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Mirela Retegan, reacție după valul de comentarii negative la adresa lui Cheloo. Ce dezvăluie despre el: „Am avut multe discuții…”

Mirela Retegan a simțit nevoia să-i ia apărarea lui Cheloo, colegul său din Asia Express, asta după ce un val de comentarii negative a venit la adresa acestuia din cauza felului în care alege să se exprime de fiecare dată.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Joi, 17 Septembrie 2026, 10:03 | Actualizat Joi, 17 Septembrie 2026, 10:23
Mirela Retegan, reacție după valul de comentarii negative la adresa lui Cheloo. Ce dezvăluie despre el: „Am avut multe discuții…” | antena 1
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Mirela Retegan a simțit nevoia să lămurească reacțiile apărute în mediul online după una dintre replicile lui Cheloo din primul episod al emisiunii „Asia Express”.

Mirela Retegan, reacție după valul de comentarii negative la adresa lui Cheloo

În urmă cu aproximativ o săptămână, concurenta a transmis un mesaj pe Instagram în care le-a explicat celor care s-au arătat îngrijorați că vorbele artistului au fost rostite în glumă și că ea a înțeles foarte bine contextul.

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Totul a pornit de la momentul în care Cheloo a ajutat-o pe Maya să își care valiza, într-o situație dificilă pentru aceasta. Artistul a făcut o glumă, spunându-i că, în cazul în care îl va depăși, va urma replica devenită ulterior subiect de discuție: „te bat de față cu mama ta”.

Declarația a stârnit numeroase reacții, iar Mirela Retegan spune că inboxul său s-a umplut de mesaje din partea unor persoane care s-au declarat „îngrijorate”. Vedeta a ținut să precizeze că nu a considerat necesar să intervină și că a înțeles rapid felul în care comunică artistul.

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„Nu vreau să-i stric lui Cheloo imaginea de băiat rău dar trebuie să răspund la foarte multele reacții legate de replica lui Cheloo din primul episod: „te bat de față cu mama ta”.”

Mirela a explicat că, pentru ea, replica nu a fost una care să reprezinte o amenințare reală. Dimpotrivă, a asociat-o cu felul în care vorbea tatăl ei atunci când făcea câte o „nefăcută”.

„Cheloo a glumit!!! Eu știu de glumă și am auzit replica lui Cheloo fix cum îmi zicea tata, când făceam vreo nefăcută: „te bat de-ți sună apa în cap”.”

Mirela Retegan, despre experiența alături de Cheloo

Dincolo de momentul devenit viral, Mirela Retegan a vorbit și despre relația pe care a avut-o cu Cheloo pe parcursul competiției. Ea recunoaște că artistul nu este genul de om care își menajează interlocutorii și că, uneori, este nevoie de multă rezistență pentru a face față provocărilor sale.

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„Vă asigur că nu am simțit nevoia să intervin și am învățat repede să descifrez limbajul artistului. Cu Cheloo nu e simplu. Nu menajează. Ai de multe ori nevoie „de stomac” să reziști provocarilor lui.”

Mirela spune însă că, dincolo de aparența dură, cei doi au purtat și discuții serioase despre copii, părinți, visuri și renunțări. Chiar dacă nu au devenit prieteni, experiența „Asia Express” i-a adus în aceeași competiție și le-a oferit ocazia să se cunoască mai bine.

„Dar am avut cu el multe discuții foarte profunde, despre copii și părinți, despre vise și renunțări și chiar dacă nu am devenit prieteni, am trăit împreună această experiență Asia Express.”

Între timp, lucrurile au continuat să se deruleze în competiție, iar mesajul Mirelei a căpătat și o altă nuanță. Concurenta a făcut atunci o precizare care avea să stârnească și mai multă curiozitate: nimeni nu fusese rănit, însă ea urma să aibă propriul moment dificil.

„Nimeni nu a fost rănit. De fapt eu, dar mi-am pus piedică singură. O să vedeți în curând. Veți face cunoștință cu „Șchiopătica”.”

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