Legătura mai puțin știută dintre Raluca Bădulescu și Adi Minune. Ce a dezvăluit concurenta Asia Express despre îndrăgitul cântăreț

Raluca Bădulescu a dezvăluit înainte de Cursa pentru ultima șansă de la Asia Express - Drumul Eroilor ce legătură are cu Adrian Minune. Iată de când se cunosc.

Raluca Bădulescu și Florin Stamin s-au luptat pentru ultima șansă în ediția de aseară la Asia Express. Deși au ieșit din competiție, au avut o influență majoră asupra moralului celorlalte echipe.

Cei doi au format una dintre cele mai îndrăgite echipe atât de concurenții de la Asia Express, cât și de telespectatori.

Raluca și Florin au fost căsătoriți 17 ani și au o relație aparte. Cei doi au făcut mai multe dezvăluiri din viața personală pe parcursul etapelor în această emisiune.

Ce a dezvăluit Raluca Bădulescu despre relația sa cu Adrian Minune

Un moment dificil pentru toți concurenții Asia Express este cel în care trebuie să voteze o altă echipă la Cursa pentru ultima șansă. Raluca și Florin, așa cum au dezvăluit de la început, au apelat la cumetrii. Cei doi au ținut întotdeauna cont de relațiile de prietenie pe care le au cu ceilalți concurenti.

În timp ce Dan Alexa a mărturisit încă de la început că nu o poate vota vreodată pe Karmen, deoarece îl respectă pe tatăl său și i-a promis că nu o va vota, Raluca Bădulescu a precizat că dorește și ea să o protejeze pe tânăra concurentă.

Motivul pentru care ”Regina” a fost protectoare pe parcursul show-ului cu fiica lui Adrian Minune a fost o cumetrie foarte veche, de care nu multă lume știa.

Raluca Bădulescu și Adi Minune au fost colegi de bancă în clasele primare.

„Nu am votat pe Karmen și Olaga”, a explicat Raluca. „În afara faptului că e fata lui Adi și a lui Cati, lucru de care noi ținem cont. E ca și copilul nostru.

Eu cu Adi ne cunoaștem încă din clasa I, am fost colegi de bancă și, în concluzie, este ca și cum Adi sau Cati, dacă l-ar fi avut în fața lor într-un concurs pe copilul nostru, l-ar fi votat pe el. Mă pun și eu în locul lor. Ar fi făcut lucrul ăsta? N-ar fi făcut lucrul ăsta”, a povestit Raluca Bădulescu.

Cursa pentru ultima șansă din Manila a fost o adevărată lecție de viață atât pentru concurenți, cât și pentru telespectatori. Experiența trăită în Manila North Cemetery – unul dintre cele mai mari cimitire din lume, unde mii de familii trăiesc efectiv printre morminte, transformându-le în case – a oferit o perspectivă unică asupra realităților dure din Filipine. Emoția a fost copleșitoare, iar concurenții au mărturisit că au trăit o experiență pe care nu o vor uita niciodată.

O nouă țară îi așteaptă pe concurenți – Vietnamul. Se schimbă cultura, se schimbă decorul, iar concurenții vor fi luați prin surprindere de tot ceea ce îi așteaptă acolo. Pentru ei, Vietnamul va fi un adevărat reset al întregii experiențe, o provocare total diferită față de tot ceea ce au învățat în primele trei etape.