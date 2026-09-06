Asia Express sezonul 9, 6 septembrie 2026. Ce și-au pus Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu în bagaj: „Eu am ales o... de satin”

Ce au ascuns Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu în bagajul cu care au plecat pe Drumul Mătăsii? Un obiect vestimentar a atras imediat atenția.

După ce au ajuns în tabăra de iurte, concurenții din sezonul 9 „Asia Express – Drumul Mătăsii” au avut, în sfârșit, ocazia să își desfacă bagajele și să vadă ce au ales colegii lor să ia cu ei în această aventură. Pentru că fiecare kilogram a contat pe traseu, obiectele pe care concurenții le-au pus în valize au stârnit imediat curiozitatea celorlalți.

Ce și-au pus Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu în bagaj

Printre cele mai interesante bagaje s-au numărat cele ale Loredanei Chivu și Anei-Maria Mocanu. Cele două au fost nevoite să își transporte lucrurile pe un traseu dificil, iar odată ajunse în iurtă, au putut să se bucure de câteva momente de respiro.

Cei care le-au dat o mână de ajutor cu bagajele au fost Radu Isac și Eduard Hordilă. Cei doi concurenți nu doar că le-au ajutat pe fete să își ducă valizele până la iurtă, dar au ajuns și să împartă același spațiu cu ele, după ce echipele au fost repartizate în funcție de decizia luată de concurenții care au ajuns primii la steag.

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Ce a pus Loredana Chivu în bagaj

Odată ajunse în iurtă, Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu și-au desfăcut bagajele, iar obiectele aduse de cele două au atras atenția. Loredana a recunoscut că, înainte de plecare, a avut tendința să pună în bagaj mai multe produse cosmetice decât ar fi avut nevoie.

Experiența din Asia Express avea însă să îi demonstreze că fiecare obiect în plus poate deveni o povară atunci când trebuie să îl transporți kilometri întregi prin deșert sau pe trasee dificile.

Pe lângă produsele cosmetice, Loredana Chivu a dezvăluit că a ales să ia cu ea și un obiect vestimentar care pare destul de departe de ceea ce te-ai aștepta să vezi într-o aventură precum „Asia Express”: o rochie roșie din satin.

„Eu am ales o rochie roșie din satin”, a povestit Loredana Chivu.

Alegerea vestimentară a atras atenția, mai ales că în competiție concurenții trebuie să fie cât mai practici și să își limiteze lucrurile pe care le transportă. Cu toate acestea, Loredana pare să fi vrut să păstreze și o mică parte din eleganța cu care era obișnuită înainte de plecarea în aventura de pe Drumul Mătăsii.

Pentru concurenți, prima noapte în iurtă a fost și un moment în care au putut să își cunoască mai bine colegii și să descopere ce au ales aceștia să ia cu ei. Într-o competiție în care resursele sunt limitate, fiecare obiect din bagaj poate deveni important.

Rămâne de văzut dacă rochia roșie din satin a Loredanei va ajunge să fie purtată pe parcursul competiției sau dacă va rămâne doar unul dintre obiectele surpriză din bagajul său.

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