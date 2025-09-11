Catinca și Calina au părăsit aseară Drumul Eroilor. Asia Express, din nou lider de audiență

Aseară, Antena 1 a difuzat prima cursă pentru ultima șansă din acest sezon Asia Express – Drumul Eroilor. O ediție intensă, cu răsturnări spectaculoase de situație, care a ținut publicul cu sufletul la gură și a făcut ca reality-show-ul să fie din nou lider de audiență.

Difuzată în intervalul 20:31 – 00:06, ediția de ieri Asia Express a condus clasamentul la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 6.1 puncte de rating și 26.6% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul al doilea a înregistrat 5.4 puncte de rating și 23.7% cotă de piață.

Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, segment pe care emisiunea de pe Antena 1 a înregistrat 5.6 puncte de rating și 19% cotă de piață. Cursa pentru ultima șansă din Asia Express a fost în topul preferințelor pe toate segmentele de public și pe intervalul de intersecție cu noul show lansat de celălalt post de televiziune, reality-show-ul de pe Antena 1 înregistrând la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani 6.2 puncte de rating şi 26.6% cota de piață, clasând celălalt post pe locul secund, cu 5.4 puncte de rating şi 22.9% cota de piață. În minutul de aur 20:53, peste 1.2 milioane de telespectatori au urmărit aventurile concurenților Asia Express – Drumul Eroilor.

Citește și: Cine este și cum arată acum, la 22 ani, fiul Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Vedeta se mândrește cu băiatul ei

Competiția s-a desfășurat în orașul Naga, unde cele trei echipe intrate în cursă – Anda Adam și Joseph, Cristina Postu și Alina Pușcău, alături de Catinca și Calina – au avut de trecut printr-un adevărat purgatoriu menit ca, la final, să le transforme în niște oameni mai buni, mai umili, mai smeriți. De la confecționat lumânări, la făcut curățenie într-o piață filipineză și până la probe în care ploaia torențială a complicat fiecare pas, concurenții au trăit intens fiecare experiență.

Articolul continuă după reclamă

Încă din careul de start, spiritele s-au încins, iar discuțiile aprinse dintre echipe au arătat că alianțele au început deja să se contureze, iar prieteniile au fost lăsate deoparte în fața competiției. Finalul a adus o surpriză uriașă. Deși se aflau la doar câțiva pași de pupitrul Irinei Fodor, Catinca și Calina au refuzat să ducă la bun sfârșit ultima misiune – aceea de a aduce o lumânare aprinsă. Acest gest le-a costat întreaga competiție, fiind depășite chiar pe ultima sută de metri de echipa formată din Cristina și Alina. Insigna a fost roșie, iar Catinca și Calina au părăsit Drumul Eroilor.

Competiția continuă duminică, de la ora 20:00, pe Antena 1, într-un ton la fel de alert și savuros și cu un ritm și mai intens, pentru că acum adrenalina și-a făcut loc în absolut toate echipele.

Sursa: Kantar Media

Copyright: ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, All Urban si National

Perioada 10 septembrie 2025

Citește și: Asia Express sezonul 8, 10 septembrie 2025. Trei echipe au intrat la cursa pentru ultima șansă. Concurenții și-au testat limitele