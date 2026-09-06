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Asia Express sezonul 9, 6 septembrie 2026. Ce concurenți au ajuns primii la Irina. Ce echipe s-au calificate la jocul de amuletă

Primele două echipe calificate la jocul de amuletă au fost stabilite. Cine a ajuns primul la Irina Fodor și cine a reușit să obțină ultimul loc?

Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Duminica, 06 Septembrie 2026, 23:47 | Actualizat Duminica, 06 Septembrie 2026, 23:51
Asia Express sezonul 9, 6 septembrie 2026. Ce concurenți au ajuns primii la Irina. Ce echipe s-au calificate la jocul de amuletă | Antena 1
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Prima ediție a sezonului 9 „Asia Express – Drumul Mătăsii” a venit cu o miză importantă încă de la început. După ce au traversat deșertul și au trecut prin primele provocări ale competiției, concurenții au pornit spre punctul în care îi aștepta Irina. Doar două echipe aveau să obțină calificarea la primul joc de amuletă al sezonului.

Ce concurenți au ajuns primii la Irina

Cei care au reușit să ajungă primii la Irina au fost Gabi Torje și Alexuc. Cei doi au ajuns la pupitrul prezentatoarei și și-au trecut numele în carnet, reușind astfel să își asigure primul loc și, implicit, calificarea la jocul de amuletă.

Pentru concurenți, fiecare secundă a contat. Traseul prin deșert i-a pus deja la încercare, iar faptul că au reușit să ajungă înaintea celorlalte echipe le-a oferit șansa de a continua competiția într-o probă cu o miză importantă.

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Valerie Lungu și Alexandru Gîlcă, surpriza de la jocul de amuletă

Cea de-a doua echipă care a reușit să ajungă la Irina Fodor și să obțină calificarea a fost una care a surprins-o chiar și pe prezentatoare. Valerie Lungu și Alexandru Gîlcă au ajuns la pupitru și au reușit să prindă ultimul loc disponibil pentru primul joc de amuletă din sezonul 9.

Astfel, cele două echipe calificate au fost Gabi Torje și Alexuc, respectiv Valerie Lungu și Alexandru Gîlcă.

Pentru celelalte echipe, lupta s-a încheiat înainte de jocul de amuletă. Concurenții care nu au reușit să ajungă la timp au continuat să sosească pe rând la punctul de întâlnire, unde și-au trecut numele în tabel.

În cele din urmă, cei patru concurenți calificați s-au îndreptat spre locul în care urma să aibă loc primul joc de amuletă al sezonului. Pentru ei, aventura avea să continue cu o nouă probă, în timp ce restul echipelor trebuiau să se concentreze pe următoarele misiuni și pe găsirea celor mai bune strategii pentru a rămâne în cursă.

Primul joc de amuletă este unul dintre momentele importante ale competiției, iar calificarea poate reprezenta un avantaj pentru echipele care reușesc să ajungă printre primele.

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