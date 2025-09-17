Antena Căutare
Asia Express sezonul 8, 17 septembrie 2025. Accident dureros pentru Gabi Tamaș în cursa pentru ultima șansă: „Era să-mi rup capul”

În ediția opt Asia Express, difuzată pe 17 septembrie 2025, trei echipe au intrat în cursa pentru ultima șansă. Gabi Tamaș și Dan Alexa au avut parte de o accidentare dureroasă cu pedicabul.

Publicat: Miercuri, 17 Septembrie 2025, 23:59

După clasamentul cursei pentru imunitatea mică a etapei, dar și după voturile acordate de concurenți, în cursa pentru ultima șansă au intrat echipele Ștefan Floroaica - Alexandru Ion, Gabi Tamaș - Dan Alexa și Anda Adam - Joseph. Eroii noștri au primit ca misiune să îndeplinească visul unor prințese, fiind, astfel, zânele bune din poveste.

„Astăzi este vorba despre frumusețe. Filipine este țara cu cele mai multe concursuri de frumusețe. (...) Am ajuns în Lucena, iar orașul este renumit pentru concursul Flores de Mayo, un eveniment plin de culoare, la care se înscriu foarte multe fete în speranța că își vor schimba destinul. (…) Acest vis necesită bani, rochii scumpe și mulți fani, iar pentru fetele din cartierele mai sărace, șansele sunt mici. Astăzi, în cursa pentru ultima șansă, veți susține visul unei prințese. Veți fi niște zâne bune”, le-a transmis Irina Fodor echipelor.

Pentru început, cele trei perechi au trebuit să își însușească câteva aptitudini pe care orice prințesă trebuie să le aibă. Așa că ei au învățat cum să defilieze, fiind notați, la final, de o regină a frumuseții. Notele au contat pentru ordinea plecării în cursă.

Pe urmă, echipele au aflat că trebuie să le ia de acasă pe aceste fete, însă, ei nu puteau merge cu mâna goală, așa că au fost trimiși într-o piață de pește. Acolo, concurenții au fost puși să memoreze mai multe denumiri de pește, iar, la final, s-au ales cu câte un buchet de flori, dar și cu un sac plin de pește.

Pentru drum, echipele au primit câte un pedicab, un fel de bicicletă concepută pentru a transporta pasageri, care le-a dat mari bătăi de cap, mai ales că era de dimensiuni mici, iar ei erau contracronometru și încărcați cu daruri.

Nici bine nu au pornit de pe loc, iar Dan Alexa și Gabi Tamaș au constatat că nu sunt în stare să conducă acest mijloc de transport.

„Mi-am dat seama că e greu, întorceai locomotiva. Era ca și cum aveai un bloc în spate și trebuie să-l întorci. Orice pas greșit și o comiți 100%”, a povestit Dan Alexa la testimoniale.

În momentul în care au ieșit pe poarta pieței, Dan Alexa a făcut o curbă, dar și-a dat seama că nu știe unde e frâna. Astfel, concurenții s-au izbit de o bordură, sărind din vehicul atât peștii, cât și Gabi Tamaș, care s-a lovit destul de serios la cap de acoperișul pedicabului. Acesta s-a enervat teribil de tare și a început să înjure: „Era să-mi rup capul! Era să mor aici!”.

„Au sărit și peștii... A sărit și Găbiță al meu!... N-am mai putut să fac dreapta”, a dezvăluit Dan Alexa la testimoniale.

Vezi momentele video aici:

„Din picior era frâna, nu din mână. Când mi-am dat eu seama că frâna e de fapt la picior. (...) Am început să râd. Mă lovisem pe genunchi, dar nu mai puteam, îl văzusem pe Gabi, a luat ochelarii și când a aruncat cu ei... Stăteam și râdeam singur. De-o fi fost filmat momentul ăsta... Că este de proștii proștilor”, a mai spus Dan Alexa.

Află totul despre noul sezon al emisiunii Asia Express! Ce surprize aduce Drumul Eroilor, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Asia Express - Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și în AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante. Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

Noul sezon Asia Express, denumit Drumul Eroilor, îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seul, destinația finală a acestui sezon.

