Valerie Lungu a izbucnit în lacrimi la Asia Express, după ce un moment tensionat i-a pus nervii la încercare. Ce a făcut-o să spună: „Îmi ieșeau spumele”.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă, la capătul puterilor la Asia Express. Momentul care i-a făcut să cedeze: „Am zis că înnebunesc” | Antena 1

Autostopul de la „Asia Express – Drumul Mătăsii” este una dintre cele mai dificile provocări pentru concurenți, mai ales atunci când aceștia se lovesc de bariere lingvistice și culturale.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă, față în față cu o situație-limită la Asia Express

Pentru Valerie Lungu și Alex Gîlcă, cursa s-a transformat într-un moment de maximă tensiune după ce au întâmpinat dificultăți în a-i face pe șoferi să înțeleagă unde trebuie să ajungă.

Cei doi au încercat să găsească rapid o mașină care să îi ajute să continue traseul, însă refuzurile repetate le-au pus răbdarea la încercare.

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Valerie Lungu, copleșită de nervi în timpul autostopului

Valerie Lungu a încercat să explice cât mai clar ceea ce aveau nevoie, însă situația nu s-a rezolvat atât de repede pe cât și-ar fi dorit. Pe măsură ce minutele treceau, presiunea competiției a devenit tot mai mare.

Concurenta a recunoscut că a ajuns într-un punct în care nu și-a mai putut controla frustrarea. În fața camerelor, Valerie a izbucnit și a vorbit despre starea în care ajunsese în acel moment.

„M-au luat toți nervii. Am explicat ca unui copil de 3 ani. Nu mă mai înțelegeam eu cu mine. Eu chiar i-am explicat. Îmi venea să bat pe cineva. Îmi ieșeau spumele”, a declarat Valerie, vizibil afectată de situația prin care trecea.

Momentul a fost cu atât mai intens cu cât concurenta a izbucnit în lacrimi în timp ce încerca să facă autostopul și să găsească o soluție pentru a merge mai departe.

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Cursa contra cronometru pune presiune pe concurenți

La „Asia Express”, fiecare echipă trebuie să se adapteze rapid, iar situațiile neprevăzute pot schimba complet ritmul unei curse. Refuzurile localnicilor, dificultățile de comunicare și presiunea timpului sunt doar câteva dintre obstacolele cu care se confruntă concurenții.

Pentru Valerie și Alex, momentul a reprezentat o nouă probă de răbdare și rezistență. Cei doi au trebuit să își adune forțele și să continue competiția, în ciuda frustrării acumulate.

Rămâne de văzut cum vor reuși Valerie Lungu și Alex Gîlcă să depășească acest moment și dacă dificultățile întâmpinate în timpul autostopului le vor influența parcursul în etapa din China.

„Asia Express – Drumul Mătăsii” continuă cu noi probe și provocări care îi obligă pe concurenți să își testeze limitele.