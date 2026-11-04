Asia Express, 4 noiembrie 2026. Cine a câștigat cursa pentru ultima șansă și a obținut un loc în marea finală

Cursa pentru ultima șansă a luat sfârșit. Ce echipă a ajuns prima la Irina Fodor.

Cine a câștigat cursa pentru ultima șansă și a obținut un loc în marea finală | Antena 1

Cursa pentru ultima șansă a fost extrem de solicitantă și i-a plimbat pe concurenți prin mai multe locuri incredibile. De la parc de distracții, la cultivat ceai și până la studiourile de filmare ale vânzătorilor online.

Toate cele trei echipe au trecut cu brio de probe și s-au îndreptat către locația în care îi aștepta Irina Fodor.

Citește și: Concurenții de la Asia Express au devenit vânzători online pentru o zi. Cine s-a descurcat cel mai bine la proba neașteptată

Articolul continuă după reclamă

Cine a câștigat cursa pentru ultima șansă și a obținut un loc în marea finală

Concurenții s-au confruntat cu mari probleme în privința transportului, iar acesta a fost decisiv la fiecare cursă.

„Pe ceilalți i-am simțit la fel de încărcați ca și noi”, mărturisește Ana despre momentul în care s-au reunit cu Irina.

„A fost cea mai grea zi”, au spus și băieții.

Citește și: Gabi Torje și Alin Alexuc, de nerecunoscut la Asia Express! Misiunea neobișnuită care i-a pus în dificultate pe cei doi

„Simțeam că toată oboseala ne ajungea din urmă. Habar n-aveam pe ce loc suntem, dar era clar că nu mai puteam face nimic”, spune Mirela.

Ana le-a povestit Valeriei și lui Alex peripețiile prin care au trecut întreaga zi.

„N-am înțeles nimic din zece ceaiuri”, spune Gabi.

„În ce ați fost experți astăzi?” îi întreabă Irina. „Ce ați vândut?”

„Farduri”, explică Gabi. „L-am fardat pe Alexuc, îi stătea foarte bine.”

Oana a scos din geantă pamperși: „Pentru că s-a băut foarte mult ceai verde!”

Citește și: Gabi Torje și Alin Alexuc au atras atenția localnicilor la Asia Express. Ce au observat chinezii la cei doi concurenți

„La cât de tare se bucură nu-mi dau seama ce se întâmplă”, spune Valerie.

„Încercam să-mi dau seama din ce zic fețe lor”, spune și Alex. „Mi se părea că Gabi cu Alexuc au avut o zi proastă și au ajuns ultimii.”

Irina Fodor a rupt tăcerea: „Este momentul să spunem care este situația în concurs!”

Citește și: Loredana Chivu, pusă la grea încercare la Asia Express. Ce a spus în timpul misiunii de cules frunze de ceai: „Dacă mai facem o tură, mor”

„Prima echipă care a ajuns la mine în seara asta”, începe Irina. „Sunteți chiar voi: Gabi și Alexuc!”

„Ne doream de dimineață să fim acolo. Am ajuns în seara asta. Lasă că e bine”, a declarat Gabi. „M-am bucurat că am avut parte de cursa asta, ca un antrenament înainte de finală!”