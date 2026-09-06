Program TV Antena 1. Diseară începe Asia Express 2026! Cine sunt cele 9 echipe care pornesc pe Drumul Mătăsii

Cine sunt concurenții de la Asia Express – Drumul Mătăsii, sezonul 9? Descoperă cele 9 echipe care pornesc în aventura din Uzbekistan și China, fără bani și fără telefoane.

Sezonul 9 al emisiunii Asia Express, unul dintre cele mai dure reality-show-uri din România, are premiera în această seară, la Antena 1. Un mix spectaculos de vedete a acceptat provocarea de a porni pe Drumul Mătăsii, într-o aventură care îi va purta prin Uzbekistan și China.

Cine sunt concurenții de la Asia Express – Drumul Mătăsii

Cheloo și Mihai Ban, partenerul său de la Dakar, Maurice Munteanu și buna lui prietenă Connie Preda, designer, fondator și director creativ al unei platforme de evenimente culturale, Mirela Vaida și prietena sa, cântăreața de muzică populară Oana Tomoiagă, comediantul Radu Isac și prietenul său Eduard Hordilă, fotbalistul Gabi Torje și luptătorul de wrestling Alin Alexuc Ciurariu, fostele asistente TV Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, influencerii Valerie Lungu și Alex Gâlcă, Mirela Retegan și fiica sa, Maya, precum și What’s UP și soția lui, Miky, sunt cei 18 concurenți care pornesc pe urmele negustorilor de altădată.

Fără telefoane și fără bani, concurenții vor avea la dispoziție doar propria ingeniozitate, bunătatea localnicilor și câte un euro pe zi oferit de Irina Fodor. Miza este una uriașă: să ajungă la punctul final al călătoriei, Perla din Shanghai.

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Cheloo și Mihai Ban

Cei doi au făcut deja echipă în trecut, la raliul Dakar, iar experiența lor în competițiile extreme le-ar putea fi de folos pe Drumul Mătăsii. Cheloo și Mihai Ban au acceptat provocarea Asia Express convinși că se vor putea baza unul pe celălalt atunci când probele vor deveni dificile.

Cei doi prieteni au pornit la drum cu experiența acumulată în deșert și cu speranța că această aventură va fi la fel de spectaculoasă precum cele trăite împreună în competițiile de motorsport. În Asia Express, însă, nu este suficientă rezistența fizică. Concurenții trebuie să găsească rapid transport, cazare și mâncare și să reușească să comunice cu localnicii.

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Loredana Chivu și Anamaria Mocanu

Loredana Chivu și Anamaria Mocanu formează una dintre echipele care promit să atragă atenția în sezonul 9. Cele două foste asistente TV au acceptat să lase confortul de acasă pentru o aventură în care nimic nu este previzibil.

Drumul Mătăsii le-a pus deja în situații neașteptate. În Uzbekistan, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu au ajuns în casa unui localnic, iar experiența s-a dovedit una care le-a ridicat numeroase semne de întrebare. Un moment care a atras atenția a fost cel în care bărbatul le-a dezvăluit Loredanei lucruri personale, ceea ce a făcut-o inclusiv pe Ana Mocanu să se întrebe dacă este o idee bună să rămână peste noapte acolo.

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Mirela Vaida și Oana Tomoiagă

Mirela Vaida pornește în această aventură alături de buna sa prietenă, cântăreața de muzică populară Oana Tomoiagă. Cele două vor trebui să lase deoparte confortul de acasă și să se adapteze rapid unui traseu în care fiecare zi vine cu noi provocări.

Oana Tomoiagă este o interpretă de muzică populară originară din Maramureș, remarcată încă de la o vârstă fragedă pe scenele festivalurilor de folclor. Artista a acceptat provocarea Asia Express alături de Mirela Vaida, iar cele două speră ca prietenia lor să le ajute să depășească momentele dificile.

Mirela Vaida a vorbit cu entuziasm despre partenera sa de competiție, pe care o descria drept „nebuna mea frumoasă”, mărturisind că își dorește ca împreună să formeze o echipă cât mai bună.

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Radu Isac și Eduard Hordilă

Radu Isac și Eduard Hordilă au acceptat provocarea Asia Express pentru a ieși complet din zona de confort. Radu Isac este unul dintre comedianții cunoscuți din zona de stand-up din România. Originar din Vaslui, acesta are o carieră de aproape două decenii în stand-up și și-a continuat activitatea inclusiv în Anglia, unde s-a stabilit în urmă cu mai bine de zece ani. În 2018, a participat la iUmor, unde i-a impresionat pe jurați cu stilul său de umor.

Pentru Radu și Eduard, Asia Express reprezintă o provocare cu totul diferită față de ceea ce au experimentat până acum. Cei doi trebuie să demonstreze că se pot completa și atunci când oboseala, foamea și presiunea competiției își spun cuvântul.

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Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu

Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu formează echipa sportivilor de la Asia Express. Torje este un nume cunoscut în fotbalul românesc, în timp ce Alin Alexuc Ciurariu vine din lumea luptelor greco-romane.

Alin Alexuc Ciurariu este campion european la lupte greco-romane și a participat la patru ediții ale Jocurilor Olimpice: Londra 2012, Rio 2016, Tokyo 2020, desfășurat în 2021, și Paris 2024. Sportivul și-a anunțat retragerea din activitate în decembrie 2024.

Gabi Torje a fost cel care l-a convins pe Alin Alexuc să accepte provocarea Asia Express, iar acum cei doi trebuie să transforme experiența lor sportivă într-un avantaj pe Drumul Mătăsii.

Citește și: Cine este Alin Alexuc Ciurariu, colegul de echipă al lui Gabriel Torje de la Asia Express. O nouă experiență pe Drumul Mătăsii

Maurice Munteanu și Connie Preda

Maurice Munteanu și Connie Preda sunt prieteni de mai mulți ani și au decis să accepte împreună una dintre cele mai dificile provocări ale vieții lor.

Connie Preda este designer, fondator și director creativ al unei platforme de evenimente culturale. Ea a mărturisit că i s-a părut „extrem de romantic” să se aventureze în necunoscut alături de Maurice, mai ales că cei doi se cunosc de mult timp.

Connie se aștepta ca traseul să fie solicitant, însă spera ca umorul și prietenia dintre ei să îi ajute să depășească momentele dificile. Cei doi au pornit în aventura din Uzbekistan și China fără un scenariu prestabilit, pregătiți să se lase surprinși de oamenii și locurile întâlnite pe drum.

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Valerie Lungu și Alex Gâlcă

Valerie Lungu și Alex Gâlcă formează un cuplu și au decis să își testeze relația în cel mai dur reality-show. Cei doi s-au afișat pentru prima dată împreună la un eveniment monden în 2023, deși relația lor începuse mai devreme.

Povestea lor nu a fost lipsită de suișuri și coborâșuri. În 2024, Valerie și Alex s-au despărțit, însă ulterior s-au împăcat, iar relația lor a devenit mai matură. Cei doi s-au mutat împreună și au început să își construiască viața în doi.

Pentru ei, participarea la Asia Express reprezintă o ocazie de a ieși complet din zona de confort și de a vedea cât de bine pot funcționa împreună în condiții extreme.

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What's UP și Miky

What's UP și soția sa, Miky, formează unul dintre cuplurile care au pornit împreună în aventura Asia Express. Artistul, pe numele său Marius Ivănescu, a vorbit înainte de plecare despre provocările care îi așteaptă și despre lucrurile de acasă de care îi va fi cel mai dor.

Cei doi au acceptat să renunțe temporar la confortul de acasă și să se confrunte cu un traseu dificil, în care trebuie să se bazeze pe bunătatea localnicilor. What's UP și Miky au mărturisit că sunt pregătiți pentru orice și că experiența de pe Drumul Mătăsii îi va scoate, cu siguranță, din zona de confort.

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Mirela Retegan și Maya

Mirela Retegan și fiica ei, Maya, formează una dintre cele mai speciale echipe din sezonul 9. Fondatoarea Găștii Zurli a decis să pornească în Asia Express alături de fiica sa pentru a trăi împreună o experiență pe care să nu o uite niciodată.

Cele două au fost surprinse deja în timpul probelor din Uzbekistan și China, în casele localnicilor, acolo unde au trebuit să se descurce fără confortul cu care sunt obișnuite. Mirela și Maya au avut de trecut prin probe care le-au testat îndemânarea, răbdarea și capacitatea de a colabora.

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Pentru Mirela, participarea la Asia Express înseamnă și o experiență doar a lor, departe de rutina de zi cu zi. În același timp, antreprenoarea a avut grijă ca activitatea Găștii Zurli să continue și în lipsa ei, luând măsuri pentru ca proiectul să funcționeze în perioada în care ea și Maya se află pe Drumul Mătăsii.

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Asia Express – Drumul Mătăsii începe în această seară la Antena 1

Cele nouă echipe sunt pregătite să pornească într-o aventură care le va purta prin Uzbekistan și China. Concurenții vor trebui să se descurce fără telefoane și fără bani, cu doar un euro pe zi, oferit de Irina Fodor, și să se bazeze pe propriile abilități pentru a găsi transport, cazare și mâncare.

Asia Express – Drumul Mătăsii debutează duminică, 6 septembrie 2026, de la ora 20:00, la Antena 1 și în AntenaPLAY. Emisiunea poate fi urmărită apoi și luni, marți și miercuri, de la ora 20:30.