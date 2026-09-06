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Asia Express sezonul 9, 6 septembrie 2026. Cine este concurenta pe care Cheloo a ajutat-o: „Un mare om de caracter”

Un gest neașteptat făcut de Cheloo în Asia Express a luat-o prin surprindere pe concurenta de la Asia Express. Ce s-a întâmplat pe traseu și de ce concurenta l-a numit „un mare om de caracter”?

Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Duminica, 06 Septembrie 2026, 21:10 | Actualizat Duminica, 06 Septembrie 2026, 21:14
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Asia Express sezonul 9, 6 septembrie 2026. Cine este concurenta pe care Cheloo a ajutat-o: „Un mare om de caracter” | Antena 1
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Primele momente din noul sezon „Asia Express – Drumul Mătăsii” au venit cu provocări dificile pentru concurenți. Cele nouă echipe au pornit în aventura din Uzbekistan, iar traseul nu a fost deloc unul ușor. De la primele misiuni, concurenții au fost nevoiți să-și demonstreze rezistența fizică și să se adapteze rapid situațiilor întâlnite pe drum.

Cine este concurenta pe care Cheloo a ajutat-o:

Printre cei care au avut parte de o experiență solicitantă s-au numărat Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Cele două au avut de parcurs un traseu dificil, prin deșert, în timp ce își transportau bagajele grele. La un moment dat, situația a devenit atât de complicată încât au primit ajutor chiar de la o echipă pe care nu s-ar fi așteptat neapărat să o aibă alături.

Este vorba despre Cheloo și Mihai Ban. Cei doi s-au oferit să le ajute pe Mirela Vaida și Oana Tomoiagă să-și ducă bagajele, deși se aflau într-o competiție în care fiecare secundă putea conta. Traseul a inclus și o râpă dificil de traversat, iar Cheloo și Mihai Ban au decis să nu le lase pe cele două concurente să se descurce singure.

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Gestul lui Cheloo a impresionat-o pe Mirela Vaida, care a recunoscut că avea o cu totul altă imagine despre artist înainte de această experiență. Vedeta a mărturisit că nu știa cum să îl abordeze, mai ales că îl percepea ca pe o persoană greu de impresionat.

„Eu vreau să zic ceva ce n-am zis niciodată în viața mea în fața unui bărbat, dar de data asta simt că merită. Pe Cheloo n-am știut de unde să-l apucăm, pentru că el are o imagine de om intangibil, e un tip căruia nu-i intru foarte ușor în grații, dar le mulțumim pentru tot, că ei puteau să fie primii, dar au stat să ne ajute pe noi. Au pierdut locul întâi din cauza noastră și vreau să le mulțumesc că sunt mari oameni de caracter”, a spus Mirela Vaida.

Ce a spus Cheloo despre declarațiile Mirelei Vaida

La rândul său, Cheloo a avut o reacție savuroasă la testimoniale, păstrându-și stilul caracteristic și glumind pe seama situației.

„Noi ne-am asociat aici ca tu să-mi distrugi munca de 30 de ani. Lăsați-mă în pace, eu sunt elementul negativ”, a spus Cheloo.

În ciuda ironiei sale, gestul făcut de artist nu a trecut neobservat. Mirela Vaida l-a descris drept un „domn galant”, apreciind faptul că el și Mihai Ban au ales să le ajute, chiar dacă acest lucru i-ar fi putut costa un avantaj important în competiție.

Pentru cele două concurente, ajutorul primit a însemnat mai mult decât simpla ușurare a bagajelor. Într-o competiție precum „Asia Express”, în care fiecare echipă trebuie să își gestioneze atent timpul, energia și resursele, decizia celor doi de a se opri pentru a le ajuta spune multe despre dinamica dintre concurenți.

Când se difuzează Asia Express 2026 la Antena 1

Sezonul 9 „Asia Express – Drumul Mătăsii” a început duminică, 6 septembrie 2026, de la ora 20:00, la Antena 1 și în AntenaPLAY. În acest sezon, cele 18 vedete, împărțite în nouă echipe, pornesc într-o aventură care îi poartă prin Uzbekistan și China.

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Telespectatorii pot urmări „Asia Express” duminica, de la ora 20:00, iar luni, marți și miercuri, de la ora 20:30, la Antena 1. Emisiunea este disponibilă și pe AntenaPLAY.

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