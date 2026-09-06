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Asia Express sezonul 9, 6 septembrie 2026. Ce echipă a câștigat primul joc de amuletă. Surpriză uriașă la alegerea Jokerului

Primul joc de amuletă din Asia Express a avut parte de un final spectaculos. Cele două echipe au fost la egalitate, iar victoria s-a decis la timp. Ce Joker au câștigat?

Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Duminica, 06 Septembrie 2026, 23:55 | Actualizat Luni, 07 Septembrie 2026, 00:24
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Două echipe și-au demonstrat forța în primul joc de amuletă al sezonului 9 „Asia Express – Drumul Mătăsii”, într-o probă spectaculoasă, desfășurată într-un loc cu o istorie impresionantă. După ce au traversat deșertul și au trecut prin primele provocări ale competiției, cele două echipe calificate s-au reunit la Moscheea Kalan, unul dintre cele mai importante obiective istorice din Buhara, inclus în situl „Bukhara Historic Centre”, parte a Patrimoniului Mondial UNESCO.

Ce echipă a câștigat primul joc de amuletă

Irina i-a întâmpinat pe concurenți într-o atmosferă spectaculoasă și le-a explicat că urmează să lupte pentru o amuletă în valoare de 1.000 de euro, oferită de Kaufland, dar și pentru un Joker care le putea oferi un avantaj important în competiție.

Proba nu avea să fie una simplă. Concurenții trebuiau să își folosească atât forța fizică, cât și memoria și capacitatea de a se coordona.

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„Nu este vorba doar de efort fizic, ci și de memorie. Am să vă spun despre ce este vorba. În spatele vostru sunt niște măsuțe cu niște stegulețe. Stegulețele au niște nume pe ele. Aceste nume reprezintă cetăți care se aflau pe Drumul Mătăsii. Negustorii făceau comerț și luau lucruri dintr-o cetate, le vindeau în cealaltă și tot așa”, le-a explicat Irina.

Prezentatoarea le-a spus apoi concurenților că unii dintre ei vor avea rolul de negustori, iar ceilalți vor fi traducători. Negustorii trebuiau să pornească în piață și să găsească obiectele despre care Irina urma să le vorbească, având la dispoziție doar 15 minute.

În același timp, traducătorii aveau o sarcină diferită. Aceștia trebuiau să meargă în Minaretul Kalan, unde urmau să găsească panouri cu diverse cuvinte scrise în alfabetul persan. Misiunea lor era să le traducă în alfabetul românesc și să identifice astfel obiectele căutate.

Cine a câștigat primul joc de amuletă

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au intrat în joc hotărâți să câștige și au dat totul pentru a obține amuleta. Proba a fost extrem de strânsă, iar la final, Irina a anunțat că cele două echipe au obținut același scor: 6 la 6.

Cum scorul nu a fost suficient pentru a desemna câștigătorul, departajarea s-a făcut în funcție de timp. Echipa care a reușit să găsească și să așeze obiectele în cel mai scurt timp a fost declarată câștigătoare.

Astfel, echipa formată din Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu a obținut victoria în primul joc de amuletă al sezonului.

La careu, Irina le-a oferit câștigătorilor și posibilitatea de a alege un Joker, pe lângă pachetul cu bunătăți oferit de Kaufland. Alegerea Jokerului putea deveni extrem de importantă în următoarele etape ale competiției.

Primul Joker extras le-a oferit posibilitatea de a reduce cu 30 de minute ora sosirii la imunitate, un avantaj care le-ar putea ajuta să obțină un loc mai bun într-o etapă viitoare.

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