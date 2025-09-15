Asia Express sezonul 8, 14 septembrie 2025. Cine a câștigat prima amuletă din a doua etapă. Cum s-au descurcat echipele la karaoke

Antena Căutare
În ediția cinci Asia Express, difuzată pe 14 septembrie 2025, concurenții s-au întrecut să ajungă primii la Irina Fodor și să se califice pentru amuletă și Joker. Ca să câștige avantajul, perechile calificate au primit o probă la care nu se așteptau: să facă karaoke.

Publicat: Luni, 15 Septembrie 2025, 00:25 | Actualizat Vineri, 12 Septembrie 2025, 18:30
După o cursă alertă, purtată pe apă, pe calea ferată și pe străzile agitate, echipele care au reușit să ajungă primele la Irina Fodor și să se califice, astfel, la jocul pentru amuletă și Joker au fost Anda Adam și soțul ei, Joseph, Alina Pușcău și Cristina, dar și Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro.

Cele trei perechi au extras, apoi, câte un plic pe care se afla scris numele unui localnic. Acesta avea să fie partenerul lor de nădejde la jocul de azi. Între timp, ceilalți concurenți care nu s-au calificat au fost anunțați că, pe lângă cazarea asigurată, vor fi spectatori la un moment artistic memorabil.

Ulterior, cele trei perechi calificate au fost înștiințate că, pentru jocul de amuletă, vor susține un spectacol de karaoke, pentru care trebuie să pregătească o melodie în limba tagalog. Totodată, ei au fost nevoiți să îl ajute pe filipinezul din echipa lor să memoreze o piesă în română.

„Vor rămâne din trei perechi doar două câștigătoare. Acestea vor intra la duel și se vor lupta între ele, cântând din nou cântecul în românește în formulă de trei”, a anunțat Irina Fodor regulile jocului, în fața tuturor.

Rând pe rând, echipele roșie (Emil Rengle și Alejandro), albastră (Anda Adam și Joseph) și verde (Alina Pușcău și Cristina) au cântat melodiile în limba tagalog, moment care a făcut deliciul colegilor, dar și al celorlalți spectatori. În timp ce Emil Rengle și Alejandro au avut parte de o piesă explozivă, care i-a propulsat în top, Alina și Cristina au cântat o melodie mai lentă, căreia i-au uitat versurile. La rândul lor, Anda Adam și Joseph au improvizat și o mică scenetă.

„La Alina și la Cristina nu știu dacă a fost vreo problemă la sonorizare sau nu aveau ele suficienți decibeli. Parcă mai bine, sincer, că nu s-a auzit bine până la capăt. Am simțit că așa am fi fost noi”, a comentat Alexandru Ion momentul fetelor.

„Alejandro cu Emil au stofă de rockstar”, a zis Raluca Bădulescu, iar tot Alexandru Ion a adăugat: „Real am văzut un moment. Au aruncat cu energie în noi”.

După momentele concurenților, au urmat melodiile în limba română cântate de filipinezii din echipe. Deși rostite într-un mod care a amuzat copios, versurile i-au făcut pe toți cei prezenți să chiuie și să aplaude.

Cea mai mare distracție a fost la piesa „Toate diamantele” cântată de filipinezul din echipa albastră, făcându-i pe concurenți să uite că sunt în Asia Express. De asemenea, cât au deliberat jurații filipinezi, Karmen Simionescu a încins un spectacol de zile mari pe celebrea piesă „Chef de chef”.

După seara de karaoke de pomină, toate voturile s-au dus către echipa roșie, formată din Emil Rengle și Alejandro. Astfel, ei au câștigat amuleta de 1.000 de euro de la Kaufland, dar și Jokerul.

„Puteți opri altă pereche pentru zece minute”, este Jokerul pe care ei l-au extras în ediția Asia Express, difuzată pe 14 septembrie 2025.

Află totul despre noul sezon al emisiunii Asia Express! Ce surprize aduce Drumul Eroilor, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Asia Express - Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și în AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante. Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

Noul sezon Asia Express, denumit Drumul Eroilor, îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seul, destinația finală a acestui sezon.

