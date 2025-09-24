Antena Căutare
Home Asia Express Stiri Asia Express sezonul 8, 24 septembrie 2025. Anda Adam, devastată de experiența din cimitir. De ce a plâns minute în șir

Asia Express sezonul 8, 24 septembrie 2025. Anda Adam, devastată de experiența din cimitir. De ce a plâns minute în șir

Anda Adam n-a mai putut rezista și a răbufnit în plâns după ce a văzut în ce condiții trăiesc copiii în Cimitirul de Nord din Manila. Descoperă în rândurile de mai jos ce a trimis-o cu gândul la fiica ei!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 24 Septembrie 2025, 21:30 | Actualizat Miercuri, 24 Septembrie 2025, 23:25

Plecați în cursa pentru ultima șansă, unde nimeni nu se aștepta să trăiască o experiență atât de intensă din punct de vedere emoțional, Joseph, Anda, Raluca, Florin, Alina și Cristina au avut parte de unele dintre cele mai copleșitoare momente.

Deși au încercat să facă față cu brio realității din Cimitirul de Nord din Manila, din păcate, acest lucru nu a fost posibil, dat fiind că tot ceea ce au putut să vadă și să simtă pe propria piele, a fost mult prea mult pentru ei.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 24 septembrie 2025. Cine a intrat în lupta pentru ultima șansă și cum au reacționat cei din echipa votată

Experiența i-a marcat profund pe toți, însă Anda Adam a fost cea mai afectată după ce a văzut cum trăiesc copiii de acolo, printre morminte, cripte și în condiții extrem de grele.

Anda Adam, devastată de condițiile în care trăiesc oamenii în Cimitirul de Nord din Manila. Ce a făcut-o să plângă minute în șir în ediția 12 din sezonul 8 Asia Express, de pe 24 septembrie 2025

În Cimitirul de Nord din Manila sunt 1 milion de decedați, dar și 800 de familii care trăiesc acolo. Oamenii și-au construit adăposturi improvizate deasupra mormintelor, iar singura lor sursă de venit este îngrijirea acestora.

Concurenții care au intrat în cursa pentru ultima șansă au primit misiunea de a le face o bucurie unora dintre familii, aducând cadouri în special pentru cei mici. Deși experiența se anunța a fi una extrem de grea, niciunul dintre ei nu se aștepta la o astfel de trăire care le-a marcat viața în adevăratul sens al cuvântului.

După ce Anda și Joseph au terminat de cumpărat și împachetat cadourile, au pornit prin cimitir pentru a căuta familia care aștepta cu nerăbdare vizita lor. Pe drum, aceștia au avut parte de momente grele, trecând pe lângă mașini mortuare și oameni care erau conduși pe ultimul drum.

„Cavouri închise, deschise. Am trecut pe lângă un mort, chiar pe lângă capul lui. (...) Deja mă treceau fiorii pe spate. Ăsta este șocul vieții mele. Eu sunt în stare de șoc. Ferească Sfântul! Eu n-aș fi putut să-mi imaginez niciodată în viața mea! Cum să se joace copiii printre cripte? Îți dai seama seara când ard toate lumânările și tu dormi aici?” spunea Anda Adam, terifiată de experiență.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 23 septembrie 2025. Ce echipă a câștigat imunitatea din Manila și cine s-a luptat pentru o nouă amuletă

Totuși, nu acesta a fost momentul în care ea a izbucnit în plâns, ci acela când i-a văzut pe copii cum trăiau în condițiile respective, dormind și jucându-se printre cripte. Realizând oportunitățile pe care le au copiii lor, Anda n-a mai putut rezista și a răbufnit

„În momentul în care am întrebat unde este dormitorul am simțit că mor direct. Pe mijloc era o mare criptă unde erau îngropați doi oameni și ne-a spus că ei acolo dorm, pe criptă și lângă criptă. (...) Nu înțeleg cum poți numi locul ăsta acasă, adică tu... și alți doi care sunt morți. (...) M-a copleșit, am simțit că leșin. M-a cuprins o stare de n-am mai putut să-mi stăpânesc emoțiile și m-am gândit la copiii ăia care sunt niște suflete nevinovate. M-am gândit la fetița mea... m-am gândit la ce șanse au copiii noștri și ce șanse n-au copiii pe care i-am văzut” spunea aceasta la testimonial.

„Simțeam că mă sfârșesc! Cum să-ți culci copilul într-o cameră închisă unde sunt alți oameni înmormântați și să-i transmiți acelui copil să aibă vise plăcute?”

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Anda Adam, Joseph Adam
+25
Mai multe fotografii

Citește și: Asia Express sezonul 8, 23 septembrie 2025. O echipă a fost implicată într-un accident rutier, iar alta pare că se destramă

Asia Express sezonul 8, 24 septembrie 2025. Cine a intrat în lupta pentru ultima șansă și cum au reacționat cei din echi...
Înapoi la Homepage
AS.ro Suma pe care a pierdut-o Ion Ţiriac la cazino într-o singură seară! Cum a ajuns să rămână fără toţi banii din buzunare Suma pe care a pierdut-o Ion Ţiriac la cazino într-o singură seară! Cum a ajuns să rămână fără toţi banii din buzunare
Observatornews.ro Bolojan interzice cumulul pensie-salariu: dacă te-ai pensionat la 50 de ani, îţi găsesti de muncă la privat Bolojan interzice cumulul pensie-salariu: dacă te-ai pensionat la 50 de ani, îţi găsesti de muncă la privat

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Ispita Mattia, dezvăluiri despre sentimentele față de Bianca și împăcarea ei cu Marian. Vezi interviul în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ispita Mattia, dezvăluiri despre sentimentele față de Bianca și împăcarea ei cu Marian. Vezi interviul în AntenaPLAY!
Citește și
Asia Express sezonul 8, 24 septembrie 2025. Cine a intrat în lupta pentru ultima șansă și cum au reacționat cei din echipa votată
Asia Express sezonul 8, 24 septembrie 2025. Cine a intrat în lupta pentru ultima șansă și cum au reacționat cei...
Bianca Censori trece de la muză pentru Kanye West, la designer. Soția artistului își lansează un brand de haine
Bianca Censori trece de la muză pentru Kanye West, la designer. Soția artistului își lansează un brand de haine Catine.ro
Alexandru Ion și Evelyne au împlinit un an de la nuntă. Ce mesaj emoționant a transmis concurentul Asia Express
Alexandru Ion și Evelyne au împlinit un an de la nuntă. Ce mesaj emoționant a transmis concurentul Asia Express
Hande Soral se află în vacanță. A publicat primele imagini alăuri de fiul său
Hande Soral se află în vacanță. A publicat primele imagini alăuri de fiul său Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Curtea Constituțională a amânat verdictul la pensiile magistraților. Ilie Bolojan amenințase cu demisia dacă legea pică la CCR
Curtea Constituțională a amânat verdictul la pensiile magistraților. Ilie Bolojan amenințase cu demisia dacă... Libertatea.ro
Păcăliți și cu banii luați. Cum pică românii în plasa Inteligenței Artificiale, zi de zi FOTO
Păcăliți și cu banii luați. Cum pică românii în plasa Inteligenței Artificiale, zi de zi FOTO Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
Alexia Eram își sărbătorește iubitul! Ce urare specială i-a transmis celui care i-a furat inima
Alexia Eram își sărbătorește iubitul! Ce urare specială i-a transmis celui care i-a furat inima Spynews.ro
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Orez cu dovleac și ciuperci. O rețetă de toamnă hrănitoare
Orez cu dovleac și ciuperci. O rețetă de toamnă hrănitoare HelloTaste.ro
Horațiu Potra a fost reținut în Dubai. Omul lui Călin Georgescu era dat în urmărire internațională
Horațiu Potra a fost reținut în Dubai. Omul lui Călin Georgescu era dat în urmărire internațională Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 25 septembrie 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 25 septembrie 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Radiografia salariilor în România: de la 800 la 7.000 de euro pe lună 
Radiografia salariilor în România: de la 800 la 7.000 de euro pe lună  Jurnalul
wall-street.ro: Horațiu Potra, mâna dreaptă a lui Georgescu, reținut în Dubai
wall-street.ro: Horațiu Potra, mâna dreaptă a lui Georgescu, reținut în Dubai Kudika
Cine primeşte ajutor de încălzire. Sume în funcţie de sistemul utilizat în locuinţă
Cine primeşte ajutor de încălzire. Sume în funcţie de sistemul utilizat în locuinţă Playtech
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de o femeie însărcinată.
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de... Redactia.ro
Momentul în care un bulevard întreg este înghiţit de o
Momentul în care un bulevard întreg este înghiţit de o "gaură neagră" într-un oraş cu 10 milioane de locuitori Observator
Beneficiile consumului de secară. Cum îți poate susține sănătatea
Beneficiile consumului de secară. Cum îți poate susține sănătatea MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Lena, soția lui Gabi Enache, a oprit timpul în loc: apariție răvășitoare
FOTO. Lena, soția lui Gabi Enache, a oprit timpul în loc: apariție răvășitoare ProSport
Emil Rengle și Alejandro au dezvăluit CE fac pentru a alunga energiile negative: „Curățăm casa cu mir și cu tămâie”
Emil Rengle și Alejandro au dezvăluit CE fac pentru a alunga energiile negative: „Curățăm casa cu mir și cu... Gandul
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza. Data exactă a primei ninsori în București
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza. Data exactă a primei ninsori în București CanCan
Modalități de a te conecta cu copilul tău
Modalități de a te conecta cu copilul tău DeParinti
Christina Aguilera a readus la viață celebrul look din „Dirrty”, la 23 de ani de la lansarea piesei
Christina Aguilera a readus la viață celebrul look din „Dirrty”, la 23 de ani de la lansarea piesei ZUTV
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au UseIT
Plăcintă cu varză călită. Un clasic al bucătăriei românești și est-europene
Plăcintă cu varză călită. Un clasic al bucătăriei românești și est-europene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x