Asia Express – Drumul Mătăsii încheie primul stage.Eșarfa a fost roșie. What’s UP și soția lui, Miky, au părăsit competiția

Asia Express – Drumul Mătăsii încheie primul stage din poziția de lider incontestabil de audiență! Eșarfa a fost roșie. What’s UP și soția lui, Miky, au părăsit aseară Asia Express.

Prima Cursă pentru Ultima Șansă de la Asia Express, difuzată aseară pe Antena 1 şi AntenaPLAY a adus primele emoții puternice și primul moment în care un pas greșit putea însemna sfârșitul drumului pentru una dintre cele nouă echipe.

Asia Express – Drumul Mătăsii încheie primul stage din poziția de lider incontestabil de audiență

În Samarkand, concurenții au avut de înfruntat nu doar probele, ci și presiunea timpului, iar fiecare negociere, fiecare ban cheltuit și fiecare secundă de comunicare au putut înclina balanța decisiv.

De la bazarurile în care au trebuit să-și demonstreze talentul de negustori, până la proba în care au fost provocați să recunoască esențe sub presiunea timpului, cursa s-a transformat într-o adevărată luptă pentru supraviețuire în competiție.

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Iar dacă primele voturi au scos la iveală alianțele și strategiile concurenților, prima Cursă pentru Ultima Șansă a arătat cât de repede se poate schimba soarta unei echipe, într-o ediție care s-a impus ca lider detaşat de audiență, pe toate segmentele de public.

De altfel, întregul stage a condus topul audiențelor, zi de zi, la nivelul tuturor categoriilor de public.

Astfel, conform datelor oferite de Fifty5Blue, asearăm în intervalul 20:29 – 00:03, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea celei de-a patra ediții Asia Express – Drumul Mătăsii a înregistrat 5.5 puncte de rating şi 25.9% cotă de piaţă, în timp ce postul secund, Pro TV, înregistra 3.1 puncte de rating şi 14.7% cota de piaţă. Şi la nivelul publicului urban, Antena 1 a condus clasamentul audiențelor cu 5.3 puncte de rating şi 18.6% cotă de piață, urmată tot de Pro TV, cu 3.5 puncte de rating şi 12.3% cota de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul întregii țări, target pe care Antena 1 a înregistrat 4.6 puncte de rating şi 16.4% cota de piață, urmată tot de Pro TV, cu 3.9 puncte de rating şi 14% cota de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:31, peste un milion de telespectatori descopereau concurenții celui mai nou sezon Asia Express.

De altfel, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregii zile, cu 1.9 puncte de rating și 20.8% cota de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19.00 – 00.00) cu 4.7 puncte de rating și 23.5% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

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Eșarfa a fost roșie. What’s UP și soția lui, Miky, au părăsit aseară Asia Express

Drumul Mătăsii a dovedit aseară că vine cu mari surprize încă din prima etapă. După o întrecere intensă pe străzile și prin piețele din Samarkand, încheiată târziu în noapte, verdictul serii a venit odată cu deschiderea cryptexului, eșarfă roșie aducând și prima eliminare a sezonului. Ajunși pe locul al treilea în Cursa pentru Ultima Șansă, What’s UP și soția lui, Miky, și-au încheiat aventura la Asia Express, în aplauzele colegilor. Cei doi au părăsit competiția după o zi solicitantă, care i-a purtat prin Samarkand și i-a pus în fața unor misiuni contra-cronometru, într-o luptă în care fiecare minut a contat. Finalul serii a adus astfel despărțirea de prima echipă a sezonului.

Pentru celelalte echipe, aventura continuă, iar Asia Express intră în ultima etapă din Uzbekistan. Duminică, de la ora 20:00, și de luni până miercuri, de la 20:30, concurenții vor porni din nou la drum, într-un traseu care va încheia periplul lor prin această țară. Urmează noi misiuni, noi întâlniri cu localnicii și alte experiențe care vor scoate la iveală tradițiile, mâncărurile și obiceiurile locului. Tașkent se numără printre orașele în care aventura îi va purta pe concurenți înainte ca experiența lor în Uzbekistan să ajungă la final și competiția să intre într-un nou capitol.