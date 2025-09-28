Asia Express sezonul 8, 28 septembrie 2025. Anda Adam a răbufnit la adresa soțului ei. Ce i-a reproșat lui Joseph în plină stradă

Presiunea probei și-a pus amprenta asupra Andei Adam și a lui Joseph și a dus la un schimb de replici tăioase între cei doi la Asia Express, sezonul 9 ediția 13 din 28 septembrie 2025.

Prima zi în Vietnam i-a luat prin surprindere pe concurenți. Totul s-a schimbat complet față de primele etape în Filipine, iar asta și-a pus amprenta asupra tuturor. Presiunea probelor și dorința de a ajunge pe primele locuri i-a făcut să riște totul, iar tensiune a atins cote maxime încă din primele clipe.

Anda Adam și Joseph, schimb de replici acide în stradă la Asia Express, sezonul 9 ediția 13 din 28 septembrie 2025

Pentru început, echipele au făcut cunoștință cu cultura vietnameză învâțand câteva cuvinte de bază. Ei au fost nevoiți să afle termenii de la localnici, fără să vorbescă, doar prim mimă. Proba le-a pus ceva probleme Andei Adam și lui Joseph, care au pornit în cursă de pe ultima poziție.

Situația nu s-a îmbunătățit nici la primul autostop. Ei au primit refuz după refuz, chiar dacă au ales și să se așeze în fața Alinei și a Cristinei, care se aflau în stradă dinaintea lor.

„Anda iar ne ia fața, pentru că unii nu au reguli. Suntem într-un joc, e o competiție. Fiecare cu regulile lui”, au comentat fetele.

„Noi ne ne punem tot timpul primii. Dacă o să fie toate echipele în față, noi mergem mai în față. Scuze fetele, dar la Asia Express se folosește chestia asta”, au spus cei doi despre strategia aleasă.

Cu toate acestea, câteva clipe mai târziu, fix când se îndreptatu spre o mașină, adversarele și-au făcut apariția și le-a „suflat-o”.

„Bineînțeles, fetele drăguțele, m-au mai și auzit. Le-am dat mură-n gură și s-au dus la ală și le-a și luat”, a declarat supărată artista. Apoi, aceasta i-a reproșat soțului ei că este încăpățânat și că nu a vrut să meargă pe mâna ei și astfel, au pierdut mașina.

„Uite, le-a luat. Ești încăpățânat tare uneori”, i-a spus Anda Adam.

Cu ce sunt încăpățânat? De ce nu te-ai dus? Numai vorbești, dar nu mergi. Fugi, alergi. Ai câte o idee și parcă e cea mai bună tot timpul”, a răspuns Joseph.

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Noul sezon Asia Express, denumit Drumul Eroilor, îi aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Drumul Eroilor promite și surprize uriașe în ceea ce privește formatul show-ului, care vor aduce un plus de competiție și neprevăzut. După succesul înregistrat de sezoanele anterioare, Asia Express promite să ridice din nou ștacheta, aducând în fața publicului povești impresionante, momente pline de umor, dar și lecții autentice despre curaj, adaptabilitate și spirit de echipă.