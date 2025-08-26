Cum arată una dintre camerele de hotel în care a stat Irina Fodor.Prezentatoarea Asia Express a fost ”acuzată” că se bucură de lux

Irina Fodor a făcut publice imagini de la una dintre cazările pe Drumul Eroilor. Iată cum arată camera prezentatoarei TV.

Prezentatoarea Asia Express a fost ”acuzată” că se bucură de lux, în timp ce concurenții suferă | Antena 1, Instagram

Asia Express pe Drumul Eroilor se apropie de premieră. Până atunci, jurnalul de călătorie dezvăluie imagini inedite din spatele camerelor de luat vederi. De asemenea, Irina Fodor clarifică unele lucruri în mediul online.

Cum arată camera de hotel în care a fost cazată Irina Fodor. Imaginile vorbesc de la sine

Un subiect dezbătut de mulți telespectatori este cel al cazărilor. Dat fiind că doar cei mai norocoși concurenți au cazarea asigurată, mulți sunt nevoiți să își caute singuri, după cum este formatul emisiunii. Această goană după un loc de dormit a adus în prim-plan de multe ori o realitate dură.

Situația financiară a multor localnici care și-au deschis cu inima caldă ușile pentru concurenții Asia Express a fost de cele mai multe ori precară. Imaginile i-au făcut pe telespectatori să se întrebe în ce condiții doarme Irina Fodor.

Prezentatoarea TV a arătat una dintre camerele în care a fost cazată. Pe lângă faptul că avea un pat unde să se odihnească, un dulap și baie, lucrurile din cameră erau vechi, deși în stare funcțională. De asemenea, în cameră era mucegai, iar pereții scorojiți.

În ciuda aspectului, Irina face haz de necaz și continuă aventura pe Drumul Eroilor cu zâmbetul pe buze.

Asia Express, Drumul Eroilor, începe la 7 septembrie 2025

Cea mai intensă aventură a toamnei revine la Antena 1! Asia Express – Drumul Eroilor pornește într-o nouă călătorie plină de adrenalină, suspans și emoții puternice, începând de duminică, 7 septembrie, de la ora 20:00, la Antena 1 și în AntenaPLAY.

Așa cum publicul este deja obișnuit, emisiunea va fi difuzată în patru seri consecutive – duminica, luni, marți și miercuri – oferind telespectatorilor porții consistente de acțiune și divertisment.

Noul sezon marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.