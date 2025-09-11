Asia Express sezonul 8, 10 septembrie 2025. Trei echipe au intrat la cursa pentru ultima șansă. Concurenții și-au testat limitele

Prima cursă pentru ultima șansă de la Asia Express - Drumul Eroilor s-a dat între Calina și Catinca, Anda Adam și Joseph, Alina Pușcău și Cristina Postu. La finalul unei zile în care concurenți și-au testat rezistența, o echipă a fost eliminată.

Dimineața curse pentru ultima șansă nu i-a găsit pe concurenți în cea mai bună stare. Mulți dintre ei s-au plâns de condițiile pe care au fost nevoiți să le îndure peste noapte, însă cursa continuă.

„Cred că a fost cea mai proastă noapte dintre toate, aici în Filipine”, a mărturisit Dan Alexa.

„Nu au hârtie igienică. E marfă rară, e ceva de contabandă. Le-o da amendă dacă se șterg?! Este inumat tot ce se întâmplă în țara asta”, a spus revoltată și Raluca Bădulescu.

„Nu am avut cum să mă duc la toaletă. Nu exista capac la WC, totul era foarte murdar și asta însemna, în cel mai bun caz, să mă apuc să îl spăl, ca să mă pot așeza. Am mai făcut o încercare și a refulat și m-am umplut de fecale de la brâu în jos. Și am făcut un duș peste haine și adidași”, a fost una dintre probleme pe care le-au întâmpinat Calina și Catinca Roman la cazare.

După ce Emil Rengle și Alejandro și s-au alăturat Marei Bănică și lui Serghei Mizil, în calitate de echipe imune, ceilalți concurenți au aflat clasamentul. Echipa aflată pe ultimul loc a intrat automat în cursa pentru ultima șansă și a urmat primul vot din acest sezon, unde s-au aruncat săgeți.

Imediat după Emil și Alejandro, au ajuns Ștefan și Alex, urmați de Karmen și Olga. După ele, au ajuns Gabi și Dan, iar la o distanță e doar 3 minute, Raluca și Forin. Calina și Catinca, Anda Adam și Joseph, au fost cele două echipe care au intrat la cursa pentru ultima șansă, în urma clasamentului.

Apoi, ceilalți concurenți s-au retras doi câte doi pentru a vota a treia echipă care intră la cursa pentru ultima șansă. Fie ca au ales în funcție de strategii sau prietenii, tensiunea se simțea în aer.

Așadar, Raluca și Florin le-au votat pe Alina și Cristina, iar votul lui Ștefan și al lui Alex a mers tot la ele. La rândul lor, au acordat votul pentru Raluca și Florin. Mara și Serghei au votat în funcție de clasamet și le-au numit tot pe fete.

Karmen și Olga au ales strategia, iar votul lor a mers tot la Alina și Cristina, la fel ca și cel al Calienei și Catincăi. În mod surprinzător, Anda Adam și Joseph i-au votat pe Raluca Bădulescu și Florin.

Tot la Alina și la Cristina a mers și votul lui Emil și al lui Alejandro, iar Tamaș și Alexa au votat Karmen și Olga.

Însă, echipa care a adunat cele mai multe voturi și a intrat la prima cursă pentru utlima șansă de la Asia Express - Drumul Eroilor din 10 septembrie 2025 a fost cea formată din Alina Pușcău și Cristina Postu.

După momentele tensionate, Irina Fodor a dat startul cursei pentru ultima șansă. Aceasta s-a desfășurat în orașul Naga, al doilea ca populație din regiunea în care se află, iar cele trei echipe care au intrat la cursa pentru ultima șansă au avut ocazia să cunoască mai bine comunitate din zona, extem de religioasă.

„În această cursă, vom omagia acest festival religios și aducem un prim tribut pe drumul eroilor”, a anunțat Irina Fodor. Pentru a determina ordinea în care concurenții pleacă în cursa pentru ultima șansă, aceștia au avut de învățat un dans tradițonal.

Cel mai bine s-au descurcat Anda Adam și Joseph, iar ei au fost primii care au primit plicul. Aceștia au fost urmați de Calina și Catinca, iar ultimele au plecat Alina și Cristina. Prima lor misiune fost să găsească anul în care a fost construită biserica Pena de Francia.

Deși inițial li s-a părut un task ușor, le-a dat bătăi de cap, iar unele dintre echipe au riscat totul pentru a afla răspunsul. În timp ce Calina și Catinca încă mai căutau o mașină care să le ducă la biserică, Anda Adam și Joseph au primit mesajul cu instrucțiunile pentru următoarea probă.

„Faceți rost de un pachețel de lumânări care conține și rugăciunea oficială. Rugați localnicii să vă învețe unde și cum să aprindeți lumările, apoi recitați rugăciunea. Când sunteți gata, porniți spre Dagooc Farm”, le-a transmis Irina Fodor.

Odată ajunse la biserica respectivă, Calina și Catinca au recuperat timpul pierdut la autostop, iar Alina și Crisina încă nu aflaseră răspunsul corect pentru că se aflau într-un alt lăcaș de cult.

În continuaure, spre următoarea misiunea, echipele au fost nevoite să se deplaseze cu tuktuk-uri din cauza îngustimii drumului. Acolo, concurenții aflați în prima cursă pentru ultima șansă de la Asia Express - Drumul Eroilor din 10 septembrie 2025, au aflat că trebuie să facă 240 de lumânări.

„Faceți 3 seturi de câte 4 bețe, fiecare cu câte 20 de lumânăi”, le-a transmis Irina Fodor. Primii care au început misiunea au fost Anda Adam și Joseph care au urmărit-o pe doamna judecâtor cu atenție pentru a învăța tehnica tradițională și au început treaba.

Și celelalte două echipe au ajuns și s-au pus rapid pe treabă. Cu toții au fost foarte încântați și chiar au spus că au reușit să se relaxeze, deși sunt contratimp.

În continuare, echipele de la cursa pentru ultima șansă au fost nevoite să ajungă la mall, însă înainte de toate, au avut de trecut de o provocare și mai mare, autostopul. Pe drumul de lângă fermă, concurenții au avut mult de așteptat până să treacă o mașină.

Pe urmele pelerinilor, vedetele au cunoscut modestia și și-au testat rezistența. Echipele au avut de făcut curat în cea mai importantă piață a orașului. Anda Adam și Joseph au ajunsi primii și au ales plicul în care au aflat că au de făcut curat la parter, au strâns mele și au cutățat la frizerie.

Următoarele la probă au ajuns Alina și Cristina care s-au descurcat foarte bine. Calina și Catinca au pierdut mult timp pentru că nu le-au crezut pe doamnele care le luaseră la autostop și s-au dat jos în altă parte. Abia la steag au realizat că se află în locația greșită.

„Pe drum, noi am mai văzut un steag și în adrenalină, în loc să le ascultăm pe doamne, ne-am dat jos. Noroc că nu era foarte departe”, au spus ele.

Însă odată ajunse la mall, nu știau cele le aștepată. Mama și fiica abia au putut să ducă proba la final din cauza murdăriei pe care au avut-o de curățat.

„Am ajuns într-un loc unde ni s-a spus că trebuie să strângem acele dejecții”, a spus Catinca.

„Eu nu pun mâna pe nimic. Ești nebună la cap?! Nu mă ating de nimic”, a adăugat și Calina.

„Eu am aruncat un ochi să văd ce mai e acolo, că am luat detergentul și am văzut că sunt niște mănuși, care la un moment dat s-au și pierdut”, a mai precizat vedeta.

„Pentru noi nu a fost umulință. A fost un job. Și gândiți-vă ce ar însemna pe planeta asta dacă nu ar exista oamenii care fac curățenie pe scări?”, a spus Cristina despre munca grea pe care au avut-o de făcut.

La finalul probei de la mall, echipele au avut de îmbrăcat uniformele primite și apoi de învățat cântecul oficial al festivalului religios ale căruie versuri trebuiau să le rețină.

Odată ajunși la următoarea misiune, concurenții au cântat împreună cu doi localnici imnul pe care l-au învățat pentru a face rost de o icoană. Când se așteptau mai puțin, cursa pentru ultima șansă s-a mutat de pe uscat pe apă. Ei au văslit în timp ce cântau, până în momentul în care au găsit steagul Asia Express, în port.

Ultima probă le-a testat răbdarea concurenților pentru că au avut de luat lumină pe o ploaie torențiață. Mai mult, echipele au trasportat lumânarea aprinsă către Irina Fodor care îi aștepta la 100 de metri distrață.

Ei au făcut un lanț uman și s-au ajutat de ceilalți pelerini, iar fiecare echipă a inventat o metodă prin care să poată meține lumânarea aprinsă. Calina și Catinca au avut nemultumiri pe tot parcursul concursului și au ales să nu facă ultima proba în cursa pentru ultima șansă din ediția patru de la Asia Express - Drumul Eroilor din 10 septembrie.

„M-a pufnit plânsul când mă duceam spre Irina. Era un moment așa de frumos”, a spus Alina despre finalul cursei pentru ultima șansă care s-a desfășurat pe drumul pelerinilor.

Calina și Catina Roman au fost eliminate de la Asia Express - Drumul Eroilor la finalul primei curse pentru ultima șansă din 10 septmebrie 2025

Concurenții s-au adunat apoi cu toții la careu pentru a afla clasamentul, și rezultatul primei curse pentru ultima șansă de pe Drumul Eroilor.

„După cum vedeți, sunt doar 2 echipe din cele trei de azi dimineață. Nu știm dacă a treia pereche va mai dori să vină aici. Și să aibă acest moment cu noi”, a anunțat Irina Fodor spre nedumerirea tuturor.

„M-am gândit la Calina, că e foarte greu pentru ea să meargă la careu în acel moment”, a explicat mama fetei decizia lor.

La un moment dat, cele două s-au alăturat și celorlalți colegi la careu și au explict motivele pentru care au fost nemulțumite. Ulterior, Irina Fodor a anunțat clasamentul primei curse pentru ultima șansă de la Asia Express - Drumul Eroilor.

Anda Adam și Joseph au dominat toată cursa și ei au ajuns pe primul loc. Calina și Catinca au fost aproape tot timpul pe locul doi, dar pentru că au nu au mai făcut ultima probă, Alina și Cristina au fost salvate.

Irina Fodor a deschis apoi cutia, iar medalia a fost roșie. Astfel, Calina și Catinca Roman sunt prima echipă eliminată de la Asia Express - Drumul Eroilor, în a patra ediție din 10 septembrie 2025.

„Nici nu știu dacă să fim triști sau să ne bucurăm. Ele au renunțat”, au reacționat Emil și Alejandro.

„Îmi pare rău că au plecat acasă, erau foarte determinate se rămână. Fiecare reacționează diferit. Eu m-am șocat din prima”, a spus și Raluca Bădulescu.

