Asia Express sezonul 8, 28 septembrie 2025. Autostopul, o adevărată provocare în prima zi din Vietnam. La ce strategii au apelat

Primul autostop din Vietnam de la Asia Express, sezonul 9 ediția 13 din 28 septembrie 2025 i-a făcut pe concurenți să inventeze noi metode prin care să oprească mașini. Cum s-au descurcat echipele după ce au realizat că abia se pot înțelege cu localnicii.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Duminica, 28 Septembrie 2025, 21:45 | Actualizat Duminica, 28 Septembrie 2025, 21:46

Autostopul s-a dovedit a fi una dintre cele mai grele „probe” din prima zi din Vientam. Obișnuiți cu atitudinea deschisă din Filipine, de data aceasta, concurenții s-au lovit de refuz după refuz. Ordinea plecării în cursă s-a dat peste cap după ce unele echipe au petrecut minute bune până să reușească să oprească o mașină. Cu atât mai greu a fost pentru ei să îi și convingă pe localnici să îi ia până la următoarea misiune.

La ce strategie riscantă au apelat Gabi Tamaș și Dan Alexa la primul autostop din Vietnam la Asia Express, sezonul 9 ediția 13 din 28 septembrie 2025

Chiar dacă au terminat printre primele echipe proba din satul de pescari, Ștefan și Alex, Emil și Alejandro, Tamaș și Alexa au pierdut extrem de mult timp la autostop. Mulți dintre soferi nici nu au vrut să afle despre ce este vorba, iar faptul că localnicii nu vorbesc engleză au îngreunat și mai tare situația.

„Nu mergea, nu funcționa, nu puteam să vorbim, nu opreau mașini”, au spus Ștefan și Alex care deși au terminat primii proba.

Astfel, fiecare echipă a încercat diverse metode care mai de care mai ingenioase sau mai trăznite. În timp ce Emil și Alejandro au încercat să îi convingă pe vietnamezi purtând pălării tradiționale, Tamaș și Alexa au mers mult mai departe.

„Puneți mintea de antrenor la controbuție cum facem o nevăzută”, a spus Tamaș.

„Dă-te mort”, a reacționat coechipierul lui rapid.

Deși totul a început ca o glumă, fotbalistul nu a stat prea mult pe gânduri. Tamaș s-a întins pe marginea drumului, în timp ce Alexa cerea ajutor de la mașini.

„Poate ne arestează”, au mai spus cei doi.

„Dacă venea vreo mașină și mă călca”, a spus acesta. „Le-am încercat pe toate. Și mort și viu și tot nu mergea”, a mai glumit Tamaș.

Nici Mara și Serghei nu au fost mai norocoși. Deși i-a luat cineva, nu a durat mult până când șoferul a tras pe dreapta și i-a dat jos din mașină.

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante. Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

Noul sezon Asia Express, denumit Drumul Eroilor, îi aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 24 septembrie 2025. Ce echipă a părăsit aventura de pe Drumul Eroilor. Medalia roșie a stârnit lacrimi

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Drumul Eroilor promite și surprize uriașe în ceea ce privește formatul show-ului, care vor aduce un plus de competiție și neprevăzut. După succesul înregistrat de sezoanele anterioare, Asia Express promite să ridice din nou ștacheta, aducând în fața publicului povești impresionante, momente pline de umor, dar și lecții autentice despre curaj, adaptabilitate și spirit de echipă.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Episodul 1 Express Talk: Aventura Asia e disponibil acum! Vezi dezvăluiri din culise despre cele mai tari faze din Asia Express!
Citește și
Asia Express sezonul 8, 28 septembrie 2025. Anda Adam a răbufnit la adresa soțului ei. Ce i-a reproșat lui Joseph în plină stradă
