O călătorie cu mașina s-a transformat într-un moment de voie bună pentru Mirela Vaida și coechipiera sa, Oana.

Cele două concurente au încercat să schimbe atmosfera în timpul drumului către destinație, iar soluția găsită a fost una pe care Mirela o stăpânește foarte bine: muzica.

Asia Express, 14 septembrie. Mirela Vaida a făcut spectacol pe traseu: „Să-l înveselim!” Ce metodă a găsit pentru autostop

În timp ce se aflau într-o mașină care urma să le ducă la destinație, Mirela Vaida și Oana au observat că aveau ocazia să facă drumul mai plăcut. În loc să stea în liniște, au început să cânte și să se distreze, iar Mirela a preluat rapid rolul de artistă.

Totul a pornit de la o remarcă adresată băieților. „Pe băieți i-ai văzut, pe Cheloo”, a spus Mirela Vaida, moment în care atmosfera din mașină s-a schimbat. Ideea era ca cei aflați în aceeași aventură să primească un motiv să zâmbească, după momentele dificile prin care trecuseră.

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Mirela Vaida și Oana au cântat „Baby, Hands Up”

„Oana, să îl înveselim pe om, să cântăm «Baby, Hands Up»”, a fost propunerea care a dat startul momentului muzical. Cele două au lăsat deoparte pentru câteva clipe tensiunea competiției și au transformat călătoria într-un mic concert improvizat.

Mirela Vaida nu s-a ferit să își folosească vocea, iar experiența sa muzicală și de scenă a făcut ca momentul să vină firesc. Pentru concurentă, cântatul este o parte importantă din activitatea sa artistică, astfel că nu a fost nevoie de prea multă pregătire pentru a transforma mașina într-un spațiu de spectacol.

Alături de Oana, Mirela a încercat să îi molipsească și pe ceilalți cu energia lor. Într-o competiție precum „Asia Express”, unde concurenții sunt adesea obosiți, stresați și preocupați să ajungă cât mai repede la destinație, astfel de momente pot schimba complet atmosfera.

Drumul cu mașina le-a oferit, practic, o scurtă pauză de la presiunea misiunilor. Fără probe de trecut și fără să alerge pentru următoarea destinație, Mirela și Oana au profitat de timpul petrecut împreună pentru a se distra.

Momentul este și o dovadă a felului în care Mirela Vaida își folosește una dintre cele mai cunoscute calități chiar și într-un context complet diferit de cel în care este obișnuită să apară. Dacă pe scenă sau la televizor cântatul face parte din spectacol, de această dată muzica a apărut spontan, în timpul unei călătorii.