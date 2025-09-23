Asia Express sezonul 8, 23 septembrie 2025. Mara Bănică și Serghei Mizil au cedat! Ce s-a întâmplat la proba păpușei gigant

Mara Bănică și Serghei Mizil n-au mai făcut față presiunii probei păpușei gigant și s-au oprit în mijlocul acțiunii. Descoperă în rândurile de mai jos ce i-a făcut pe cei doi să izbucnească în a treia zi a etapei cu numărul 3!

În ediția 11 din sezonul 8 Asia Express, de pe 23 septembrie 2025, Mara Bănică și Serghei Mizil au avut parte de un moment plin de tensiune la scurt timp după ce au asamblat și îmbrăcat păpușa.

Deși, inițial, Serghei Mizil a fost cel care a preluat structura costumului, Mara a insistat să facă schimb de roluri dat fiind că nu se descurca în descifrarea hărții.

Tensiunea dintre ei s-a resimțit încă din acest moment, însă mai târziu avea să izbucnească un adevărat conflict.

Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat și ce a făcut-o pe Mara să renunțe imediat la costumul gigant!

Mara Bănică și Serghei Mizil au cedat! Ce s-a întâmplat la proba păpușei gigant, în ediția 11 din sezonul 8 Asia Express, de pe 23 septembrie 2025

Văzând că nu reușește să înțeleagă harta, Mara Bănică a răbufnit, cerându-i colegului său să renunțe la costum și să se ocupe el de orientare. În momentul în care el a recunoscut că nu știe nici el în ce direcție să meargă, acesta a replicat imediat fără să se mai abțină: „Suntem doi proști, stăm aici!”.

În cele din urmă, ea a preluat costumul, dar contrazicerile au început din nou.

„Întreabă oameni” a fost îndemnul Marei care l-a făcut pe Serghei să se enerveze și să strige cu putere „Nu vreau!”. Ea a răspuns că în acest caz nu va mai înainta, moment în care colegul său a cerut echipei de filmat să oprească înregistrările video și audio, iar ea s-a așezat furioasă pe bordură.

„Nu mă mai uit la nimic. La nimic. Nu mai pot. Nu mă mai uit!” a strigat ea, în timp ce Serghei avea, de asemenea, o stare de nervi.

„Fizic am zis << ăsta este finalul meu >> Nu pot, fac infarct aici?” a mai adăugat ea la testimonial.

De aici cei doi au început să se certe, însă după o scurtă pauză au reușit să se adune și să continue proba. Serghei a preluat din nou costumul și s-au motivat să se salveze măcar de la ultima șansă.

„Misiunea asta a fost cea mai enervantă de până acum!” a recunoscut ea la testimonial

