrare. Lacrimile au arătat cât de mult și-a dorit să depășească momentul și să demonstreze că poate face față provocării. Într-o competiție în care participanții sunt deja obosiți și supuși unei presiuni constante, chiar și o probă aparent simplă poate deveni copleșitoare.

Asia Express, 14 septembrie. Maurice Munteanu, într-o ipostază cum rar a fost văzut. Ce a făcut pe traseu...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce avere are amanta generalului Dorin Ioniță, găsit mort. Ce s-a descoperit în conturile fostei sportive de la Steaua Ce avere are amanta generalului Dorin Ioniță, găsit mort. Ce s-a descoperit în conturile fostei sportive de la Steaua
Observatornews.ro Mărturia unui minor care se droghează de la 9 ani. "Cu gaşca. Unii pe la puşcărie, alţii au murit" Mărturia unui minor care se droghează de la 9 ani. "Cu gaşca. Unii pe la puşcărie, alţii au murit"
Antena 3 În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
Citește și
Asia Express 2026. Cine a câștigat jocul de amuletă și Jokerul. De ce s-a înfuriat Cheloo
Asia Express 2026. Cine a câștigat jocul de amuletă și Jokerul. De ce s-a înfuriat Cheloo
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Asia Express, 13 septembrie 2026. Cine a câștigat amuleta! Cheloo s-a înfuriat și nu s-a mai putut abține: „Înjura, era supărat”
Asia Express, 13 septembrie 2026. Cine a câștigat amuleta! Cheloo s-a înfuriat și nu s-a mai putut abține:...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x