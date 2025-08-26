Jurnal de călătorie Asia Express, episodul 7. Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, despre probele care le-au testat limitele

Antena Căutare
Deși spun despre ei că sunt două persoane calme, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion recunosc că unele probe de pe Drumul Eroilor le-au pus răbdarea la încercare. Vezi ce au dezvăluit în Jurnal de călătorie Asia Express, episodul 7.

Publicat: Marti, 26 August 2025, 16:41

Ștefan Floroaica și Alexandru Ion sunt protagonișii din Jurnal de călătorie Asia Express, episodul 7. Cei doin actori au vorbit despre provocările pe care le-au întâlnit pe Drumul Eroilor, dar au împărtășit și momentele magice prin care au trecut în aventura Asia Express, sezonul 8.

Ștefan Floroaica și Alexandru Ion au trecut prin multe încercări pe Drumul Eroilor. Deși au pornit încărcați de energie, au realizat rapid că aceasta ar putea fi cea mai mare provocare pe care au trăit-o până în prezent.

„Primele impresii despre Asia Express, este exact ce speram să fie și mai mult decât atât”, spune Alex Ion după primele curse din sezonul 8.

„Cel mai greu lucru pe care l-am făcut în viața mea. N-am făcut nimic mai greu de atât. Jur, că în momentul ăsta se simte că asta a fost cea mai grea zi din viața mea”, spune Alex în timpul unei probe care l-a făcut să își depășească limitele.

„Orice ar fi e bine”, a mai completat coechipierul lui.

Cei doi au mai dezvăluit că cel mai frică le era de autostop, dar cu toate acestea lucrurile nu au mers chiar atât de râu. Deși amândoi se consideră persoane calme, recunoscu că anumite probe de la Drumul Eroilor i-au făut să își piardă cumpătul.

„Eu cred că îmi pot controla nervii destul de bine, dar ei există”, a declarat Ștefan Floroaica.

„Eu cred că devin puțin irascibil când îmi e foame”, a dezvăluit și colegul lui de echipă.

Asia Express Drumul Eroilor are premiera duminică, 7 septembrie, de la ora 20:00 pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Cea mai intensă aventură a toamnei revine la Antena 1! Asia Express – Drumul Eroilor pornește într-o nouă călătorie plină de adrenalină, suspans și emoții puternice, începând de duminică, 7 septembrie, de la ora 20:00.

Așa cum publicul este deja obișnuit, emisiunea va fi difuzată în patru seri consecutive – duminica, luni, marți și miercuri – oferind telespectatorilor porții consistente de acțiune și divertisment.

Noul sezon marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante. Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

Drumul Eroilor îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Drumul Eroilor promite și surprize uriașe în ceea ce privește formatul show-ului, care vor aduce un plus de competiție și neprevăzut.

