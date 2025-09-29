Asia Express sezonul 8, 29 septembrie 2025. Echipele au avut de trecut probe grele în această ediție. Ce s-a întâmplat

Ediția din 29 septembrie 2025 de la Asia Express a început cu nevoia echipelor de a-și găsi cazare. Iată tot ce s-a întâmplat!

Concurenții de la Asia Express au avut parte de greutăți în găsirea cazărilor, în ediția din 29 septembrie 2025. Pentru unele echipe a fost mai simplu, însă altele s-au străduit mult mai mult pentru a avea unde să înnopteze.

Cât de tare s-au străduit echipele să găsească cazare la Asia Express, 29 septembrie 2025. Ce s-a întâmplat

Irina Fodor le-a oferit echipelor la finalul ediției din 28 septembrie 2025, un mic recipient cu o mantisă vie pe care au trebuit să o țină în viață, dar și un fel de horn pentru fumat, pe care să-l dea cadou localnicilor care îi primesc la ei în casă pentru a înnopta.

„I-am dat pipa în semn de cadou, dar ei aveau altfel de narghilea”, spune Mara Bănică.

Într-un final, toate echipele au reușit să găsească o cazare potrivită pentru ei, unii mai fericiți decât ceilalți.

„Eu m-am gândit ce bine ar fi să fiu acasă, îmi e dor de soțul meu”, mai spune Mara Bănică.

„Prima noastră cazare e lux, prima noapte în Vietnam!”, spun Karmen și Olga.

Anda Adam a făcut show live la localnicii care au cazat-o.

Cum s-au descurcat echipele de la Asia Express în cursa pentru imunitate, 29 septembrie 2025. Ce echipă a fost mai pricepută

Acțiunea a repornit în dimineață, însă majoritatea echipelor s-au trezit cu mantis-ul lor decedat. Toate echipele au pornit spre următoarea destinație, însă cea formată din Anda și Joseph au întâmpinat o problemă - nu mai știau unde să ajungă.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 24 septembrie 2025. Cine a intrat în lupta pentru ultima șansă și cum au reacționat cei din echipa votată

„Aia era emisiunea de ieri, acolo trebuiau să ajungă primele 3 echipe. De ce ne-am duce din nou la acel restaurant?”, spune Anda.

„Și atunci ce facem?”, spune Joseph.

Ștefan și Alex au reușit și ei să prindă mașină, la fel ca și celelalte echipe, dar cu ceva mai multă întârziere.

Mara Bănică și Serghei au ajuns primii la mission board, urmați de Karmen și Olga. Aceștia au aflat că trebuie să facă rost de ingredientele necesare pentru supă de mantis. Dan Alexa și colegul său de echipă au ajuns și ei la probă și au alfat ce au de făcut.

Aceștia trebuiau să aducă mai multe ingrediente, printre care fructe, noodles și mantis. Într-un final, Anda și Joseph au ajuns la locația care trebuia, deși au avut dubii. După aceștia au ajuns și Emil cu Alejandro.

Alina Pușcău și colega ei au prin avânt în timpul misiunii și au ajuns la etapa următoare, unde au fost nevoite să ciobească doi ananași în formă de bufniță.

La autostop, toate echipele s-au chinuit să prindă o mașină și au făcut un șir de concurenți pe stradă, pentru a reuși să prindă mașină. În acest punct, toți erau la egalitate. Următoarea destinație este plantația de tutun.

Cum s-au descurcat echipele la plantația de tutun, în ediția din 29 septembrie 2025 la Asia Express

Echipele au petrecut foarte mult timp la autostop, iar acest lucru li s-a părut o veșnicie. Unii au fost mai norocoși și au prins mașină mai repede pentru a merge spre plantația de tutun. Alina Pușcău și Cristina au reușit să prindă primele mașină.

Alex și Ștefan au reușit și ei să prindă mașină, însă celelalte echipe erau foarte demoralizate. Mara Bănică și Serghei au urcat într-o mașină și s-au simțit ciudat din cauza șoferului și a soției sale. Echipele formate din Anda Adam cu Joseph și Karmen cu Olga au rămas în urmă, la autostop și simțeau că nu vor reuși să se deplaseze.

Karmen și Olga au fost ultimele care s-au urcat în mașină și au mers către misiune.

„Simțeam că vreau să-mi iau copilul în brațe, să fiu cu tata, cu mama, cu familia, să fiu în casa mea. Aveam nevoie de ai mei. Eu mi-am promis că nu o să plâng foarte mult în emisiune!”, spune Karmen, după ce a urcat cu Olga în mașină.

Alina Pușcău, Cristina, Ștefan și Alex au fost primele echipe care au ajuns și au început proba de cules frunze de tutun. Aceștia sunt nevoiți să strângă 10 kg de frunze, iar dacă depășesc sau au în minus, vor fi penalizați cu câte 3 minute.

„Am primit ghete și mănuși și ne-am gândit că va fi cu nămol”, spune Ștefan Floroaica.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 28 septembrie 2025. Cine a câștigat primul joc de amuletă din Vietnam. Avantaj uriaș pentru învingători

Atât echipa Ștefan - Alex, cât și Alina- Cristina, au primit penalizare de 15 minute fiecare. Rengle și Alejandro au primit penalizare de 24 de minute. Dan Alexa și Gabriel au primit și ei o penalitate de 15 minute.

Au fost nevoiți să ruleze frunze de tutun pentru uscare, iar toate echipele au trecut prin acest proces.

Cine a câștigat imunitatea mare de la Asia Express, 29 septembrie 2025. În ce ordine au ajuns echipele la Irina Fodor

Un ultim autostop până la Irina Fodor a început, iar echipele par să fie mai disperate ca oricând pentru a-și asigura locul. Iată în ce ordine au ajuns!

Alex și Ștefan au fost primii care au plecat, iar după ei imediat au pornit și Alina alături de Cristina. „Nu știam cum să facem!”, spune Ștefan.

Emil Rengle și Alejandro au venit și ei la autostop.

„Doar primii ajunși la mine merg ca turiști în Hanoi!”, spune Irina Fodor.

Ștefan Floroaica a ajuns la Irina Fodor și au purtat o scurtă conversație. Karmen i-a spus Irinei că îi e dor de fiica ei.

„Vreau să vă zic ceva adevărat. Chuck Norris a fost fix chiar aici acum o lună și a fost mușcat de șarpe. Ne revedem la careu și o să anunț marea imunitate din Vietnam”, spune Irina Fodor.

Ajunși la careu, concurenții au așteptat cu sufletul la gură să vadă în ce ordine au ajuns la Irina Fodor.

„Dragii mei, vreau să știu dacă Alex și Ștefan vor să folosească joker-ul. Deci vor, da. Mara și Serghei, pe ultimul loc la mine ați ajuns. Înaintea Marei și a lui Serghei au ajuns la mine Anda și Joseph, locul 6. Înaintea lor au ajuns Karmen și Olga, pe locul 5. Cu două minute înaintea lor au ajuns Emil și Alejandro. Pe locul 3 Gabi și Dan. Pe locul întâi, însă au fost Alina și Cristina. Asta nu le folosește prea mult, pentru că între ele și Ștefan și Alex au fost doar 7 minute, iar cu Joker-ul lor au urcat pe locul 1. Felicitări!”, spune Irina Fodor.

„O echipă are parte de hotel, mașină și bani, pentru două zile în Hanoi!”, anunță Irina Fodor.

