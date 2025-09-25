Antena Căutare
Ce avere are Serghei Mizil de la Asia Express. Concurentul de pe Drumul Eroilor a dezvăluit și ce pensie primește

Într-o apariție TV, Serghei Mizil a fost mai sincer ca niciodată și a dezvăluit ce avere deține.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 25 Septembrie 2025, 13:58 | Actualizat Joi, 25 Septembrie 2025, 15:01
Ce avere are Serghei Mizil de la Asia Express. Concurentul de pe Drumul Eroilor a dezvăluit și ce pensie primește | Captură Instagram

Serghei Mizil nu mai are nevoie de nicio prezentare. Concurentul de la Asia Express, care face echipă cu Mara Bănică pe Drumul Eroilor, a avut întotdeauna un stil de viață opulent. Nu s-a uitat niciodată la bani și s-a asigurat că își face toate poftele. Nu a respectat tiparele, iar tocmai această rebeliune l-a transformat într-un personaj iubit și controversat deopotrivă.

Serghei Mizil a acceptat invitația de a participa la o emisiune televizată, acolo unde a fost transparent așa cum îl cunosc deja cei care îl urmăresc de ani de zile. Iată ce a spus despre bunurile pe care le deține!

Citește și: Asia Express sezonul 8, 23 septembrie 2025. Mara Bănică și Serghei Mizil au cedat! Ce s-a întâmplat la proba păpușei gigant

Ce avere are Serghei Mizil de la Asia Express: „Așa a fost norocul meu”

Articolul continuă după reclamă

„Eu am cât îmi trebuie. Eu nu am fost niciodată sărac. Tot timpul am stat în vile, cu mașini și șalupe – așa a fost norocul meu, nu că am fost deștept de la Dumnezeu. Niciodată nu am alergat după sute de milioane. Eu mi-am trăit viața”, a mărturisit Serghei Mizil, citat de tvmania.ro.

Pe lângă averea acumulată, afaceristul în vârstă de 72 de ani primește și o pensie de la stat.

„1.500 de lei îmi intră în bancă. Primesc notificare pe telefon când vin banii. Nu știu cum trăiesc oamenii, vai de capul lor. Dacă ar fi să trăiesc dintr-o pensie, este exclus”, a adăugat el, citat de sursa menționată mai sus.

Însă, în umbra extravaganței sale, există o prezență discretă, dar la fel de fascinantă: soția lui, Cora. Serghei Mizil este recunoscător partenerei sale pentru toată înțelegerea de care dă dovadă.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 22 septembrie 2025. Serghei Mizil a renunțat la pantaloni. Reacția neașteptată a Marei Bănică:„Ce corp ai”

Serghei Mizil participă alături de Mara Bănică la Asia Express - Drumul Eroilor

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, perechile au de înfruntat culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, învățând despre eroi, dar și mai multe despre ei și partenerii lor, făcând tot posibilul pentru a ajunge în Seoul, destinația finală a sezonului.

„Ideea participării mele la Asia Express a pornit de la o caterincă pe care am făcut-o odată cu Mara Banică: <<Bai, ce ne-am distra noi dacă am merge la Asia Express!>>. Nu eram prea hotărât la data discuţiei, dar după aceea, ieşind la pensie, nemaiavând ce face, m-am hotărât să merg.

Unu la mână, mă fascineaza zona respectivă şi este destul de greu să ajungi acolo, adică să merg de unul singur, nu vreau, să gasesc un grup să merg cu mai mulţi prieteni e mai greu. M-am hotărât să particip la acest concurs, cu această ocazie văd zonele acelea, eu fiind fascinat de Vietnam.

Vreau să-mi încerc puterile, să văd dacă la 70 şi ceva de ani mai pot sa fac faţă la acest traseu. Bineînţeles că merg cu gândul de a câştiga si sunt convins că voi ajunge cât mai departe”, a declarat Serghei Mizil înainte de marea plecare pe Drumul Eroilor.

