Asia Express sezonul 8, 9 septembrie 2025. Ce echipă a ajuns prima la Irina Fodor: „Sunteți imuni din acest moment!”

Irina Fodor a anunțat ce echipă a ajuns prima la ea, în cursa pentru a doua imunitate, la Asia Express - Drumul Eroilor din 9 septembrie 2025. Au curs lacrimi de fericire în fața pupitrului, iar vestea i-a surprins pe învingători.

Întrecerea s-a dat și în trafic după ce mai multe echipe s-au întâlnit spre drum și au pornit o adevărată cursă. Cocurenții au riscat totul pentru a fi prima echipă care ajunge la Irina Fodor și a obține mult râvnita imunitate.

După o zi plină care i-a purtat pe concurenți printre tradițile culinare filipineze, cursa a culminat cu un moment pe care nimeni nu și-l dorea. Cu doar un pas înainte de a ajunge la steag, gazda reality show-ului le-a pregătit o surpriză. Echipele au avut de făcut un mic ocol pe la o tarabă cu preparate tradiționale, printre care și celebra delicatesă, balut. Refuzul de a mânca preparatul care le pica la zar aducea și o penalizare de 30 de minute.

Emil Rengle și Alejandro au câștigat imunitatea mică din prima etapă de la Asia Express - Drumul Eroilor din 9 septembrie 2025

Concurenții au ajuns în fața Irinei Fodor cu speranța că ei sunt cei care au ajuns pe primul loc. Încărcați de energie, fiecare echipă a așteptat verdictul acesteia.

În fața pupitrului, nu au lipsit nici lacrimile atât de fericire, cât și de emoție. Alex Ion aiba a putut să își mai termine fraza în timp ce dezvăluit cât de fericit este că se află pe Drumul Eroilor.

A fost așa de frumoasă ziua asta și ne bucurăm atât de tare, încât și dacă nu luăm imunitate, imunitate pe care ne-o dorim și o să muncim întotdeauna, dar și dacă nu o luăm astăzi... m-am emoționat... gata, nu mai zic! Nu mai zic nimic! Mă bucur foarte tare că sunt aici”, a declarat actorul cu un nod în gât și lacrimi în ochi.

Cu toate acestea, echipa care a ajuns pe primul loc, la finalul cursei a fost cea formată din Emil Rengle și Alejandro. După o etapă în care au obținut ambele amulete, ei au revendicat și imunitatea mică, în a treia ediție la Asia Express - Drumul Eroilor din 9 septembrie 2025.

„Nu știu cum veți lua asta, dragilor, și îmi pare rău să vă spun, dar voi nu veți participa la cursa pentru ultima șansă. Suteți imuni din momentul acesta!”, i-a anunțat aceasta pe Emil Rengle și Alejandro, echipa care a câștigat

„Am câștigat primul joc de amuletă, apoi al doilea și acum am câștigat imunitate. E de necrezut!”, au reacționat ei.

Află totul despre noul sezon al emisiunii Asia Express! Ce surprize aduce Drumul Eroilor, la Antena 1 și în AntenaPLAY

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante. Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

Noul sezon Asia Express, denumit Drumul Eroilor, îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Drumul Eroilor promite și surprize uriașe în ceea ce privește formatul show-ului, care vor aduce un plus de competiție și neprevăzut. După succesul înregistrat de sezoanele anterioare, Asia Express promite să ridice din nou ștacheta, aducând în fața publicului povești impresionante, momente pline de umor, dar și lecții autentice despre curaj, adaptabilitate și spirit de echipă.