Asia Express sezonul 8, 16 septembrie 2025. Ce echipă a câștigat a doua amuletă a etapei. Ce avantaj a obținut

În ediția șapte Asia Express, difuzată pe 16 septembrie 2025, s-a dat jocul pentru a doua amuletă a etapei. Întrecerea s-a ținut între echipele formate din Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, Mara Bănică și Serghei Mizil, respectiv Dan Alexa și Gabriel Tamaș.

Irina Fodor s-a întâlnit cu perechile calificate la jocul pentru amuletă pe o plajă, într-un peisaj desprins parcă din filmele cu pirați.

„O să ne jucăm de-a pirații și lupul de mare. Unul va fi lupul de mare cel isteț, iar celălalt va fi piratul care atacă. Această ambarcațiune din spatele vostru, corabia de pirați, are trei scânduri periculoase pe care vor sta trei dintre voi. Cei care au învățat cel mai bine lecția pe care v-am dat-o vor sta pe acele scânduri și se vor numi lupi de mare, iar ceilalți, pirații, vor rămâne pe plajă și vor găsi niște nuci de cocos, bon de retur în povestea noastră. Vor trebui să facă un traseu (…) Iar acolo, la ambarcațiune, vor trebui să pună bomba într-un coș, să ridice un steguleț, iar acest steguleț are o culoare. Asta înseamnă că eu voi pune întrebările echipei care poartă această culoare, adică celei care stă pe scândură”, a precizat prezentatoarea regulile jocului de azi.

Concurenții care au jucat rolul piraților au trebuit să meargă, mai întâi, pe o bârnă, după care să ia barca și să vâslească până la corabia din larg. Acolo, „lupul de mare” care răspundea corect rămânea pe loc, cel care răspundea greșit făcea un pas în spate, apropiindu-se, astfel, de momentul în care va cădea în apă.

Din fiecare echipă, lupii de mare au fost Alexandru Ion, Mara Bănică și Dan Alexa. Bârna, fiind foarte subțire, i-a încurcat pe concurenții pirați, în special pe Serghei Mizil, care a avut dreptul să își aleagă un ajutor. Cel care a dat startul cursei a fost Ștefan Floroaica, care a avut un început spectaculos, impresionându-i pe adversarii săi.

„I se vedea spatele, ziceai că-i Tarzan!”, a zis Serghei Mizil.

Jocul pentru amuletă nu a fost lipsit de stragegii, iar două dintre echipe au complotat împotriva celei de-a treia. În timp ce Ștefan Floroaica și Alexandru Ion și-au propus să îi atace pe Gabi și pe Dan Alexa, în speranța că îi vor scoate repede din joc și vor rămâne doar cu Mara Bănică și Serghei Mizil, echipa fotbaliștilor și cea formată din Mara Bănică și Serghei Mizil au făcut o coaliție împotriva actorilor.

La primul șir de întrebări, Alexandru Ion a răspuns greșit, făcând, astfel, doi pași în spate.

„Nici nu începuseră bine jocul, se puseseră trei întrebări și eu eram deja trei pași în spate. (...) Mi-am dat seama că toate tunurile sunt pe noi”, a povestit Alexandru Ion la testimoniale.

În ciuda avântului senzațional pe care l-a avut Ștefan Floroaica, Alexandru Ion a greșit multe răspunsuri, așa că doar un pas îl mai despărțea de largul mării. Ca să prelungească suspansul, Gabi Tamaș a dat la o parte strategia și a aruncat o nucă de cocos în coșul galben, Mara Bănică primind, astfel, o întrebare. Jurnalista a răspuns greșit, ceea ce a dat-o un pas în spate.

Un nou șir de întrebări a urmat pentru Alexandru Ion, iar concurentul a răspuns greșit și de această dată. El s-a aruncat în mare, pierzând, astfel, cursa pentru amuletă. În acest moment, lupta s-a dat între echipele verde și galbenă. Deși atât Dan Alexa, cât și Mara Bănică au fost la limită cu răspunsurile corecte, se pare că jurnalista a avut mai mult noroc la întrebări. După alte două răspunsuri greșite, Dan Alexa s-a aruncat în apă, Mara Bănică fiind singura care a rămas pe ambarcațiune.

Așadar, echipa galbenă, formată din Mara Bănică și Serghei Mizil, a câștigat amuleta de 1.000 de euro de la Kaufland și un avantaj.

„Bine că nu-i Rengle!”, a fost reacția lui Karmen Simionescu când concurenții s-au întâlnit cu Irina Fodor la careu. Celelalte echipe au rămas surprinse de această victorie.

Irina Fodor a dezvăluit și avantajul pe care Mara Bănică și Serghei Mizil l-au câștigat la jocul de amuletă.

„Vă pot da un avans de zece minute. Voi veți pleca cu zece minute înaintea tuturor, iar, apoi, între celelalte echipe va fi o diferență de cinci minute”, a dezvăluit prezentatoarea.

„O să plece prima regina regească. Anda și Joseph pe doi. Pe locul trei fetele modele. Pe locul patru Karmen. Pe următorul loc o să plece Gabi și Dan. Și pe ultimul loc voi (Ștefan și Alexandru), pentru că vă considerăm chiar cei mai puternici”, a dezvăluit Mara Bănică ordinea plecării în cursa pentru a doua imunitate a etapei.

