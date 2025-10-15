Câți ani are, de fapt, Olga Barcari, concurenta Asia Express - Drumul Eroilor. Nimeni nu i-ar fi ghicit vârsta

Olga Barcari formează o echipă puternică alături de Karmen Simionescu la Asia Express – Drumul Eroilor.

Naturalețea ei, umorul, carisma și frumusețe au făcut-o pe Olga să fie rapid una dintre concurentele preferate ale telespectatorilor. | Antena 1

Aseară a început etapa 6 din Asia Express – Drumul Eroilor, iar concurenții au fost într-o cursă continuă în Vietnam. Olga și Karmen au câștigat prima lor amuletă și s-au bucurat din plin de premiul de 1000 euro.

Olga Barcari, concurenta Asia Express, arată mult mai tânără

Olga și Karmen au demonstrat de-a lungul celor 5 etape pe care le-au trecut cu bine că sunt o echipă unită, se sprijină reciproc, iar atunci când una dintre ele este pe punctul de a ceda, cealaltă îi oferă sprijinul de care are nevoie.

Citește și: Olga Barcari și Karmen Minune, primele declarații după ce s-au întors din Asia Express. Ce legătură specială s-a creat între ele

Articolul continuă după reclamă

Olga este de profesie hairstilist și se bucură enorm de meseria pe care o practică pentru că o face din pasiune.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Frumoasa Olga, cu trăsăturile ei, silueta de invidiat și chipul mereu fresh, lipsit de riduri, i-a făcut pe toți să creadă că nu are mai mult de 27 de ani. Recent, ea a dezvăluit că are, de fapt, 37 ani și se mândrește cu vârsta ei.

Naturalețea ei, umorul, carisma și frumusețe au făcut-o pe Olga să fie rapid una dintre concurentele preferate ale telespectatorilor. La Asia Express, frumoasa brunetă a arătat că, deși arată a o femeie cu fire sensibilă, ea a fost extrem de puternică și a completat cu brio fiecare task și misiune.

De asemenea, Olga s-a bucurat alături de Karmen să cunoască în Asia mulți oameni mărinimoși care să le ofere o masă caldă și un loc unde să doarmă. Nu de puține ori Olga s-a declarat impresionată de ospitalitatea locuitorilor și s-a bucurat de ceea ce a primit de la ei.

Citește și: Olga Barcari a dezvăluit care e relația ei cu prezentatorul The Ticket. Ce spune concurente Asia Express despre Cătălin Bordea

Alături de Karmen, ea și-a făcut amintiri pe viață în Asia Express, acolo unde lupta este acerbă și concurenții sunt competitivi. Mereu cu zâmbetul pe buze, Olga este gata să alerge în cursă alături de Karmen pentru a îndeplini misiunile date de Irina Fodor.

Recent, hairstilista a vorbit într-un interviu și despre legătura dintre ea și Cătălin Bordea, prezentatorul The Ticket. Cei doi au apărut prima dată împreună la scurt timp după divorțul comediantului, atunci când amândoi au atras atenția presei.

În ciuda relației de scurtă durată, cei doi au rămas buni prieteni. Tânăra consideră că au o relație specială și dacă s-ar fi întâlnit la momentul potrivit, lucrurile ar fi stat cu totul altfel.

„Cătălin e un prieten bun, s-a uitat la Asia Express. Nu vorbim în fiecare zi. Dacă ne-am fi întâlnit într-un alt moment al vieții, categoric lucrurile ar fi stat diferit. Între noi e o iubire prietenească, este ceva care nu este de explicat. Este Cătălin și atât! Ne-am văzut și zilele trecute, la o zi de naștere, ne-am luat în brațe. Este ceva… o admirație, nu știu! Când ne vedem, râdem, glumim, povestim. Este ceva straniu și plăcut între noi”, a declarat Olga.

Citește și: Cine e Olga Barcari, colega lui Karmen Simionescu de la Asia Express. Cu ce se ocupă bruneta