Asia Express sezonul 8, 22 septembrie 2025. Joseph și Anda Adam au renunțat la lavaliere. Ce s-a întâmplat după momentul tensionat

Joseph și Anda Adam au trecut printr-un moment tensionat și au hotărât să abandoneze competiția. Au renunțat la lavaliere și i-au cerut Patriciei să recurgă la același gest, însă totul a luat o turnură neașteptată. Iată ce s-a întâmplat încă de la primul joc al zilei.

Intensitatea probelor își spune cuvântul de la o zi la alta, iar concurenții încep să își piardă răbdarea din ce în ce mai repede, mai ales atunci când aceștia realizează că premiul cel mare este tot mai aproape.

Situațiile grele și obstacolele dificile pe care le întâmpină îi demoralizează pe cei mai mulți dintre ei, însă majoritatea reușesc să se motiveze după ce trec prin momente pline de tensiune, dar prin care, în cele din urmă, reușesc să se descarce și să scape de emoțiile negative.

Printr-un astfel de episod au trecut și Anda Adam și soțul ei, după ce au considerat că sunt neîndreptățiți la prima probă din cea de-a doua zi a etapei cu numărul 3 a show-ului fenomen Asia Express - Drumul Eroilor.

Iată ce s-a întâmplat și de ce au renunțat la misiune, refuzând să mai poarte lavalierele.

Joseph și Anda Adam au renunțat la lavaliere. Ce s-a întâmplat după momentul tensionat, în ediția 10 din sezonul 8 Asia Express, de pe 22 septembrie 2025

După ce au fost la un pas de eliminare, dar au scăpat ca prin minune, Joseph și Anda Adam au primit o pedeapsă care i-a luat cu adevărat prin surprindere. Mai exact, cei doi soți au fost nevoiți să meargă în următoarea cursă alături de extravaganta Partricia Vargas, cea care i-a și ajutat, dar i-a și încurcat pe tot parcursul zilei.

Totuși, la început, aceasta nu s-a implicat prea tare în activități, lăsându-i pe concurenți să decidă ce este mai bine să facă pentru a reuși să plece primii spre prima destinație a zilei.

Irina Fodor a anunțat un joculeț, însă cei doi nu au înțeles foarte bine regulamentul, motiv pentru care ei au considerat că sunt neîndreptățiți în momentul în care Emil Rengle și Alejandro Fernandez și-au rezolvat sarcina în stația pe care Anda Adam și Joseph au crezut că au rezervat-o.

„Dar nu e corect, eu nu mai fac!” a strigat cântăreața când i-a văzut pe cei doi la fața locului.

„Am găsit stația cea mai apropiată de stradă pentru că știam că după aceea va trebui să facem un auto-stop. Ne-am gândit că ar fi mai bine dacă am face asta. Ne-am lăsat și rucsacurile și cercurile acolo și am fugit să găsim trei oameni” a povestit Anda Adam la testimonial

„Noi ne-am gândit că dacă lăsăm rucsacurile ar fi ca și cum ne-am rezervat locul” a adăugat și Joseph.

Totuși, Emil Rengle și Alejandro Fernandez au simțit să îi ajute și i-au lăsat pe copiii care i-au ajutat să îi ajute și pe ei, motiv pentru care, în cele din urmă, Anda și Joseph au reușit să termine proba și să plece mai departe în cursă.

Pe drum, Patricia s-a dovedit a veni cu un real dezavantaj pentru că purta o pereche de cizme cu toc foarte înalt, iar pentru că se grăbea să ajungă la auto-stop, s-a împiedicat și a căzut. Mai mult decât atât, ea nu putea să alerge foarte repede, ținându-i pe concurenți mai mult pe loc.

După ce au găsit o mașină care să îi conducă cât mai aproape de destinație, Anda și Joseph, au trecut din nou printr-un moment de slăbiciune din cauza faptului că au considerat în continuare că au fost neîndreptățiți.

Pe drum ei au decis să renunțe la lavaliere și la misiune, făcând o oprire la restaurant pentru a mânca liniștiți, explicându-i și Patriciei că au abandonat jocul și rugând-o să renunțe și ea, de asemenea, la microfoane.

„Am clacat, ne-am săturat, am zis că nu mai vrem să continuăm în condițiile astea. Ne-am enervat, am scos lavaliera, am vrut să fie stop joc, chiar am vrut să abandonăm și am luat-o la pas, am căutat o cazare și să ne-am văzut de treaba noastră” a spus Joseph la testimonial.

După momentul tensionat, cei doi au decis să continue lupta pe Drumul Eroilor, alegând să uite ce s-a întâmplat.

