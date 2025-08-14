Jurnal de călătorie Asia Express, episodul 3. Irina Fodor, despre greutățile întâmpinate de concurenți pe Drumul Eroilor

În episodul 3 din Jurnal de călătorie Asia Express, Irina Fodor a povestit cum au fost întâmpinați de vietnamezi. Care au fost cele mai mari greutăți pentru concureții de pe Drumul Eroilor.

Până la marea premieră Asia Express, sezonul 8 fanii pot vedea pentru prima dată imagini de pe Drumul Eroilor. În Jurnal de Asia Express, telespectatorii află care au fost cele mai mari provocări atât pentru concurenți, cât și pentru echipa de producție, în acest sezon. Trei țări, complet diferite, în care echipele din competiție au dat tot ce au avut mai bun pentru a ajunge în finala din Seoul. Drumul Eroilor, însă, a fost presărat cu multe încercări.

Jurnal de călătorie Asia Express, episodul 3. Irina Fodor, despre cum au fost întâmpinați de vietnamezi. Care au fost cele mai mari greutăți pentru concureții de pe Drumul Eroilor

În episodul 3 din Jurnal de călătorie Asia Express, Irina Fodor a vorbit despre greutățile întâmpinate în cele trei țări. În sezonul 8 Asia Express, echipele vor străbate 3 țări - Filipine, Vietnam și Coreea de Sud - complet diferite, iar asta își va spune cuvântul.

Gazda show-ului a dezvăluit că Drumul Eroilor a fost despre capacitatea de adaptare, atât a concurenților cât și a întregii echipe.

„Sezonul ăsta s-a testat cel mai des capacitatea noastră de a ne adapta. Când spun cel mai des însemană efectiv de la țară la țară. Pentru că am fost mai întâi în Filipine, unde erau alte peisaje, altfel se comportau oamenii, o blândețe diferită față de ce cuoaștem noi. După aceea în Vietnam, după aceea în Coreea de Sud și nimic nu seamănă cu nimic în aceste trei țări.

Sunt recișori vietnamezii sau cel puțin, așa i-am perceput eu până acum. Înțeleg că au fost și chinuiți tare de-a lungul timpului, au trecut prin foarte foarte multe. Poate că asta a erodat un pic din căldură, din sentimente... Doar că a fost, pentru mine, un impact destul de puternic. Pentru că am venit de la filipinezi care sunt super, super calzi și îți zâmbesc non-stop și aici, câteodată, ți se pare că vorbești pe lângă ei”, a povestit Irina Fodor.

Pe lângâ greutățile întâmpinate de concurenți în curse, nici vremea nu a fost de partea lor, a spus Irina Fodor:

„Cred că până acum, e cel mai răcoros sezon. Ne așteptam să existe extreme, atunci când vorbim de vreme și cu asta ne-am mai întâlnit și în alte sezoane, dar parcă acum prea a fost prea prea... Suntem așa, într-o adaptare continuă, e carusel! E carusel, pur și simplu, tot ce se întâmplă de la oamenii pe care îi cunoști, la temperaturile prin care treci, la peisaje... pentru că acum te trezești într-un oraș, acum te trezești într-un loc care pare desprins din Avatar. Nu mai înțelegi nimic. Mă și mir că mai sunt coerentă”

Cât despre concurenții Asia Express sezonul 8, aceasta a mărturisit că sunt extrem de savuroși, fiecare echipă aducând și mai mult farmec competiției.

„Concurenții sezonului 8 sunt atât de personaje, atât de decupați, tipare atât de diferite, încât n-am cum să îi înglobez pe toți într-o singură caracteristică. Avem și blândețe, în echipe, avem și temperamente caline, avem și temperamente foarte puternice, foarte aproape de explozie. Și s-au întâmplat câteva explozii, câteva ciocniri. Avem și iubire, avem și ură. Avem și dramă, avem și comedie. Avem chiar tragedie din când în când”, a mai spus Irina Fodor, în Jurnal de călătorie Asia Express, episodul 3.

Asia Express Drumul Eroilor are premiera duminică, 7 septembrie, de la ora 20:00 pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Cea mai intensă aventură a toamnei revine la Antena 1! Asia Express – Drumul Eroilor pornește într-o nouă călătorie plină de adrenalină, suspans și emoții puternice, începând de duminică, 7 septembrie, de la ora 20:00.

Așa cum publicul este deja obișnuit, emisiunea va fi difuzată în patru seri consecutive – duminica, luni, marți și miercuri – oferind telespectatorilor porții consistente de acțiune și divertisment.

Noul sezon marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

Drumul Eroilor îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Drumul Eroilor promite și surprize uriașe în ceea ce privește formatul show-ului, care vor aduce un plus de competiție și neprevăzut.