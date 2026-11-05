Loredana Chivu și Ana Mocanu au spus de ce au acceptat provocarea Asia Express. Declarații savuroase: „O să ne facem de râs”

Loredana Chivu și Ana Mocanu au dezvăluit de ce au acceptat provocarea Asia Express. Ce își dorește Loredana să schimbe la ea și ce au spus cele două despre competiție?

Loredana Chivu și Ana Mocanu au pornit împreună în aventura Asia Express, după o prietenie de aproximativ 16 ani. La începutul competiției, cele două au vorbit despre motivele pentru care au acceptat provocarea de pe Drumul Mătăsii.

Loredana Chivu și Ana Mocanu au spus de ce au acceptat provocarea Asia Express

Loredana Chivu și Ana Mocanu se cunosc de aproximativ 15-16 ani. Cele două au lucrat împreună în televiziune și au petrecut foarte mult timp una în compania celeilalte. Prietenia lor s-a legat în perioada în care filmau pentru emisiunea „Asistentele”.

În primul episod al emisiunii Asia Express, Loredana Chivu a fost cea care a vorbit despre legătura dintre ele și despre bucuria de a reveni în fața telespectatorilor alături de Ana Mocanu.

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„Am revenit împreună, noi două împreună, acest cuplu nebun pe care îl știți de la Asistentele. Eu și Ana ne cunoaștem de aproximativ 15 ani de zile, 16 chiar. Filmam toată ziua împreună, mâncam împreună și s-a creat o legătură frumoasă”, a povestit Loredana Chivu.

Cele două au pornit pe Drumul Mătăsii cu mult entuziasm, dar și cu autoironia care le caracterizează. La testimonialul din primul episod, au făcut și o promisiune amuzantă telespectatorilor.

„Aveți toată încrederea în noi că o să ne facem de râs și la Asia Express”, au spus cele două, în glumă.

De ce a acceptat Loredana Chivu provocarea Asia Express

Pentru Loredana Chivu, participarea la Asia Express nu înseamnă doar o nouă apariție la televizor. Fosta asistentă TV a mărturisit că își dorește să iasă din zona de confort și să descopere cât de bine se poate descurca într-un mediu complet diferit de cel cu care este obișnuită.

„Pentru mine Asia Express înseamnă că ies total din zona mea de confort. Aici am de lucrat. Nu știu, am ceva cu banii, nu îmi place să îi țin. Cred că am acasă trei camere pline de haine, una plină de parfumuri, una plină de machiaje. Mi-aș dori ca Asia Express să mă ajute să scap de dependența de telefon”, a mărturisit ea.

Așadar, pentru Loredana Chivu, participarea la Asia Express a fost o adevărată provocare.

Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, primele declarații după eliminarea de la Asia Express. Ce au transmis la plecarea din competiție

Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu au părăsit competiția Asia Express în ediția de miercuri seară, 4 noiembrie. Cele două au încheiat aventura de pe Drumul Mătăsii după o experiență care le-a pus la încercare răbdarea, prietenia și puterea de adaptare. La plecare, concurentele au avut parte de momente emoționante și au vorbit despre experiența trăită, despre oamenii pe care i-au cunoscut și despre legătura dintre ele. Ana-Maria Mocanu a ținut să îi mulțumească prezentatoarei Irina Fodor, dar și colegei sale de echipă, Loredana Chivu.

„În primul rând, vreau să vă mulțumesc vouă pentru momentele dragi, pentru momentele frumoase și mai puțin bune. În același timp, Irina, vreau să-ți mulțumesc și ție pentru că nicio secundă n-am simțit bariera aia de prezentator-concurent. Am simțit că ne înțelegi durerile, că ne înțelegi trăirile și ești un om extraordinar”, a spus Ana-Maria Mocanu.

Chiar dacă aventura s-a încheiat mai devreme decât și-ar fi dorit, Ana a mărturisit că pleacă acasă cu amintiri și experiențe pe care nu le va uita.

„Faptul că am avut ocazia să fac parte din acest proiect minunat pentru mine deja este o victorie!”, a mai spus fosta concurentă.

Loredana Chivu i-a mulțumit colegei sale, Ana Mocanu, pentru răbdare și pentru faptul că au reușit să ducă împreună această experiență până în momentul eliminării.

Cele două au demonstrat că, dincolo de competiție, prietenia lor a rămas importantă.

„Voi fi alături de tine mereu, dar acum te duc acasă!”, a spus Ana-Maria Mocanu.

„Du-mă”, a fost răspunsul Loredanei Chivu.

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