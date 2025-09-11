Cine este și cum arată acum, la 22 ani, fiul Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Vedeta se mândrește cu băiatul ei

Raluca Bădulescu, celebrul critic de modă și concurentă Asia Express, se mândrește cu fiul ei, Alexandru.

Alexandru este fiul Ralucăi Bădulescu din căsnicia ei cu Vali Pungă. Anul acesta, Alex a împlinit 22 de ani, iar mama lui a postat o imagine cu el.

Cum arată acum, la 22 ani, Alex Bădulescu, fiul Ralucăi Bădulescu

În ultimul timp, Alexandru a trecut printr-o transformare neașteptată și acum arată total schimbat. Când și-a sărbătorit ziua de naștere, pe 18 martie, din păcate Raluca Bădulescu se afla în Asia, la filmările pentru Asia Express.

Cu toate acestea, ea i-a transmis atunci un mesaj emoționant fiului ei. Criticul de modă vorbește despre fiul ei cu mândrie ori de câte ori are ocazia. Raluca Bădulescu a povestit în mai multe interviuri că se bucură de faptul că are o relație apropiată cu fiul ei și că el nu o vede doar ca pe o mamă, ci și ca pe cea mai bună prietenă.

Alexandru Bădulescu a trecut printr-o transformare remarcabilă în ultimii ani, după ce a decis să își facă mai multe tatuaje. Acum nu mai arată ca un adolescent, ci ca un bărbat în toată regula, iar mama lui e mândră de el.

Atunci când a aflat că celebrul critic de modă va participa la Asia Express, Alex s-a bucurat mult pentru mama lui, la fel cum au făcut chiar și părinții ei.

„Fiul meu a fost în extaz. Asia Express este un fenomen urmărit de toată lumea, un show care îi captivează pe toți. Copilul, prima dată, a fost uimit. M-a întrebat: «Ești pregătită pentru așa ceva? Tu ai văzut ce se întâmplă acolo?». Nu doar că am văzut, dar mă și cunosc cu mulți dintre foștii concurenți, cărora le-am cerut detalii despre întreaga experiență.

Revenind, asta a fost reacția lui imediată: bucuria a fost enormă. Și părinții mei sunt foarte încântați. Și lucrul acesta mă obligă într-un fel să fac performanță. De-asta am niște emoții uriașe și vă rog să-mi țineți pumnii și să fiți alături de noi la fiecare pas pe Drumul Eroilor”, a mai spus Raluca Bădulescu, în exclusivitate pentru Libertatea.

Alex este unicul fiu al Ralucăi Bădulescu din căsnicia ei cu Vali Pungă. Raluca Bădulescu și Vali Pungă au fost căsătoriți timp de patru ani, însă în anul 2006 au decis să divorțeze și să meargă pe drumuri separate, chiar dacă din relația lor a rezultat și un copil.

Raluca Bădulescu a atras atenția publicului încă de la primul anunț în care au fost prezentați concurenții noului sezon Asia Express, mai ales că ea a decis să pornească în marea aventură alături de fostul său soț, Florin Stamin.

Ceea ce nu mulți știu însă, este faptul că Florin Stamin este cel de-al doilea fost soț al concurentei, pentru că ea a mai fost căsătorită înainte să îl cunoască.

