Anda Adam și soțul ei, Joseph, au fost salvați aseară de la eliminare în Asia Express. Reality show-ul, lider detașat de audiență

Etapa a doua din Asia Express – Drumul Eroilor a adus aseară o cursă spectaculoasă, plină de umor, emoții și momente neașteptate.

Publicat: Joi, 18 Septembrie 2025, 12:50 | Actualizat Joi, 18 Septembrie 2025, 13:03
După un început surprinzător, în care „Ciorba Rădăuțeană” a dat clasamentul peste cap și Raluca și Florin au obținut imunitatea, a început aventura pe străzile orașului Lucena din Filipine.

Aseară, emisiunea a fost lider detașat de audiență, confirmând încă o dată faptul că Asia Express – Drumul Eroilor rămâne una dintre cele mai urmărite producții de televiziune din România.

Difuzată de Antena 1 în intervalul 20.30 – 00.08, cea mai nouă ediție a reality show-ului Asia Express și-a păstrat supremația în topul audiențelor. Astfel, Asia Express a obținut, pe tronsonul publicului comercial cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, o audiență medie de 6.4 puncte de rating și o cotă de piață de 26%, în timp ce următorul clasat înregistra 4.6 puncte de rating și o cotă de piață de 18.7%. Și la orașe, emisiunea a fost prima opțiune a telespectatorilor, cu 6 puncte de rating și 18.9% cotă de piață, postul secund situându-se pe locul secund, cu 4.7 puncte de rating și 14.7% cotă de piață. Asia Express a condus ieri clasamentul audiențelor şi la nivelul publicului național, segment pe care a înregistrat 5.3 puncte de rating şi 16.6% cota de piață. Şi pe intervalul comun de difuzare, postul de pe locul 2, 20.30 – 21.32, pe publicul comercial cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, reality show-ul de la Antena 1 conduce topul audiențelor, cu 6.6 puncte de rating şi 24.3% cota de piață. În minutul de aur 22:03, aproape 1.2 milioane de telespectatori au urmărit cursa de pe Drumul Zeilor. Totodată, Antena 1 s-a impus ca lider de audiență şi în Prime Time, la nivelul publicului comercial cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, cu 5.6 puncte de rating şi 23.9% cota de piaţă, dar şi la nivelul publicului urban.

Aseară, în ultima zi a stage-ului doi, în cursa pentru ultima șansă s-au aflat trei perechi puternice: Gabi Tamaș și Dan Alexa, actorii Alexandru Ion și Ștefan Floroaica, dar și Anda Adam alături de soțul ei, Joseph. Cuvântul de ordine al serii a fost frumusețe, întrucât echipele au luptat pentru a îndeplini visul unui adolescent filipinez. Deznodământul a fost unul tensionat: Anda și Joseph au ajuns pe ultimul loc, însă au fost salvați de la eliminare, insigna fiind verde.

+9
Mai multe fotografii

Astfel, cei doi își continuă aventura pe Drumul Eroilor, dar vor porni în etapa următoare cu un handicap. Care va fi acesta, telespectatorii vor descoperi duminică, de la ora 20:00, la Antena 1.Tot atunci va fi dat startul etapei cu numărul trei, ce promite o vânătoare spectaculoasă de spirite rele în Filipine, o provocare unică pentru concurenții Asia Express.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
