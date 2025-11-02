Antena Căutare
Cea mai grea masă servită vreodată concurenților din Asia Express. Competiția se mută în Coreea de Sud, diseară, de la 20.00

Ediția de diseară promite emoție, momente amuzante și reacții neașteptate, într-o etapă care deschide drumul spre finala mare a competiției.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 02 Noiembrie 2025, 10:31 | Actualizat Duminica, 02 Noiembrie 2025, 10:34
Cea mai grea masă servită vreodată concurenților din Asia Express. Competiția se mută în Coreea de Sud, diseară, de la 20.00

Duminică, de la ora 20:00, la Antena 1, începe etapa a noua din Asia Express – Drumul Eroilor, etapa semifinală a competiției. După o aventură spectaculoasă în Vietnam, echipele își continuă drumul spre marele premiu într-o nouă țară, plină de culoare și contraste – Coreea de Sud. Este pentru prima dată când show-ul ajunge aici, într-o cultură fascinantă atât pentru concurenți, cât și pentru telespectatori.

Cea mai grea masă servită vreodată concurenților din Asia Express. Competiția se mută în Coreea de Sud, diseară, de la 20.00

Noua etapă marchează și debutul căutării celebrelor cartonașe, care de această dată vor purta chipurile eroilor locali. Iar lupta pentru ele promite să fie una intensă, pentru că aceste cartonașe pot asigura uneia dintre echipe un loc direct în marea finală.

Chiar din prima zi, concurenții vor avea parte de o provocare memorabilă. Pentru a descoperi adevărata cultură coreeană, aceștia trebuie să-i cunoască pe “eroii de fiecare zi” – oamenii simpli care dau viață pieței Jagalchi, cea mai mare piață de pește din țară. Acolo, sub îndrumarea unei Ajumma, una dintre femeile respectate care păstrează tradițiile gastronomice locale, concurenții vor învăța cum se muncește în Coreea: vor purta uniformele lor, vor curăța, vor găti și, mai ales, vor descoperi cât de mult respect inspiră aceste femei în comunitate.

Misiunea lor este una dintre cele mai dificile din acest sezon: echipele trebuie să adune din piață o listă de creaturi marine vii, printre care și celebra caracatiță vie – una dintre delicatesele tradiționale din Busan. După ce reușesc să procure ingredientele, concurenții trebuie să gătească preparatul sub atenta supraveghere a Ajummei. Doar că, surpriza finală le va testa limitele: clienții speciali sunt chiar ei, iar în Coreea, refuzul mâncării este considerat o mare jignire.

Astfel, concurenții vor fi nevoiți să înfrunte cea mai grea masă servită vreodată în Asia Express, într-un test care îmbină curajul, adaptarea și respectul față de o cultură complet diferită. Ediția de diseară promite emoție, momente amuzante și reacții neașteptate, într-o etapă care deschide drumul spre finala mare a competiției.

Mesajul lui Alejandro Fernandez după eliminarea de la Asia Express. Ce a spus artistul la final de drum...
Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
