Asia Express sezonul 8, 28 octombrie 2025. Emil și Alejandro s-au luptat împotriva lui Karmen și a Olgăi. Cine a câștigat amuleta

Emil Rengle și Alejandro Fernandez au luptat pentru ultima amuletă din Vietnam împotriva lui Karmen și a Olgăi Barcari. Ce gest făcut de echipa câștigătoare i-a impresionat pe cei prezenți.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 28 Octombrie 2025, 20:30 | Actualizat Marti, 28 Octombrie 2025, 21:46

Emil Rengle și Alejandro Fernandez au intrat în lupta pentru ultima amuletă din Vietnam împotriva lui Karmen și a Olgăi Barcari, acolo unde strategia și viteza au fost unele dintre cele mai importante abilități ale jocului.

Cei patru au dat tot ce au avut mai bun pentru a câștiga, însă Irina Fodor i-a desemnat câștigători pe doi dintre ei, cei care au dovedit că se descurcă mai bine în astfel de situații tensionate și contra cronometru.

Gestul făcut de câștigători i-a înduioșat pe cei din jur la final, mai ales că au avut și un discurs scurt în care și-au arătat aprecierea față de echipa „rivală”.

Emil Rengle și Alejandro Fernandez s-au luptat în utlimul joc de amuletă din Vietnam împotriva lui Karmen și a Olgăi Barcari. Cine a câștigat amuleta, în ediția 31 din sezonul 8 Asia Express, de pe 28 octombrie 2025

După ce a aflat regulile jocului, Emil a recunoscut că urmează un joc foarte greu, însă nu s-a demoralizat și a dat tot ce a avut mai bun cu gândul de a ajunge în Coreea de Sud alături de logodnicul său, Alejandro.

Deși fetele au avut un mare avantaj la începutul probei, băieții s-au dovedit a fi mai rapizi și le-au depășit pe fete la scurt timp, reușind să se concentreze foarte bine pe ceea ce au avut de făcut.

Ambele echipe au întâmpinat obstacole și situații care le-a provocat nervi, însă de această dată toți concurenții au demonstrat că nimic nu este mai important decât finalizarea probei cu brio.

Strategia pe care au făcut-o băieții și viteza lor s-au dovedit a fi extrem de importante în această zi, deoarece ei au reușit să câștige din nou premiul de 1000 de euro de la Kaufland, și, implicit lupta pentru amuletă.

„A fost o probă foarte grea. Din punctul nostru de vedere, Karmen și Olga sunt cel puțin la fel de câștigătoare ca și noi! Chiar dacă au fost la câteva secunde în spatele nostru, la cât de rapid s-au mișcat și cât de puternice au fost, așa cum ne-au demonstrat și până acum, această amuletă ne aparține nouă și lor.” a spus Emil, urmând să fie completat de Karmen:

„Eu zic că am ținut pasul destul de bine. Pe ultima sută de metri ne-am împiedicat. Ne bucurăm că au câștigat. Ne-ar fi plăcut să câștigăm și noi, dar aia e.”.

La final, după ce echipele au aflat cine sunt câștigătorii ultimei amulete din Vietnam și urmau să afle în ce ordine vor pleca către noua destinație, Emil și Alejandro au anunțat un gest impresionant pentru Karmen și Olga.

„Tocmai pentru că avem aici două eroine, sunt eroinele noastre, considerăm că acest joc a fost câștigat de noi patru, nu doar de noi doi. A fost un joc foarte foarte greu și am vrea ca această amuletă să fie a voastră, să fie jocul nostru. (...) Motivul pentru care vrem să împărțim și banii este pentru că... 250 de euro pe cap, cam atât costă un tatuaj. Vrem să ne facem tatuaj cu sigla Asia Express” a explicat Emil.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

