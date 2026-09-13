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Asia Express intră în ultima etapă din Uzbekistan! Lampa lui Aladin și muzica uzbekă dau startul aventurii

Diseară, de la ora 20:00, Asia Express – Drumul Mătăsii intră în ultima etapă din Uzbekistan, iar concurenții se pregătesc pentru ultimele misiuni înainte ca aventura lor să continue spre China.

Autor: Patrisia Bratan
Publicat: Duminica, 13 Septembrie 2026, 10:07 | Actualizat Duminica, 13 Septembrie 2026, 10:09
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Începe ultima etapă din Uzbekistan
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Căutări contra-cronometru, puteri care pot schimba clasamentul și o incursiune în muzica tradițională uzbekă sunt doar câteva dintre provocările serii. Ediția debutează cu o căutare care îi va trimite pe concurenți prin magazinele și tarabele din zonă. Miza: Lampa lui Aladin. Fiecare echipă trebuie să găsească obiectul care îi permite să meargă mai departe, însă două dintre lămpi ascund și o putere specială. Echipele care pun mâna pe ele vor putea opri pentru 10 minute o pereche întâlnită pe traseu. Într-o competiție în care fiecare minut poate face diferența, avantajul poate schimba rapid ordinea cursei.

Una dintre cele mai savuroase misiuni ale ediției îi va aduce însă pe concurenți față în față cu muzica uzbekă. Departe de cântecele pe care le cunosc și în fața unei limbi pe care nu o vorbesc, aceștia vor avea la dispoziție doar trei audiții pentru a reține cât mai bine o melodie tradițională. În fiecare echipă, unul dintre concurenți va încerca să memoreze linia melodică, în timp ce partenerul său va avea dificila misiune de a transcrie fonetic versurile într-un carnețel.

Și acesta este doar începutul. Cu ajutorul unei hărți, echipele vor trebui apoi să își găsească locul desemnat într-un sat și să transforme ceea ce au reușit să memoreze într-un adevărat moment muzical. Unul va cânta la dutar, iar celălalt va ține ritmul folosind o farfurie. Publicul lor va fi format chiar din localnici, iar misiunea nu poate fi dusă la capăt decât dacă aceștia reușesc să recunoască piesa interpretată.

Concurenții vor trebui să le explice oamenilor, cu ajutorul unui mesaj scris în limba uzbekă, că sunt străini care vor să onoreze muzica locului și să le ceară ajutorul pentru identificarea cântecului. Trei voturi trebuie să ajungă în urnă, însă abia întoarcerea la judecător va arăta dacă interpretarea lor a fost suficient de convingătoare și dacă localnicii au identificat corect melodia.

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Pronunția, memoria, simțul ritmului și, mai ales, capacitatea concurenților de a-i convinge pe localnici vor transforma misiunea într-unul dintre momentele pline de umor ale serii. Dincolo de dificultatea jocului, proba îi va aduce din nou foarte aproape de oamenii și tradițiile locului, într-o întâlnire în care barierele de limbă vor trebui depășite prin muzică.

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Cum va suna muzica uzbekă în interpretarea concurenților, cine va reuși să găsească Lampa lui Aladin cu puteri speciale și cât de mult vor conta cele 10 minute câștigate în economia cursei, telespectatorii vor descoperi duminică, de la ora 20:00, într-o nouă ediție Asia Express – Drumul Mătăsii, la Antena 1.

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