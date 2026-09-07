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Asia Express sezonul 9, 7 septembrie 2026. Maurice Munteanu i-a enervat pe rivali! Ce a făcut la fabrica de cărămizi

Maurice Munteanu i-a înfuriat pe ceilalți concurenți atunci când a dat peste cap jocul la Asia Express-Drumul Mătăsii, ediția din 7 septembrie 2026. Descoperă ce mișcare a făcut acesta la fabrica de cărămizi și cum i-a afectat pe rivalii săi.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 07 Septembrie 2026, 22:19 | Actualizat Luni, 07 Septembrie 2026, 22:19
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După ce au încercat să își demonstreze veleitățile artistice la misiunea ce i-a provocat să învețe un tradițional dans uzbec, concurenții au înnoptat la gazde și apoi, a doua zi, au pornit spre următoarea misiune. Fiindcă a ajuns primul la mission board, Maurice Munteanu a dat peste cap jocul la Asia Express și i-a înfuriat pe rivalii săi. Descoperă în rândurile de mai jos ce mișcare a făcut acesta și ce a urmat, în ediția din 7 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii, emisiune din programul TV al Antenei 1.

Maurice Munteanu a dat peste cap jocul la Asia Express-Drumul Mătăsii, în ediția din 7 septembrie 2026! Ce a făcut la fabrica de cărămizi și de ce i-a înfuriat pe rivali

După dansul uzbec, concurenții au fost nevoiți să își găsească o cazare și ceva de mâncare. Nu a fost deloc simplu, însă până la urmă toți au reușit să fie primiți la câte o gazdă. Oboseala și-a spus cuvântul și concurenții nu s-au dovedit a fi deloc pretențioși la condițiile primite.

A doua zi a început în forță, cu un nou autostop spre o nouă destinație, după mesajul primit de la Irina Fodor.

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Primii care au reușit să ajungă la mission board au fost Connie Preda și Maurice Munteanu.

„Muncitorii din această fabrică au foarte mult de lucru, dar, cu ajutorul vostru, vor putea lua o binemeritată pauză de o oră. Dacă sunteți prima pereche care a ajuns aici, veți alege activitățile pe care trebuie să le facă celelalte perechi, precum și pe cea pe care o veți face voi, punând fotografia fiecărei echipe în dreptul sarcinii stabilite. Succes! Țuca”, a fost mesajul de pe mission board.

Bucuroși că au ajuns primii, aceștia au descoperit că au de împărțit diferite sarcini pentru echipe: realizarea unui turn de cărămizi (nivel ușor), repararea unui cuptor (nivel mediu) și realizarea de cărămizi (nivel dificil).

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Așa cum era de așteptat, prima echipă de la mission board a ales să facă turnul de cărămizi, sarcina cea mai simplă. Văzând că au apărut între timp și Alin Alexuc și Gabi Torje, acesta le-a oferit cea mai dificilă sarcină.

Gabi Torje și Alin Alexuc la Asia Express-Drumul Mătăsii

Gabi Torje și Alin Alexuc la Asia Express-Drumul Mătăsii

„Păi dacă eu știam că ăia au Jokerul și mai erau și în spatele meu, suflau în ceafă, îi văzusem cum vin și ziua de ieri mi-a demonstrat că sunt abili, normal că le-am dat greu”, a fost justificarea lui Maurice.

„Maurice, lasă că te prind eu! Vedea-te-aș în nămolul ăsta!”, au glumit Alin Alexuc și Gabi Torje.

Următoarele „victime” ale lui Maurice, care au primit o sarcina grea, au fost Valerie Lungu și Alex Gâlcă.

Și în cazul acestei echipe, Maurice Munteanu a avut o motivație: „A și zis că e răuță! Dacă ești micuță și răuță primești de la maistrul șef misiunea grea”.

„Ne-a făcut varză pe toți”, au mai zis aceștia, în timp ce munceau de zor la realizat cărămizi.

colaj foto cu connie si maurice munteanu si alin alexuc si gabi torje la asia express
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Practic, Maurice Munteanu a dat peste cap jocul la Asia Express și a făcut o mișcare ce i-a înfuriat pe rivalii săi, dar care i-a dat lui un avantaj semnificativ în cadrul cursei, în ediția din 7 septembrie 2026.

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