Asia Express sezonul 8, 29 octombrie 2025. Etapa din Vietnam s-a încheiat cu multe lacrimi și cu o echipă în minus! Ce urmează

Asia Express sezonul 8, 29 octombrie 2025. Etapa din Vietnam s-a încheiat cu multe lacrimi și cu o echipă în minus! Ce urmează

În ediția 32 din sezonul 8 Asia Express, de pe 29 octombrie 2025, concurenții rămași în competiție și-au luat adio de la o echipă puternică! Etapa din Vietnam a ajuns la final, iar cele patru echipe vor lupta de acum înainte în Coreea de Sud.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 29 Octombrie 2025, 23:15 | Actualizat Miercuri, 29 Octombrie 2025, 23:39

Ediția 32 din sezonul 8 Asia Express a debutat cu un moment extrem de emoționant. Cele cinci echipe rămase în competiția de pe Drumul Eroilor s-au aliniat în fața Irinei Fodor pentru a afla cine sunt cei care intră în ultima cursă din Vietnam în lupta pentru biletele către noua destinație, Coreea de Sud, deoarece insigna este roșie de această dată.

„Dragii mei, mai am doar șase bilete de Coreea. Nu sunt foarte multe de spus, e foarte clar. Eu cred că ați calculat șansele și era foarte clar ce se va întâmpla. Cursa aceasta este foarte importantă. Mai am doar șase bilete, după cum v-am spus. Astăzi oricum se va ajunge la votare. Cine participă, însă, sigur la cursa pentru ultima șansă sunt echipele care au ajuns la mine pe ultimele două locuri.” a spus prezentatoarea emisiunii, stârnind multă curiozitate și sentimente de teamă.

Cine intră în cursa pentru ultima șansă din Vietnam. O echipă a primit voturile majorității, în ediția 32 din sezonul 8 Asia Express, difuzată pe 29 octombrie 2025

O singură dorință aveau concurenții în momentul în care Irina Fodor urma să anunțe cine sunt cei care au ajuns ultimii la ea în ediția de ieri, însă pentru unii dintre ei nu avea cum să se îndeplinească din păcate. Este vorba despre dorința de a nu fi nominalizat, dar care, pentru Rengle, Alejandro, Anda și Joseph, din păcate, nu s-a îndepilinit.

Cei patru au intrat automat în cursa pentru ultima șansă, iar lângă ei s-au alăturat și Ștefan și Alex, care au primit votul majorității.

Astfel, Karmen și Olga sunt următoarele care pornesc spre Coreea de Sud împreună cu Dan Alexa și Gabi Tamaș.

Cei șase concurenți au pornit rapid în cursa pentru ultima șansă, care a început cu o misiune destul de dificilă, dar și extrem de amuzantă. Ei au fost nevoiți să miroasă o fată și un băiat și apoi să le rețină parfumurile pentru a mirosi alți oameni de pe stradă care miros la fel. După ce au mirosit foarte mulți oameni, aceștia i-au convins, în cele din urmă, pe unii dintre ei să meargă la Irina pentru a primi verdictul.

Următorul pas a fost de a porni către autostop pentru a ajunge la un templu tradițional Taoist, acolo unde concurenții au trebuit să afle cum se scrie numele lor în chineză pentru a face o ofrandă, dar și să îl scrie folosindu-se de o pensulă și cerneală, așteptând verdictul judecătorului, și, ulterior, punându-și o dorință.

După ce au dus și această probă la final, echipele au pornit în următoarea misiune, acolo unde au ales două păsări și le-au pus într-o colivie primită, transportându-le la o nouă locație, într-o nouă mașină de autostop.

Ajunși la destinație, concurenții au eliberat păsările, au ținut un moment de reculegere pentru cei pe care i-au iubit și au plecat din această lume, fiind copleșiți de sentimente dureroase.

Emil Rengle a fost la un pas de moarte după ce a fost diagnosticat cu o boală autoimună. Ce confesiuni a făcut concurentul în ediția 32 din sezonul 8 Asia Express, difuzată pe 29 octombrie 2025

Pentru toți concurenții momentul de meditație în poziția Lotus a fost extrem de emoționant, deoarece aceștia s-au gândit la cei care nu mai sunt în viață, dar și la momente de cumpănă din viața lor.

Emil Rengle a fost profund îndurerat de această experiență și a făcut o serie de mărturisiri neașteptate.

„Nu am reușit să mă opresc din plâns pentru că era ceea ce aveam nevoie. Mi-am amintit de toți acei oameni pe care i-am iubit și pe care nu mai pot să îi accesez. Pe de altă parte a fost un moment în 2018 când și eu m-am aflat aproape de moarte și în care doctorii mi-au spus că am o boală autoimună pentru care nu există medicament. Se numește colită ulcerativă, îți sângerează de fapt intestinele.

Pur și simplu mi-am amintit de acele momente în care mi-a fost și mie frică că nu mai am mult. Țin minte perfect ziua în care am fost acasă la Oradea, în care mi-am luat la revedere de la ai mei, în care le-am spus << Mami, tati, vă mulțumesc! Dacă eu plec înaintea voastră... a fost frumos cât a fost, dar asta este, nimic nu e garantat și nu știm >>.

Dar sunt aici și din acel moment până în prezent nu mai pot să trăiesc viața la fel. Sunt aici, fiecare zi este un cadou, pentru mine că sunt aici, și nu pot să trăiesc fără să însemne ceva pentru mine o zi petrecută aici pe pământ.” a spus acesta la testimoniale cu lacrimi în ochi.

Concurenții au luptat contra cronometru și au dat tot ce au avut mai bun pentru a ajunge pe primul loc la destinația finală. Ce obstacole au întâlnit pe drum în ediția 32 din sezonul 8 Asia Express, difuzată pe 29 octombrie 2025

Pornite din nou la drum, echipele au încercat să îndeplinească noua misiune, și anume, aceea de a căuta un atelier mecanic unde să monteze un scuter. Lupta contra cronometru și-a spus cuvântul pentru că toți încercau să termine cât mai repede, însă au apărut multe obstacole care i-au pus în dificultate. După multe momente în care concurenții au simțit că își pierd răbdarea, cei șase au reușit să pornească din nou la drum, aflând noile sarcini ale zilei.

Echipele au făcut 20 de sandișuri pe care le-au vândut trecătorilor, încercând să termine cât mai repede proba pentru a porni spre destinația finală, acolo unde Irina Fodor i-a așteptat cu brațele deschise.

Totuși, prezentatoarea emisiunii nu le-a comunicat ordinea în care au ajuns la ea, menționând doar că deznodământul va ieși la iveală abia la careu.

În ce ordine au ajuns echipele la Irina Fodor. Doi concurenți au fost eliminați în ultima cursă din Vietnam, în ediția 32 din sezonul 8 Asia Express, difuzată pe 29 octombrie 2025

Momentul careului a venit, iar concurenții au aflat că primii care se salvează și primesc biletele de avion către Coreea de Sud sunt Ștefan Floroaica și Alexandru Ion.

„Nu vreau să doară tare, deși știu că n-am cum să evit asta și va durea, așa că o să termin foarte repede și o să spun că primii au ajuns la mie Alex și Ștefan!” a mărturisit Irina, stârnind aplauze, dar și tristețe pentru echipele care au rămas la eliminare.

Emoția, frica și tensiunea și-au spus cuvântul atât pentru Emil Rengle și Alejandro Fernandez, cât și pentru Joseph și Anda Adam, care au rămas doar cu speranța că nu vor pleca înapoi în România în timp ce priveau amuleta roșie.

„Astăzi ne despărțim de Emil și de Alejandro!” a strigat Irina Fodor, spulberându-le visul celor doi de a ajunge în cea de-a noua etapă a emisiunii.

„Mă bucuram enorm pentru noi, dar m-am întristat și foarte tare pentru ei...” a spus Anda Adam după ce a aflat că va rămâne în competiție.

Au curs multe lacrimi, iar cei doi au avut un discurs extrem de emoționant:

„Adevărul este că semifinala arată foarte bine așa cu voi acolo pe afiș și suntem foarte mândri de voi. A fost o bucurie fiecare zi aici, alături de tine, de echipă. Toată experiența asta a fost wow, extraordinară și ne-a crescut ca oameni. Ne bucurăm foarte tare că am reușit să fim aici, ne-am jucat cu plăcere, cu drag, cu corectitudine. Am fost fericiți și triști, dar asumați în toate stările noastre și cred că plecâm câștigați. Foarte câștigați, guys! Deci nu fiți supărați pentru noi, fiți fericiți pentru că noi asta simțim, fericire în suflet!”.

Concurenții rămași în competiție se îndreaptă rapid către finală, iar emoțiile sunt din ce în ce mai mari de la o zi la alta!

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Irina Fodor și concurenții Asia Express 2025 rămași în competiție în ediția difuzată pe 29 octombrie 2025
Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Citește și
