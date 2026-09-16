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Asia Express, 16 septembrie. Ce echipă ajunge în cursa pentru ultima șansă. Concurenții care riscă eliminarea

Drumul din Asia Express continuă cu o nouă cursă încărcată de emoții, iar pentru trei dintre echipe miza devine uriașă.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Miercuri, 16 Septembrie 2026, 19:28 | Actualizat Miercuri, 16 Septembrie 2026, 21:39
Asia Express, 16 septembrie. Ce echipă ajunge în cursa pentru ultima șansă. Concurenții care riscă eliminarea | antena 1
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După o zi dificilă, clasamentul a stabilit cine se poate bucura de imunitate și, mai ales, cine trebuie să lupte pentru a rămâne în competiție.

Ce echipă ajunge în cursa pentru ultima șansă. Concurenții care riscă eliminarea

Înainte de start, Irina Fodor le-a transmis concurenților că speră ca vremea să le fie favorabilă. „Eu sper, ca astăzi totuși să nu mai plouă”, a spus prezentatoarea, care și-a dorit ca echipele să pornească în cursă „cu inima deschisă”.

Pentru Mirela Retegan și fiica ei, Maia, dorința era clară: să continue aventura. „Ne dorim să rămânem în competiție și am senzația că abia ne-am făcut încălzirea”, a mărturisit Mirela.

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Ziua avea să fie una specială, într-un loc descris de Mirela Vaida drept „un sanctuar spiritual”. Trei cupluri urmau să lupte pentru șansa de a rămâne în competiție, în timp ce echipele care obținuseră imunitatea puteau privi lucrurile ceva mai relaxat.

„Abia așteptam clasamentul”, a recunoscut Oana, în timp ce Radu Isac spera să nu ajungă din nou în ultima șansă. „Sper să nu fim noi cei care merg la ultima șansă”, a spus el.

Clasamentul a venit însă cu vești importante. Pe locul al treilea s-au clasat Loredana Chivu și Ana, iar Loredana s-a declarat mândră de rezultatul lor. „Pe locul 3 sunt foarte mândră să spun că suntem noi două”, a spus aceasta.

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Mirela Vaida și Oana au reușit, la rândul lor, să evite presiunea ultimei șanse, iar Irina Fodor a anunțat că cea de-a doua echipă imună este formată din Cheloo și Mihai. Cei doi plecaseră cu un avantaj important, lucru remarcat și de Torje.

Pentru Radu Isac și Edi, situația a devenit însă complicată. La fel s-a întâmplat și în cazul lui Mirela Retegan și Maia, care au fost anunțate printre echipele ce urmau să participe la cursa pentru ultima șansă.

Voturile au încins spiritele între concurenți

Înaintea cursei decisive, concurenții au avut de trecut printr-o sesiune de votare. Fiecare echipă a trebuit să-și spună opțiunea, iar replicile nu au lipsit.

Torje și Alexuc au primit voturi din partea lui Radu Isac, în timp ce Mirela Vaida a ales echipa formată din Valerie și Alex. Loredana Chivu a anunțat, de asemenea, că ea și Ana îi votează pe Valerie și Alex.

Deciziile au provocat reacții. Valerie a acuzat lipsa de omenie, în timp ce Mirela Vaida a respins ideea de victimizare: „Eu nu prea halesc victimizările”.

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Nici Maurice Munteanu nu a rămas indiferent la atmosfera creată. „Detest tupeul, detest răutatea gratuită”, a spus acesta.

În cele din urmă, Irina Fodor a făcut anunțul care a stabilit componența confruntării: „Alex și Valerie, trebuie să veniți aici lângă colegii voștri, pentru ultima șansă”. Astfel, trei perechi au fost trimise în cursa pentru ultima șansă, iar pentru Mirela și Maia, Valerie și Alex, precum și cea de-a treia echipă desemnată, fiecare probă putea însemna continuarea sau încheierea aventurii.

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