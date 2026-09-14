Cine a câștigat jocul de imunitate. „Noi dacă alergam, câștigam?” La Asia Express, nimic nu este ce pare a fi.

Jocul de imunitate de la „Asia Express” le-a pus din nou la încercare atenția, rapiditatea și capacitatea de a lucra în echipă. Concurenții au avut de trecut printr-o probă în care fiecare detaliu putea face diferența, iar răspunsul corect nu a fost deloc ușor de găsit. În cele din urmă, Maurice și Connie au reușit să se impună, după ce au fost prima pereche care s-a apropiat de soluția căutată.

Asia Express, 14 septembrie. Cine a câștigat jocul de imunitate. „Noi dacă alergam, câștigam?”

Misiunea a fost una în care concurenții au trebuit să fie foarte atenți la indicațiile primite și să își folosească logica pentru a ajunge la răspunsul corect. Presiunea a fost cu atât mai mare cu cât fiecare echipă încerca să se descurce cât mai bine și să câștige avantajul oferit de jocul de imunitate.

Maurice și Connie au reușit să se concentreze și să colaboreze eficient. Cei doi au analizat indiciile și au ajuns înaintea celorlalte echipe la varianta care s-a dovedit a fi cea mai apropiată de răspunsul corect. Astfel, au obținut victoria și și-au asigurat un avantaj important în competiție.

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Cheloo și Mihai au ocupat locul trei

Pe parcursul jocului, și celelalte echipe au încercat să găsească soluția. Cheloo și Torje au venit cu propriile variante de răspuns, însă acestea nu au fost suficiente pentru a le aduce victoria.

În cazul lui Mihai, situația a fost puțin diferită. Concurentul a primit ajutor din partea unui doctor în timpul probei, însă nici acest sprijin nu a fost suficient pentru a-l propulsa pe primul loc. La final, Cheloo și Mihai s-au regăsit pe locul al treilea, după Maurice și Connie și perechea clasată înaintea lor.

Diferențele dintre echipe au fost date de modul în care fiecare a reușit să interpreteze informațiile primite. Într-un joc în care răspunsul putea părea la îndemână, presiunea și timpul limitat au făcut ca lucrurile să devină mult mai complicate.