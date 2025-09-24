Antena Căutare
Asia Express sezonul 8, 24 septembrie 2025. Cine a intrat în lupta pentru ultima șansă și cum au reacționat cei din echipa votată

Trei echipe au intrat în cursa pentru ultima șansă. Patru dintre concurenți s-au mai aflat în această ipostază. Descoperă cine sunt cei careu au primit cele mai multe voturi și cum au reacționat după ce au auzit justificările celorlalți.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 24 Septembrie 2025, 20:30 | Actualizat Miercuri, 24 Septembrie 2025, 21:14

A patra zi din cea de-a treia etapă a show-ului fenomen Asia Express - Drumul Eroilor a început cu un moment pe care nimeni nu îl aștepta. Concurenții au aflat în ce ordine au ajuns în Manila, și, implicit cine sunt cele două echipe care intră în cursa pentru ultima șansă.

De asemenea, unii dintre ei au fost nevoiți să voteze cea de-a treia echipă care intră în cursă, iar deciziile grele și controversate au stârnit din nou reacții din partea tuturor celor prezenți.

Descoperă în rândurile de mai jos cine sunt concurenții care s-au luptat pentru a scăpa de o posibilă eliminare și ce reacții au avut după ce au aflat că trebuie să dea tot ce au mai bun pentru a-și asigura locul în competiție!

Cine a intrat în lupta pentru ultima șansă și cum au reacționat cei din echipa votată, în ediția 12 din sezonul 8 Asia Express, de pe 24 septembrie 2025

Deși au plecat primii în cursa de ieri, Raluca Bădulescu și Florin Stamin au trăit o mare dezamăgire, deoarece ei nu au reușit să mai ajungă la Irina Fodor, fiind astfel nevoiți să intre automat în cursa pentru ultima șansă.

„Ne-am luat locul cinstit la cursa pentru ultima șansă. Cred că n-a fost zi de la Dumnezeu să nu zic că nu mai vreau, că nu mai pot, dar acum pot să zic că tot ce înseamnă Asia Express este extraordinar! Nu vreau să plec acasă! Fac orice!!! Vă mulțumesc tuturor!” a spus aceasta.

Cele care au ajuns cu puțin timp înaintea lor au fost Alina Pușcau și Cristina Postu, motiv pentru care și ele au intrat în lupta la care s-au alăturat Joseph și Anda Adam după ce au primit votul celorlalte echipe.

Cei care i-au votat au fost: Dan Alexa, Gabi Tamaș, Alina Pușcău, Cristina Postu, Karmen Simionescu,Olga Barcari, Mara Bănică, Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și Florin Stamin.

După ce Anda și Joseph s-au văzut din nou la cursa pentru ultima șansă, fiind votați, au reacționat imediat.

„Eu sincer dacă mai aud fraza asta << Eu o să votez pe cumetrii, că eu nu pot că sunt prietenă cu taică-tu >> Ce este explicația asta? Păi ce? E Adi Minune aici cu noi? Nu are nicio relevanță!” a spus Anda, ușor deranjată de faptul că Raluca Bădulescu nu a vrut să voteze echipa din care face parte Karmen Simionescu.

„Suntem singurii care au fost fiecare etapă, fiecare cursă de ultimă șansă. Efectiv avem abonament!” a mai adăugat ea, în timp ce Joseph a venit în completarea ei: „Ne-am ambiționat și am zis că o să rupem și o să facem tot ce putem ca să fim primii!”.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

