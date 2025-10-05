Asia Express sezonul 8, 5 octombrie 2025. Ce au pățit Mara Bănică și Serghei Mizil după ce au vorbit în română cu un localnic

Antena Căutare
Mara Bănică și Serghei Mizil au avut parte de o situație neașteptată în ediția 17 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 5 octombrie 2025. Concurenții au fost uluiți de ceea ce s-a întâmplat după ce au vorbit în română cu un localnic.

Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 05 Octombrie 2025, 22:10 | Actualizat Duminica, 05 Octombrie 2025, 14:00
Surprizele nu au întârziat să apară în ediția 17 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 5 octombrie 2025. Mara Bănică și Serghei Mizil au apelat la toate strategiile pentru a ajunge la jocul de amuletă.

În căutarea unei mașini care să-i ducă până la următoarea destinație, cei doi nu au ținut cont de nimic și au început să vorbească în limba română cu un localnic căruia îi mai ceruse ajutorul înainte. Aceștia au rămas cu gurile căscate atunci când și-au dat seama că bărbatul le răspunde.

Asia Express sezonul 8, 23 septembrie 2025. Mara Bănică și Serghei Mizil au cedat! Ce s-a întâmplat la proba păpușei gigant

„Vorbești românește?!”, l-a întrebat jurnalista, vizibil uluită.

„Mi s-a părut că nu aud bine, delirez. Nu cred. Am început să vorbim cu omul în limba română”, a mai adăugat ea.

Ce a urmat după ce Mara Bănică și Serghei Mizil au vorbit în română cu un vietnamez la Asia Express - Drumul Eroilor. Situația care i-a lăsat mască în ediția 17 a reality show-ului, de pe 5 octombrie 2025

Ulterior, concurenții au aflat că vietnamezul a muncit în România mulți ani, motiv pentru care a învățat și limba română.

„Ne-a spus că a stat 10 ani România, că a lucrat la București, în sectorul 2, la un restaurant. (...) Nu a vrut să se toarne de la început că știe română.”, au mai dezvăluit Mara Bănică și Serghei Mizil.

Cei doi l-au rugat pe bărbat să-i ducă cu mașina la următoarea probă. Localnicul nu i-a putut ajuta, însă a sunat un prieten care s-a oferit să-i transporte până la destinație.

Deși credeau că norocul le-a surâs în cursă, Mara Bănică și Serghei Mizil au avut parte de o nouă surpriză. Cel care trebuia să-i ducă la misiune și-a făcut apariția pe un scuter.

Asia Express sezonul 8, 22 septembrie 2025. Serghei Mizil a renunțat la pantaloni. Reacția neașteptată a Marei Bănică:„Ce corp ai"

„Cum ne duce ăsta pe noi 3 pe motocicletă?”, a fost reacția jurnalistei.

„Omul nu a înțeles nimic cu toată româna lui. Ne-a bufnit râsul”, a mai adăugat ea.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Oana Monea, despre relația cu Marius și ce s-a întâmplat cu ei după încheierea filmărilor. Interviul exclusiv e în AntenaPLAY!
Oana Monea, despre relația cu Marius și ce s-a întâmplat cu ei după încheierea filmărilor. Interviul exclusiv e în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
