Asia Express sezonul 8, 24 septembrie 2025. Anda Adam, devastată de experiența din cimitir. De ce a plâns minute în șir

Anda Adam n-a mai putut rezista și a răbufnit în plâns după ce a văzut în ce condiții trăiesc copiii în Cimitirul de Nord din Manila. Descoperă în rândurile de mai jos ce a trimis-o cu gândul la fiica ei!

Plecați în cursa pentru ultima șansă, unde nimeni nu se aștepta să trăiască o experiență atât de intensă din punct de vedere emoțional, Joseph, Anda, Raluca, Florin, Alina și Cristina au avut parte de unele dintre cele mai copleșitoare momente.

Deși au încercat să facă față cu brio realității din Cimitirul de Nord din Manila, din păcate, acest lucru nu a fost posibil, dat fiind că tot ceea ce au putut să vadă și să simtă pe propria piele, a fost mult prea mult pentru ei.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 24 septembrie 2025. Cine a intrat în lupta pentru ultima șansă și cum au reacționat cei din echipa votată

Experiența i-a marcat profund pe toți, însă Anda Adam a fost cea mai afectată după ce a văzut cum trăiesc copiii de acolo, printre morminte, cripte și în condiții extrem de grele.

Anda Adam, devastată de condițiile în care trăiesc oamenii în Cimitirul de Nord din Manila. Ce a făcut-o să plângă minute în șir în ediția 12 din sezonul 8 Asia Express, de pe 24 septembrie 2025

În Cimitirul de Nord din Manila sunt 1 milion de decedați, dar și 800 de familii care trăiesc acolo. Oamenii și-au construit adăposturi improvizate deasupra mormintelor, iar singura lor sursă de venit este îngrijirea acestora.

Concurenții care au intrat în cursa pentru ultima șansă au primit misiunea de a le face o bucurie unora dintre familii, aducând cadouri în special pentru cei mici. Deși experiența se anunța a fi una extrem de grea, niciunul dintre ei nu se aștepta la o astfel de trăire care le-a marcat viața în adevăratul sens al cuvântului.

După ce Anda și Joseph au terminat de cumpărat și împachetat cadourile, au pornit prin cimitir pentru a căuta familia care aștepta cu nerăbdare vizita lor. Pe drum, aceștia au avut parte de momente grele, trecând pe lângă mașini mortuare și oameni care erau conduși pe ultimul drum.

„Cavouri închise, deschise. Am trecut pe lângă un mort, chiar pe lângă capul lui. (...) Deja mă treceau fiorii pe spate. Ăsta este șocul vieții mele. Eu sunt în stare de șoc. Ferească Sfântul! Eu n-aș fi putut să-mi imaginez niciodată în viața mea! Cum să se joace copiii printre cripte? Îți dai seama seara când ard toate lumânările și tu dormi aici?” spunea Anda Adam, terifiată de experiență.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 23 septembrie 2025. Ce echipă a câștigat imunitatea din Manila și cine s-a luptat pentru o nouă amuletă

Totuși, nu acesta a fost momentul în care ea a izbucnit în plâns, ci acela când i-a văzut pe copii cum trăiau în condițiile respective, dormind și jucându-se printre cripte. Realizând oportunitățile pe care le au copiii lor, Anda n-a mai putut rezista și a răbufnit

„În momentul în care am întrebat unde este dormitorul am simțit că mor direct. Pe mijloc era o mare criptă unde erau îngropați doi oameni și ne-a spus că ei acolo dorm, pe criptă și lângă criptă. (...) Nu înțeleg cum poți numi locul ăsta acasă, adică tu... și alți doi care sunt morți. (...) M-a copleșit, am simțit că leșin. M-a cuprins o stare de n-am mai putut să-mi stăpânesc emoțiile și m-am gândit la copiii ăia care sunt niște suflete nevinovate. M-am gândit la fetița mea... m-am gândit la ce șanse au copiii noștri și ce șanse n-au copiii pe care i-am văzut” spunea aceasta la testimonial.

„Simțeam că mă sfârșesc! Cum să-ți culci copilul într-o cameră închisă unde sunt alți oameni înmormântați și să-i transmiți acelui copil să aibă vise plăcute?”

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 23 septembrie 2025. O echipă a fost implicată într-un accident rutier, iar alta pare că se destramă