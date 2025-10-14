Asia Express sezonul 8, 14 octombrie 2025. Concurenții au devenit soldați cu o misiune de salvare a victimelor. Ce au aflat

În ediția 22 din 14 octombrie 2025 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, echipele au trecut prin misiuni dureros de emoționante. Descoperă ce s-a întâmplat și ce le-a pregătit Irina Fodor.

Ediția 22 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor a început cu Irina Fodor, care avea lângă ea niște soldați, dar și o masă plină cu uniforme militare.

„Când am văzut-o pe Irina cu soldații lângă ea, cu niște uniforme și cătușe, am zis că pușcăria ne paște!”, a zis Gabi Tamaș.

„Tot în vietnam suntem, tot în ploaie și tot despre Vietnam este vorba mai departe. Putem enumera multe cuvinte asociate cu Vietnamul și unul dintre ele a fost războiul. Chiar dacă au luptat cu armatele dinastiei Ming, chiar dacă au luptat cu armatele coloniștilor francezi, cu cele imperiale franceze, cel mai dur și mai sângeros va rămâne cel cu americanii.

„Știu că americanii au făcut niște chestii super nasoale și oamenii de aici au avut multe de suferit. Știu că au câștigat, până la urmă americanii au cedat și au plecat acasă”, a zis Nelu Cortea.

„Știu că rezistența lor s-a datorat în mod deosebit junglei și modului în care au știut să opereze mult mai bine cu jungla decât știau americanii”, a zis Alexandru Ion.

„A fost primul război televizat din istoria lumii și poate cel mai mediatizat. Civilii vedeau astfel adevărata față a războiului, ceva ce nu se paote trece cu vederea. Cum au rezistat oamenii locului fără tancuri, tunuri, vapoare sau forțe aeriene? Vom afla. Și asta se va întâmpla pe drumul nostru, din cursul zilei de azi și mâine”, a fost dezvăluirea complet neașteptată făcută de Irina Fodor.

„În episodul de astăzi știți ce este pus în joc: imunitatea mare! Pentru a o câștiga veți porni într-o misiune de luptă pe urmele soldaților nord-vietnamezi, adică Viet Cong. Va fi o luptă pașnică, dar una de studiu a tacticilor și metodelor acestor eroi, care au rezistat până la capăt și nu s-au predat. Va trebui să vedem dacă voi vă predați sau nu. Am niște prieteni noi, după cum puteți vedea. Ei o să vă lege, voi va trebui să vă dezlegați. O să mergeți legați de partea cealaltă a podului, unde aveți nilte unelte cu care veți reuși să vă desfaceți cătușele. Folosiți obiectele ca să ajungeți la cheie. Apoi veți trece pe aici să vă luați uniforma, plicul de la mine și rucsacurile. În uniformă sper să vă văd și mâine”, a mai zis Irina Fodor.

Concurenții au făcut ochii mari atunci când și-au dat seama că sunt legați unul de altul la picioare. Mersul sincron nu a fost neapărat o problemă, mai ales pentru Nelu Cortea și Cătălin Bordea, care au ajuns imediat la masa cu diferitele obiecte menite a fi transformate într-un instrument pentru a ajunge la cheia agățată sus.

Echipele s-au apucat imediat de treabă și au încercat să facă un dispozitiv suficient de bun pentru a lua cheia și pentru a-și deschide cătușele.

Primii care au reușit să se elibereze au fost cei doi magnifici, Cătălin Bordea și Nelu Cortea. Aceștia au luat rucsacul, uniforme militare și un plic: „Dragilor, este obligatoriu să purtați unifromele militare pe care le-ați primit până la următoarea întâlnire cu mine, pentru a onora soldații vietnamezi. Căutați un loc unde să vă petreceți noaptea în direcția satului Cu Nam, Bo Trach District”.

Rând pe rând și celelalte echipe s-au eliberat și au putut pleca la drum, pentru a-și gădi un loc de cazare, în ediția 22 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, din data de 14 octombrie 2025.

Ștefan și Alexandru s-au oprit la o casă unde era o petrecere și au dansat pe cinste, însă gazdele nu au acceptat să îi țină peste noapte, așa că băieții au pornit iar la drum. Echipele au mers din casă în casă și au încercat să își găsească un loc de dormit.

La un moment dat, telefoanele au sunat: „Stați de vorbă cu familiile care v-au primit ca să înțelegeți mai bine războiul. Orice vietnamez are o poveste de spus despre amintiri dureroase și despre curaj”.

Dan Alexa și Gabi Tamaș au ajuns să stea chiar la o femeie veteran de război, care a intrat în război la 17 ani și a ieșit la 25. Femeia le-a povestit că a fost și sora medicală, a cărat mâncare, a luat arma în mână, dar și alte lucruri.

„Femeia asta, atunci când trebuia să studieze, la adolescență, ea a fost pe front. Și-a întrerupt școala, a văzut ce a văzut, a luat parte la război”, a zis Dan Alexa, extrem de impresionat.

„Ne-a zis că după război femeia și-a reluat studiile, a cunoscut pe soțul ei, care era profesor, au făcut 4 copii și la 37 de ani a soțul i-a murit de cancer și a rămas văduvă. Să te trezești cu 4 copii mici și să îi crești singură. Și copiii în prezent nu o mai caută, fiindcă sunt prea săraci ca să o viziteze des. Ne-a zis că are o pensie de 20 de dolari pe lună”, a mai zis el îndurerat.

„Când a pus pe masă din puținul ei tot și ne zicea să mâncăm...Cu zâmbet pe buze, cu lacrimi în ochi...Sper ca lumea să vadă și să își apreceze mai mutl părinții”, au mai zis cei doi sportivi.

„Oamenii aceștia sunt eroi, reprezintă un adevărat exemplu pentru mine despre pozitivism și despre cum să treci prin viață într-un mod sănătos. Au zis că în ciuda războiului, americanii și francezii sunt bineveniți azi aici, au iertat tot. A zis că trecutul e trecut. E frumos. Acestea sunt țări pe care nu le voi uita niciodată, și oamenii ca Huan nu îi voi uita niciodată. Când o să mai trec prin momente grele și o să mă mai plâng, o să mă gândesc la el”, a zis Emil Rengle.

„Am aflat că după război au mai rămas multe bombe și oamenii plecau la muncă și nu se mai întorceau, că explodau bombele rămase”, a zis Karmen impresionată.

„Ne-au povestit inclusiv de cazuri în care au cărat bombe cu bicicletele”, a zis Bordea uluit.

A doua zi, concurenții s-au trezit devreme și s-au îmbrăcat cu uniformele militare. Apoi, telefoanele au sunat și concurenții au fost trimiși la Monkey Bridge. A urmat autostopul și un drum plin de emoții, către următoarea misiune.

Concurenții au fost puși să găsească o persoană rănită, aducând-o la linia de sosire în 30 de minute, dar și să ridice muniția, echipamentul și alte instrucțiuni.

Dan Alexa și Gabi Tamaș au fost primii ajunși și au dat un dezavantaj actorilor: un număr dublu de întrebări. Echipa s-a ghidat după fumul galben, apoi s-a echipat corespunzător, a luat o targă, un pistol și a pornit la drum. Concurenții au fost puși să tragă într-o doză metalică folosind pistolul, totul în timp ce erau atacați de un inamic deghizat.

„Mi-a dat în față, mă nimerea!”, a zis Gabi Tamaș.

Apoi, concurenții au fost puși să nimerească în ținte cu grenade și să își salveze victima. A urmat momentul în care au pansat victima și au cărat-o cu targa peste pământ și bălți. Rând pe rând și alte echipe au ajuns la locul misiunii și s-au apucat imediat de treabă.

De îndată ce au terminat a venit din nou momentul autostopului, în ediția 22 din 14 octombrie 2025 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor.

„Acest sistem de tuneluri secrete a fost construit din două motive: pentru a domina strategic inamicul și, cel mai important, pentru a salva vieți nevinovate. Înaintați în tunel câțiva metri sub pământ. Nu o să fie o experiență ușoară, dar veți petrece acolo doar 7 minute. În timpul războiului, vietnamezii au petrecut aici 7 ani. O să găsiți cutii cu fotografii și informații. Încercați să rețineți tot ce veți vedea și citi. Când ajungeți la mine o să vă pun întrebări, iar răspunsurile vor avea o mare importanță în ceea ce privește oferirea imunității”, scria pe mission board.

Unii s-au descurcat, alții au avut parte de atacuri de panică din cauza claustrofobiei. La toate aceste lucruri s-au adăugat și detaliile dureroase descoperite în tunel despre trecutul vietnamezilor.

Echipele au fugit către Irina Fodor cu multă speranță, dar și puternic marcați de misiunea făcută. Concurenții au fost apoi supuși întrebărilor bazate pe informațiile descoperite în tunel.

