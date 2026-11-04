Loredana Chivu, replică dură pentru Valerie Lungu la Asia Express: „Stați la rând!” De la ce a pornit conflictul dintre cele două

S-au aprins scântei la Asia Express - Drumul Mătăsii. Ce s-a întâmplat între Loredana Chivu și Valerie Lungu.

Concurenții sunt tot mai aproape de marea finală. Mai au doar un pas, însă până atunci au nevoie de odihnă.

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Ce s-a întâmplat între Loredana Chivu și Valerie Lungu

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Înainte de cursa pentru ultima șansă, concurenții au nevoie mai ales de odihnă, însă căutarea cazării a fost destul de dificilă în China. Și de această dată petrec timp prețios pe străzi până să fie ascultați de localnici.

Au ieșit scântei între două echipe, care s-au întâlnit din întâmplare la o casă de oaspeți. Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu erau deja la locația respectivă și încercau să se înțeleagă cu doamna de la recepție. Au întâmpinat însă probleme de comunicare.

„Seamănă cu un castel”, a zis Ana când a văzut clădirea.

„Oamenii păreau foarte inabordabili”, a spus Loredana.

„Doamna a părut că se duce afară să vorbească la telefon cu cel care trebuia să fie șeful”, a mai adăugat Loredana. „Noi am stat s-o așteptăm. (...) Au trecut ceva minute bune!”

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În tot acest timp, Valerie Lungu și Alex Gîlcă au întâlnit un tânăr dispus să îi ajute cu cazarea. Acesta i-a dus chiar la casa de oaspeți unde așteptau Loredana și Ana.

„Am mers la mai multe case și, din păcate, oamenii ne tot refuzau”, a relatat Valerie. „La un moment dat am dat de un băiat care vorbea engleză și l-am rugat pe el să ne ajute să vorbim cu oamenii, cu localnicii să înțeleagă mai bine ce vrem de la ei.”

„La un moment dat ajungem la un guest house [casă de oaspeți] și fata noastră cu băiatul s-au dus înăuntru să vorbească”, continuă Valerie.

„Se aude o voce cunoscută: Loredana”, spune Alex.

„Hai și noi”, propune Valerie și urcă spre intrarea în recepție.

„Echipa Valerie și Alex”, explică Loredana.

„Care și ei, surpriză, căutau cazare. Erau cu niște oameni după ei”, completează Ana.

„Oameni care păreau că vor să-i ajute să găsească cazare”, mai spune Loredana.

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„Loredana mi-a dat o privire foarte dură”, relatează Valerie.

„Ana a zis că trebuie să așteptați la rând că suntem de aici de o oră”, mai spune Alex. „Noi nu știm că voi stați acolo. Pe noi ne-au adus copiii.”

„Dacă noi așteptăm aici, tu te bagi în fața noastră! Nu cred!” spune Loredana. „Mi se pare incredibil că noi stăm de o oră aici și tu vii dacă se poate să ne iei cazarea!”

„Ce-i drept, nici Valerie cu Alex n-au avut succes, nici noi. Doamna ne-a spus clar că nu se poate și am continuat să ne căutăm cazare”, a conchis Ana.

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„Eu dacă vedeam pe cineva înainte la cazare... cum poți să te bagi înaintea lor?” spune Loredana. „Noi dacă veneam la o cazare ni se spunea de la echipă că nu putem să intrăm că e altă echipă acolo. Așa ni s-a întâmplat mereu. Ai uitat!”

„Dar fetele s-au uitat la noi, zici că le-am furat hotelul!” spune și Valerie. „Nu le-am luat, frate, nimic. Nici nu ne-am apropiat!”