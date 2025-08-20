Jurnal de călătorie Asia Express, episodul 5. Cum s-au înțeles Catinca Roman și fiica ei, Calina, pe Drumul Eroilor

Antena Căutare
În Jurnal de călătorie Asia Express, episodul 5 Catinca Roman și fiica ei își dezvăluie gândurile cu care au pornit pe Drumul Eroilor. Vezi imagini în premieră cu cele două din probele în care au fost nevoite să își înfrunte fricile.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Miercuri, 20 August 2025, 11:44 | Actualizat Miercuri, 20 August 2025, 12:51
Înainte de premiera sezonului 8 Asia Express, telespectatorii au ocazia să vadă primele imagini cu echipele pe Drumul Eroilor. 9 noi echipe își depășesc limitele și luptă pentru a sta cât mai mult în această aventură, până în marea finală din Seul.

În Jurnal de călătorie Asia Express, episodul 5 fanii au putut urmări imagini în premieră cu Catinca Roman și fiica ei, Calina, pe Drumul Aurului. Cele două susțin că au o relația foarte bună, însă vor reuși oare să se înțeleagă și atunci când sunt în afara zonei de confort?

Catinca Roman și fiica ei, Calina, au intrat în aventura Asia Expres sezonul 8 nerăbdătoare și pline de energie pozitivă. „Abia aștept să pornesc în călătoria asta extraordinată împreună cu Calina. Aștept cun interes felul în care va reacționa Calina la lipsa de confort. Pentru mine, asta nu este o problemă”, a declarat mama fetei.

„Pentru mine confortul este foarte important”, spunea tânăra înainte de a intra în prima cursă. Drumul Eroilor le-a pregătit, însă, probe în care au fost nevoite să își depășească limitele.

„Dacă îmi pun mâna pe față și fac acnee? Eu nu intru! Nu mă descalț. Abia ce m-am îmbrăcat! Ești nebună?! Vrei să-ți arăt că nu merg?”, sunt doar câteva dintre reacțiile Calinei atunci când a dat față în față cu cele mai mari frici ale sale.

Citește și: Jurnal de călătorie Asia Express, episodul 4. Gabi Tamaş şi Dan Alexa, ipostaze savuroase pe Drumul Eroilor. Cum au fost filmați

Cu toate acestea, cele două sunt determinate să câștige competiția, dar nu vor să uite distracția.

„Este foarte calmă și suportă exagerat de multe lucruri”, a spus concurenta de la Asia Express sezonul 8 despre mama ei.

„Sunt tolerantă până nu mai sunt”, a adăugat Catinca.

Asia Express Drumul Eroilor are premiera duminică, 7 septembrie, de la ora 20:00 pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Cea mai intensă aventură a toamnei revine la Antena 1! Asia Express – Drumul Eroilor pornește într-o nouă călătorie plină de adrenalină, suspans și emoții puternice, începând de duminică, 7 septembrie, de la ora 20:00.

Așa cum publicul este deja obișnuit, emisiunea va fi difuzată în patru seri consecutive – duminica, luni, marți și miercuri – oferind telespectatorilor porții consistente de acțiune și divertisment.

Noul sezon marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante. Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

Drumul Eroilor îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

Citește și: Jurnal de călătorie Asia Express, episodul 3. Irina Fodor, despre greutățile întâmpinate de concurenți pe Drumul Eroilor

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Drumul Eroilor promite și surprize uriașe în ceea ce privește formatul show-ului, care vor aduce un plus de competiție și neprevăzut.

Jurnal de călătorie Asia Express, episodul 4. Gabi Tamaş şi Dan Alexa, ipostaze savuroase pe Drumul Eroilor. Cum au fost...
