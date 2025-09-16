Situație fără precedent în Asia Express: o echipă a ajuns înaintea Irinei la pupitru. Concurenții vor lupta pentru imunitatea mică

Cea de-a doua ediție a etapei din Asia Express – Drumul Eroilor, care a fost lider de audiență, a venit cu o premieră absolută în istoria show-ului.

Una dintre echipe, cea formată din Gabriel Tamaş şi Dan Alexa, a reușit să ajungă cu o oră și jumătate înaintea Irinei Fodor la punctul de logare pentru jocul de amuletă. Construcțiile de pe șoselele din Filipine au dat peste cap întreaga competiție.

Aseară, situație fără precedent în Asia Express: o echipă a ajuns cu o oră şi jumătate înaintea Irinei la pupitru. Diseară, concurenții vor lupta și pentru imunitatea mică, într-o probă… pe gustul tuturor: ciorba rădăuțeană

Un drum care în mod normal durează 30 de minute a ajuns să se transforme într-o adevărată provocare de aproape două ore, blocajele schimbând complet cursa. Deși Irina avea un avans considerabil, de aproximativ 30 de minute, mașina sa a rămas prinsă în trafic, fără nicio posibilitate de a avansa.

Autostopul aduce însă mereu surprize în Asia Express. Echipa Gabriel Tamaş – Dan Alexa a avut norocul să fie luată de o asociație specializată în salvarea cobrelor, al cărei vehicul circula cu girofar pentru intervenții rapide în caz de mușcături de șarpe. Această întâmplare le-a asigurat concurenților un avantaj spectaculos, reușind să ajungă la destinație cu mai bine de o oră înaintea Irinei.

Diseară, concurenții vor lupta și pentru imunitatea mică, într-o probă… pe gustul tuturor: ciorba rădăuțeană. Echipele vor trebui să prepare celebra rețetă românească într-o piață din Filipine și să îi convingă pe localnici să le acorde note pentru preparatele lor. Clasamentul poate fi dat complet peste cap de notele juraților improvizați, iar surprizele nu vor lipsi. Ciorba rădăuțeană va scoate la iveală pasiuni și talente nebănuite: Gabi Tamaș, cunoscut pentru cariera sa în fotbal, va demonstra că se pricepe și la gătit, la fel și Florin Stamin, fostul soț al Ralucăi Bădulescu, care s-a declarat încântat de această probă, bucătăria fiind una dintre marile sale pasiuni. Pentru Carmen însă, experiența va fi una în premieră – este pentru prima dată în viața ei când gătește o ciorbă.

Aventura continuă cu o cursă nebună către misiuni, tensiuni și răsturnări de situație spectaculoase, într-o ediție plină de adrenalină. Cine va reuși să ajungă primul la Irina și cine va cuceri gusturile filipinezilor? Răspunsul, diseară, de la ora 20:30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.